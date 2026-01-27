Pepe Larraz: "Dibujar 'Spiderman/Superman' es un honor que viene acompañado de una presión terrible"

Coincidiendo con el 50 aniversario (1976) del primer crossover entre Superman (DC Comics) y Spiderman (Marvel Comics), ambas editoriales publicarán dos nuevas aventuras de los personajes que estarán dibujadas por dos españoles: Superman/Spiderman, que DC publicará en Estados Unidos en marzo y de la que se encargará Jorge Jiménez, y Spiderman/Superman, que saldrá en abril y dibujará Pepe Larraz, que es uno de los actuales encargados de la colección de Spiderman junto al guionista Joe Kelly. Ambos cruces serán publicados en España por Panini.

El dibujante madrileño confiesa que está emocionado de poder dibujar este histórico cómic: “Es un auténtico honor, pero también viene acompañado de una presión terrible de querer hacerlo bien. Creo que el secreto está en intentar disfrutarlo e intentar transmitir ese ese disfrute en las páginas. Por suerte tengo un guionista muy bueno, Brad Meltzer (JLA, Green Arrow) que ha escrito un guion realmente bonito”.

Un guion que el propio Kelly comentaba que "trata sobre lo que es ser buena persona”: “Creo que ese es el auténtico poder de Superman –asegura Pepe-, que teniendo tantos superpoderes, decide actuar como una buena persona. Además, creo que es un tema que, desgraciadamente, es muy actual”.

“Además –añade-, todos conocemos la frase de Spiderman de que “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. Y yo creo que en ese sentido ambos también están muy relacionados, en el sentido de que eligen hacer el bien”.

Aunque no puede darnos ningún detalle sobre el argumento, sabemos que se enfrentarán a sus principales enemigos, Lex Luthor y Norman Osborn, y Pepe Larraz asegura que: “Es un cómic que funciona como una celebración de lo que significa para estos personajes estar juntos, de lo que hablarían si alguna vez coincidieran y se mezclaran sus universos”.

Portada de Pepe Larraz para el cómic 'Spiderman/Superman'

“Nunca me había planteado cuál es mi Superman” Han pasado catorce años desde que entrevistamos a Pepe Larraz por primera vez en 2012, cuando iba a debutar en Marvel con Thor. Y desde entonces ha trabajado principalmente para esta editorial. Por eso le preguntamos qué significa para él dibujar el gran icono de DC y de los cómics de superhéroes. “A nivel artístico ese era el principal escollo a salvar para mí –nos confiesa-, porque salvo en alguna comisión para aficionados nunca había dibujado a Superman. Y nunca me había planteado cuál es mi Superman, que quiero transmitir con él. Porque para encargarte de un personaje pasa un poco como en el teatro, te tienes que meter en él y actuar como el moviéndolo por la página. Por eso para mí era fundamental meterme en la cabeza de Superman, encontrar una motivación, unos gestos que reflejen su personalidad. En definitiva, encontrar mi versión de Superman”. “Si lo piensas es un personaje muy minimalista –añade-. El traje de hecho, es frustrante, porque tiene tres cosas: las botas, los calzoncillos y la “S” en el pecho. Y hay que manejar bien esos elementos para que resulte imponente. Para que realmente sea Superman y no una persona disfrazada de Superman. Hay que encontrar el icono, y eso me llevó un tiempo”. Otra cosa curiosa es que, salvo el amarillo del pecho, los colores de Superman y Spiderman son los mismos: el rojo y el azul. “De hecho, eso nos supuso una dificultad añadida para la portada –confiesa Pepe-, porque tenían que tener cada uno su individualidad, pero, a la vez, estar muy relacionados. Además, queríamos llegar a todo el mundo y tener un equilibro entre ambos personajes para que las dos editoriales (Marvel y DC) lo aprobasen. Al final, lo más complicado casi ha sido meter los logos, que ocupan mucho espacio”. “En realidad, mi primera idea era hacer una portada en la que uno mirara hacia arriba y el otro hacia abajo, de forma que si la veías al derecho podía ser una portada de Superman y si la volteabas parecía de Spiderman. Me dijeron que la idea era buena pero que no podía ser porque tenían que estar ambos completamente equilibrados. Así que dibujé esta pose con de los dos en el cielo de una ciudad que puede ser Metrópolis o Nueva York y donde vemos los edificios de sus dos periódicos, el Daily Planet y el Daily Bugle. Y nosotros los miramos desde el cielo. Ha sido una portada muy pensada”. Jorge Jiménez: "Es un sueño y un honor poder traer a Superman a Granada y a la Alhambra" Jesús Jiménez Como comentábamos, del cruce Superman/Spiderman se encargará Jorge Jiménez, que ya nos trajo a Superman a Granada y que actualmente dibuja la colección de Batman con guion de Matt Fraction, que Panini publicará en febrero en España. “Hablamos en la Comic Con de Málaga, pero todavía no sabíamos que nos iban a encargar esto, pero estoy deseando comentarlo con él en el Pachecómic, que se celebrará en San Roque en Marzo. Cuando me enteré de que él iba a dibujar el otro cruce pensé: “No tenía ya bastante presión encima como para que me digan que el otro tebeo lo va a dibujar Jorge”, porque es un auténtico titán. Jorge me impresiona por su eficacia y por la inteligencia con la que trabaja. Y estoy deseando ver qué ha hecho con los personajes”. Matt Fraction y Jorge Jiménez: "Tras vender medio millón de ejemplares de Batman nos sentimos como Michael Jordan" Jesús Jiménez

“Spiderman es el primer superhéroe que leí” Además de este encargo puntual, Pepe Larraz es uno de los actuales dibujantes de Amazing Spiderman (Panini) formando equipo con el guionista Joe Kelly (Masacre, Soy una matagigantes), y compartiendo cabecera con un dibujante mítico como John Romita Jr. “Para mí es algo muy especial porque Spiderman es el primer superhéroe que leí –nos comenta-. Lo descubrí de niño en el suplemento Gente Menuda, del ABC, donde venían dos páginas que yo recortaba y atesoraba. También fue el primer personaje que empecé a seguir regularmente durante la época de Todd McFarlane, Eric Larsen… Luego es verdad que no he seguido regularmente toda su trayectoria pero para mí es es el gran personaje de Marvel”. “Y no solo por Spiderman –continúa-, sino también por Peter Parker, sus aventuras y desventuras. Porque lo más interesante de Marvel es que consigue que nos interesemos por las personas que hay bajo la máscara. A muy poca gente le interesará una aventura de Bruce Wayne sin el traje de Batman, pero en Spiderman, si no te funciona el conflicto de Peter, es muy difícil que Spiderman te funcione”. El ojo crítico El ojo crítico - Spiderman, Nueva York y Pepe Larraz en la Feria del Libro Escuchar audio Pepe Larraz llega a Spiderman tras varios años encargándose de algunos de los proyectos más ambiciosos de Marvel como House of X y Powers of X, que redefinieron el universo de los X-Men con grandes aventuras en las que siempre estaba en juego el destino del Universo. ”La verdad es que hubo un tiempo que pensé que me había quedado para pintar grandes batallas con cientos de personajes. Por eso precisamente quería hacer Spiderman, por ese tono más íntimo y la posibilidad de introducir la comedia”, asegura Pepe. “Por eso me alegré tanto de que Joe Kelly fuera mi guionista, porque consigue que la parte emocional funcione muy bien, introducir toques de comedia y conseguir que una amenaza parezca muy de verdad, y sea muy actual. Creo que es un tebeo de personajes muy bien equilibrado, muy bien contado y en el que cada personaje tiene su propia voz. Es una gozada trabajar con Joe, con el que tanto he disfrutado también como lector y como fan”. “Y probablemente sea uno de los guionistas con los que más relación he tenido en mi carrera. Es muy abierto, muy dialogante. Yo no soy de esos dibujantes que bombardean al guionista con muchas ideas previas, sino que prefiero escuchar primero la música y luego ver cómo puedo contribuir. Y, sobre todo, ver qué cosas nuevas puedo aportar, para hacerlo totalmente diferente a como dibujaría cualquier otro dibujante”. Portada de Pepe Larraz para 'Spiderman' (Marvel)

Un Peter Parker más joven y divertido Ya desde las primeras páginas de esta nueva etapa, Kelly y Larraz nos presentan a un Peter Parker más joven y divertido de lo habitual, comenzando por una surrealista entrevista de trabajo. “Traté las cinco primeras páginas en un tono claramente de comedia. Ahora trabajo en un estudio con otros amigos dibujantes, entre ellos Kenny Ruiz (que trabajó con Joe Kelly en Soy una matagigantes) y estoy aprendiendo mucho de ellos sobre animación, sobre narrativa… y hablamos mucho sobre cómo contar una historia desde el punto de vista de la comedia, buscando un encuadre que te haga reír, como esa viñeta de Peter Parker mirando a cámara con una sonrisa totalmente boba, esperando lo mejor y al que le salen las cosas fatal”. “También quería que tuviese ese aspecto más juvenil –añade-, y tuve la suerte de que me lo aprobasen. Quería empezar esta nueva etapa con una sonrisa y luego ya iremos poniéndonos más serios”. “Además, Peter tiene una nueva novia, a la que ya habían dibujado otros artistas pero que no le habían dado un aspecto demasiado definido- Así que he trabajado en el diseño para darle una silueta reconocible. Es uno de esos personajes que, cuando los dibujo, que quiero que todo el mundo se enamore”. Página de Pepe Larraz para 'Spiderman' (Marvel)

“Dibujar el uniforme de Spiderman me tranquiliza” El uniforme de Spiderman es uno de los más complicados de dibujar, pero Pepe Larraz nos confiesa que: “Dibujarlo me tranquiliza, porque lo viste de iconicidad. Cuando terminas la pose, el tema del volumen y esas telarañas digo: “Vale, funciona es icónico”. Sin embargo, no consigo dibujar a Batman, siempre dibujo a gente disfrazada de Batman. Pero con Spiderman lo he conseguido. Ahora a ver si consigo moverlo, porque eso sigue siendo complicado. Yo pensaba que con el tiempo me iba a resultar más fácil”. A pesar de la humildad de Pepe, como lectores alucinamos con sus escenas de acción como la primera que dibujó y en la que Spiderman se enfrenta al Rino. “Es una escena muy trabajada en la que yo barajaba la idea de que, para Spiderman, pelear con el Rino, con el que se ha enfrentado tantas veces, era como ir un lunes al curro. Por eso quería dibujar toda la escena con Spiderman derrotándolo sin tocar el suelo”. “Es una escena más divertida que dramática, hasta que al Rino le da un paro cardíaco y Spiderman tiene que darle un masaje para salvarlo. Para mí ahí es cuando empieza el auténtico reto para Spiderman. De hecho, esa página en la que le da el masaje cardíaco es de mis favoritas. Creo que funciona muy bien”. Páginas de Pepe Larraz para 'Spiderman' (Marvel) Además, Pepe ha tenido la oportunidad de diseñar un nuevo uniforme para Spiderman, de color negro y amarillo. “Lo he hecho para una aventura que transcurre en el espacio. Hay tantos trajes diferentes de Spiderman y son tan chulos que me parecía complicado diseñar algo original. Y por eso estoy sorprendido de que haya gustado tanto, la verdad. Aunque también reconozco que fui a lo seguro”. “Pensaba –continúa-, que tenía que ser un traje cómodo que le permitiera moverse con mucha libertad y que también fuera una silueta reconocible que nos permitiera dibujarlo rápido. Porque hay muchas viñetas en las que es una figura muy pequeña o se está moviendo muy rápido y no es más que un borrón. Ahí he intentado no enfocarlo desde las típicas poses sino crear secuencias de movimiento expresadas con la mayor velocidad posible. Pensar más en la coreografía que en la pose. Por eso tenía que definir muy bien la silueta del traje”. Territorio 9 Territorio 9 - El Spiderman de Pepe Larraz Escuchar audio Hablando de la velocidad, las escenas de acción son trepidantes y suelen ir acompañadas de espectaculares onomatopeyas. “Me acojona dibujar esas onomatopeyas porque no soy un gran rotulista –nos confiesa-, pero a veces creo que tienen que funcionar como un elemento compositivo, que lo que completa el movimiento es realmente esa onomatopeya. Por eso a veces las dibujo y confío en que el rotulista entienda lo que he querido transmitir y no se enfade”. Además, hemos notado que el dibujo tiene menos detalles que en sus trabajos para los X-Men. “Eso me viene de trabajar junto a un mangaka como Kenny Ruiz que siempre me dice que mis páginas “tienen demasiadas calorías” –ríe Pepe-. Por eso he intentado mejorar la narrativa y eliminar todos los elementos superfluos para centrarme en dibujar lo esencial y no sobrecargar las páginas. Aparte de que el ritmo de trabajo es muy rápido, porque Spiderman sale cada dos semanas y dibujar dos episodios al mes solo está al alcance de genios como John Romita o Humberto Ramos. Pero sí estoy tratando de ir más rápido y de encontrar un ritmo más adecuado a la serie”. El nuevo uniforme de Spideman diseñado por Pepe Larrraz (Marvel)

“Hay algo muy emocional en el trabajo de John Romita” Pepe Larraz comparte la colección con John Romita Jr., uno de los artistas que más cómics ha dibujado del personaje y que, además, es hijo de John Romita Sr., que, tras la etapa inaugural de Steve Ditko, llevó al personaje a ser uno de los más populares de Marvel. “Tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado en Angulema, e incluso de cenar con él; y para mí no es que sea un autor, es que pertenece a la realeza de los tebeos. No solo porque le venga de casta, sino porque él no dibuja a Spiderman, sino al personaje de su papá. Por eso, en sus páginas siempre hay un punto emocional que me parece realmente admirable”. La ciudad de Nueva York es uno de los grandes protagonistas de los cómics de Spiderman, así que le preguntamos a Pepe cómo es su versión: “Yo intento que mi Nueva York sea lo más auténtico posible. De hecho, el año pasado estuvimos en la Comic-Con y, como ya sabía que lo iba a dibujar, hice muchísimas fotos de cosas a las que nunca se las harías cuando vas de turismo: al mobiliario urbano, al carril bici, a las bocas de riego… Lo que pasa es que luego, en realidad, ha salido bastante poco en las historias. Tengo ganas de dibujarlo más”. “Ya me pasó con Cracovia en los X-Men –añade-, que diseñé la ciudad en la que yo quería vivir y luego apenas estaban allí. Pero cuando tengo la oportunidad de dibujar Nueva York intento que sea lo más auténtico posible y que puedan apreciarse detalles reales de la ciudad”. Portada de 'Spiderman', de Pepe Larrraz (Marvel)