Isaac Del Toro, delfín de Pogacar, gana con autoridad el Tour Auvergne - Rhône-Alpes con Ayuso en el podio
- El mexicano se impone también en el Plateau de Solaison y arrebata el amarillo a Luke Tuckwell
- El español finaliza tercero de la general pero queda lejos de su rival del UAE
Al más puro estilo Pogacar. Isaac Del Toro, ciclista mexicano del UAE, sucede en el palmarés del antiguo Dauphiné a su líder de equipo, ausente en esta carrera. Así lo ha certificado el mexicano después de alzar los brazos por segundo día consecutivo y vencer en la última etapa del Tour Auvergne - Rhône-Alpes.
Del Toro ha sido el más fuerte de la carrera y no ha tenido rival ante el abandono de Paul Seixas después de su caída en la séptima etapa. Pablo Torres, el joven ciclista de 20 años del UAE, imprimió un ritmo durísimo en el grupo de favoritos en las rampas del Plateau de Solaison para lanzar al mexicano a falta de 9 kilómetros para la meta.
Nadie pudo seguir la estela del mexicano, que se marchó en solitario y logró un botín envidiable en esta carrera preparatoria para el Tour: dos etapas, la general y, sobre todo, el temor infundido entre los rivales de Pogacar de que no van a poder jugar estrategias de superioridad numérica contra el UAE porque los de Matxin también pueden jugar sus bazas.
Buen papel de Ayuso
También se va reforzado del Tour Auvergne el alicantino del Lidl-Trek después de auparse al tercer puesto de la general en esta última etapa ante la crisis de Matteo Jorgenson en los últimos kilómetros. Cierto es que el sabor es agridulce para Juan Ayuso porque se ha mostrado claramente inferior a Isaac Del Toro, del que llegó a un minuto en el Plateau de Solaison. Pero el alicantino ha demostrado buenas piernas y una línea ascendente de cara a su presencia el próximo 4 de julio en Barcelona en la salida del Tour de Francia.
En el podio les acompañó el jovencísimo Luke Tuckwell. Llegaba vestido de amarillo a la última etapa, consciente de que retener el amarillo parecía misión imposible. Pero el gran trabajo de Red Bull, especialmente de Maxim Van Gils, logró ayudar al australiano de 21 años para mantener al final la segunda plaza en la general.