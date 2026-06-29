Pogacar, Vingegaard, Seixas, Evenepoel y Ayuso, principales cabezas de cartel para el Tour 2026

Había pocas dudas, pero ya es oficial. Ninguno de los mejores escaladores del mundo se perderá esta edición del Tour de Francia 2026, que contará con una participación de auténtica excepción. Pogacar y Vingegaard tendrán su séptimo duelo en suelo galo con un invitado de lujo como el local Paul Seixas. Red Bull buscará sorprender con Evenepoel y Lipowitz, podio en 2024 y 2025 respectivamente y Lidl - Trek presenta un ocho muy potente con el español Juan Ayuso como punta de lanza.

UAE presenta un ocho casi impenetrable Eran tantas las opciones que al final alguna se tiene que quedar fuera. De la profundísima plantilla de UAE, tan solo parecía clara la presencia de Isaac del Toro como principal lugarteniente de Pogacar y candidato al podio en Francia, Adam Yates, Tim Wellens, Brandon McNulty y Nils Politt. Isaac Del Toro, delfín de Pogacar, gana con autoridad el Tour Auvergne - Rhône-Alpes con Ayuso en el podio Javier Angulo Los otros dos serán Florian Vermeersch, para acompañar a Politt en especial a la hora de controlar al pelotón y desmontar fugas, y el austriaco Felix Grossschartner será otro de los hombres fuertes en la montaña para UAE. Un ocho de auténtica élite para intentar que Tadej Pogacar logre su quinto Tour.

Visma combina montaña y tierra Vingegaard buscará ganar el duelo ante Pogacar para poner el 4-3 en Tour de Francia. La devastadora baja de Wout van Aert ha sido resuelta con más montaña, con la adición de Davide Piganzoli, que fue el mejor ayudante del danés en el Giro de Italia. Wout Van Aert no correrá el Tour de Francia por una lesión persistente en el codo Visma contará con los habituales secundarios de lujo, como lo son Matteo Jorgenson o Sepp Kuss; con Hagenes, Affini, Campenaerts y Armirail como gregarios de mucho nivel.

Seixas, a por su primer Tour con un ocho variado Decathlon no se ha guardado ninguna bala. De los principales candidatos, es el único que ha llevado un sprinter para luchar por victorias como lo es Olav Kooij. Otro ex de Visma como Tiesj Benoot, Cees Bol o Dan Hoole, destacado rodador, formarán parte de ese tren para el neerlandés. Paul Seixas, la joven promesa del ciclismo galo, estará en la salida del próximo Tour de Francia Acompañarán al prodigio francés en la montaña Nico Prodhomme, Aurelien Paret-Peintre y Matthew Riccitello, la gran adición de Decathlon este curso para tener un gregario de nivel para su gran promesa, que espera que se convierta en realidad en esta carrera.

Evenepoel y Lipowitz, liderato compartido La llegada de Remco Evenepoel a Red Bull Bora ha complicado cualquier tipo de análisis sobre este equipo. Con un auténtico equipazo, con la ausencia de Primoz Roglic o Pellizzari, pero con dos ciclista que ya han demostrado estar al nivel de ser podio en el Tour de Francia, eso sí, muy lejos de los dos grandes dominadores de la carrera en esta década. Evenepoel oposita a ser el mejor contrarrelojista de la historia tras su exhibición en el Mundial Diego Tomé Lipowitz y el belga comandan una escuadra que tendrá como tercera bala a Jai Hindley, podio en el Giro de Italia de este año. Maxim Van Gils, que ya demostró su punta de velocidad en la antigua 'Dauphiné', será un peligro en fuga y para reventar carreras. Mattia Cattaneo, Nico Denz, Tim van Dijke y Jan Tratnik serán los rodadores que se lleva este equipo, uno de los favoritos para llevarse la contrarreloj por equipos.