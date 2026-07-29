'Spider-Man: Brand New Day', un viaje por el mundo interior de Peter Parker lleno de sorpresas

Nuestro amigo y vecino Spider-Man vuelve a las pantallas con Spider-Man: Brand New Day. Una película tan emocional como emocionante, que combina la introspección de Peter Parker con espectaculares escenas de acción.

En esta historia dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos), encontramos a un Spider-Man solitario: fabrica su propia tecnología, cose y mete su traje en la lavadora, y vive como un ermitaño en un piso sin luz de Queens. Sigue combatiendo el crimen de forma obsesiva, aunque le pesa no pasar tiempo con su novia MJ (Zendaya) y su mejor amigo Ned (Jacob Batalon), quienes lo olvidaron con el conjuro de la película anterior.

Este estilo de vida deja entrever a un Spider-Man mucho más maduro, reflexivo y responsable, que ahora rinde cuentas al Centro de Control de Daños de Nueva York. Un ataque a estas instalaciones, en las que no todo es lo que parece, desencadenará una amenaza para la que el superhéroe tendrá que recurrir a personajes como Punisher, Hulk y algún otro vengador.

Juego psicológico La amenaza es generada por una entidad capaz de trasladar su conciencia de un cuerpo a otro y controlar la mente de cualquier persona. Peter es el único que percibe su presencia, lo que da lugar a un juego psicológico donde nunca sabe quién está actuando por voluntad propia. Spider-Man visita a Banner Jay Maidment Se percibe con claridad la intención del director: ofrecer un espectáculo de acción constante sin renunciar al corazón del personaje. Hablamos de una mezcla perfecta entre escenas de combate y momentos más cotidianos o sentimentales que recuperan la esencia de Spider-Man. No faltan los viajes en telaraña de un lado a otro de Nueva York, las acrobacias imposibles ni los chistes que solo hace Peter Parker. Mas allá del espectáculo, Brand New Day gira alrededor de una idea: incluso Spider-Man necesita una red de apoyo. La película convierte el aislamiento en el principal enemigo y plantea que no se puede cargar solo con el peso de la responsabilidad de salvar el mundo. Tom Holland en el rodaje de la película con el director Destin Daniel Cretton Jay Maidment

JEAN GREY, en mayúsculas La mayor sorpresa para todos, aunque ya se había insinuado en algunas entrevistas, es la inquietante llegada de Jean Grey (Sadie Sink). La poderosa telépata confirma la introducción de la saga X-Men en el Universo Cinematográfico de Marvel con una actuación excelente y una trama que promete tener un gran peso en el futuro de la franquicia.

Punisher, un escudero fiel La nueva aventura cuenta también con la esperada aparición de Punisher. El personaje interpretado por Jon Bernthal es el fiel escudero de Spider-Man. Su carácter directo, peculiar sentido del humor y eficacia ayudarán al protagonista en numerosas ocasiones, aunque como con todo antihéroe, sus métodos terminarán provocando algún problema. Frank Castle representa el espejo en el que Peter Parker no quiere verse reflejado. Mientras él sigue creyendo en salvar a todo el mundo, Punisher actúa movido por la venganza. Su enfrentamiento constante plantea uno de los dilemas morales de la película: hasta dónde puede llegar un héroe antes de convertirse en aquello que combate. Spider-Man con Frank Castle, también llamado Punisher Jay Maidment Jay Maidment Tras una experiencia traumática, el ADN arácnido de Peter Parker empieza a superar el humano, descontrolando sus habilidades. Más araña que nunca, a Spider-Man se le ponen los ojos negros, escucha conversaciones a varias calles de distancia, tiene los sentidos mucho más agudizados y escupe telarañas orgánicas desde las muñecas, como hacía el Peter Parker interpretado por Tobey Maguire en 2002. Una intensidad que le provoca sentir la ciudad como un organismo vivo al que permanece conectado. Peter Parker retocando su traje de Spider-Man Jay Maidment Jay Maidment Peter Parker sigue arrastrando, cuatro años después, la muerte de la tía May: su mayor referente, su consejera, y la persona que lo crio. En un contexto, en el que los peligros no dejan de acecharlo, el joven mantiene el ritual de llevar flores a su tumba y repite sus frases como si fueran mantras, lo que le ayuda a seguir luchando por los que le quedan.