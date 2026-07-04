Tour de Francia 2026: hora y dónde ver gratis en TV la etapa 2 entre Tarragona y Barcelona

Tras una primera etapa contrarreloj por equipos que discurrió en Barcelona, el Tour de Francia 2026 continúa recorriendo nuestro país, y lo hace de nuevo en Cataluña. En esta segunda etapa la serpiente multicolor prepara su segundo asalto por el litoral Mediterráneo.

En esta etapa se podrá ver por primera vez el estado en el que llega el pelotón y los principales favoritos para hacerse con el maillot amarillo. Es una jornada propicia para los ataques y las sorpresas, en las que podría colarse alguno de los once españoles que han tomado la salida en Barcelona, como parte principalmente del Movistar Team y el Caja Rural Seguros RGA, las dos formaciones españolas que compiten en la Gran Boucle. Ambos equipos comparten su origen y sede en Navarra (Pamplona), aunque el Movistar pertenece al circuito WorldTour y el Caja Rural ha recibido una de las codiciadas invitaciones por parte de la organización, lo que le ha permitido debutar y regresar a la máxima competición junto a la escuadra telefónica.

En estas escuadras se integran Raúl Garcia Pierna, Pablo Castrillo y Javier Romo, tres de los ocho integrantes del Movistar, mientras que Joel Nicolau, Abel Balderstone y José Félix Parra compiten con el Caja Rural Seguros RGA Todos ellos se preparan para una nueva etapa que continúa en nuestro país. A ellos se suma Juan Ayuso, una de las principales apuestas españolas para colocarse en los primeros puestos de la general que llega en esta edición liderando el Lidl - Trek.

Así es la etapa 2 entre Tarragona y Barcelona Tour de Francia 2026: mapa del recorrido de la 2ª etapaletour.fr La segunda etapa del Tour entre las dos capitales catalanas tiene 168,5 kilómetros de recorrido y 2.500 metros de desnivel, con un puerto de montaña a mitad de etapa de segunda categoría, el Alto de Begues con una longitud de 6,1 kilómetros y una pendiente media del 6,5%. Después del descenso, a los ciclistas les espera el primer sprint intermedio del Tour de Francia 2026 en Viladecans. Los corredores llegarán a la localidad desde Gavá y la línea de meta volante estará situada en la avenida de la Generalitat, a la altura de la plaza de la Vila. Los ciclistas buscarán cruzar en primera posición para hacerse con el primer maillot verde de esta edición del Tour. El final de etapa contempla un paso encadenado por el Parque de Montjuïc. El ascenso al Alto del Castillo es una pendiente que se acerca al 10% de desnivel. Se coronará en tres puntos de paso del tramo final, antes del descenso rápido hacia la línea de meta ubicada junto al Estadio Olímpico. letour.fr