Isaac Del Toro, delfín de Pogacar, gana con autoridad el Tour Auvergne - Rhône-Alpes con Ayuso en el podio

Al más puro estilo Pogacar. Isaac Del Toro, ciclista mexicano del UAE, sucede en el palmarés del antiguo Dauphiné a su líder de equipo, ausente en esta carrera. Así lo ha certificado el mexicano después de alzar los brazos por segundo día consecutivo y vencer en la última etapa del Tour Auvergne - Rhône-Alpes.

Del Toro ha sido el más fuerte de la carrera y no ha tenido rival ante el abandono de Paul Seixas después de su caída en la séptima etapa. Pablo Torres, el joven ciclista de 20 años del UAE, imprimió un ritmo durísimo en el grupo de favoritos en las rampas del Plateau de Solaison para lanzar al mexicano a falta de 9 kilómetros para la meta.

Nadie pudo seguir la estela del mexicano, que se marchó en solitario y logró un botín envidiable en esta carrera preparatoria para el Tour: dos etapas, la general y, sobre todo, el temor infundido entre los rivales de Pogacar de que no van a poder jugar estrategias de superioridad numérica contra el UAE porque los de Matxin también pueden jugar sus bazas.