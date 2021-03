Nacido en la pequeña localidad de Johnstown, Steve Ditko es uno de los grandes del cómic mundial. Comenzó su carrera en los 50, en los títulos de terror de Charlton. Pasó a Marvel Cómics donde creó, junto a Stan Lee, dos de los pilares de la editorial, Spiderman y el Doctor Extraño. Tras una discusión con Lee volvió a Charlton, donde ideó personajes como Capitán Átomo, Blue Beetle y The Question. Y también trabajó para DC donde creó The Creeper y Halcón y Paloma. Actualmente, con 83 años, vive en Nueva York, rodeado de misterio.

Nos encontramos, sin duda, ante uno de los lanzamientos más destacados del año, Strange Suspense: los archivos de Steve Ditko 1 (Diábolo) un libro que recoge los primeros trabajos del que es uno de los mejores dibujantes de la historia del cómic norteamericano, creador de personajes como Spiderman (elegido el mejor uniforme de superhéroe, por delante de Batman) o El Doctor Extraño y que realizó el diseño definitivo de muchos otros como El Hombre de Hierro.

Ditko es un dibujante inclasificable cuya influencia en el mundo del cómic es incuestionable. Su trabajo con Stan lee, sobre todo en la serie Spiderman, cambió el cómic para siempre. Algo que sumado al misterio que rodea a su persona (Sólo se le recuerda una entrevista, en 1968) hacen de él un autor de culto. Asegura que prefiere que su trabajo hable por el.

Y ahora podemos comprobar que sus primeros cómics para la editorial Charlton son tan interesantes como los que le harían famoso, diez años después, en Marvel.

Corresponden a una época, los años 50, en la que todavía no se había instaurado el Comics Code (La censura en los tebeos), lo que daba a Ditko total libertad para dibujar cualquier cosa. Y además era la etapa de mayor esplendor de los cómics de terror de EC, lo que marca estas sorprendentes historias. Incluyendo algunas escenas realmente violentas que nadie se hubiera esperado del padre de Spiderman.

Creador de un estilo revolucionario

En su momento, el estilo de Ditko fue toda una revolución, nadie dibujaba como el y, sobre todo, nadie narraba como el. Conseguía que los personajes pareciesen vivos y se moviesen con total libertad. Sus páginas destacaban por su composición, su sentido del ritmo y sus "ilustraciones únicas y estilizadas" -como aseguraba otro gran dibujante, Dick Giordano-. Y eso que en esta época todavía daba clases de dibujo.

Y eso que él no estaba muy satisfecho, como manifestaba en una carta: "Si mi profesor de dibujo hubiera visto estas historias me habría pegado un tiro. Pero hay una diferencia entre saber lo que está bien y tener tiempo de aplicarlo todo correctamente. No estoy satisfecho de las cosas que he hecho, algunas son basura, pero ahora puedo hacerlo mejor y espero hacerlo".

Ditko pasará a la historia por crear los universos de Spiderman (plagado de villanos que recuerdan a animales como el Buitre, el Camaleón, el Doctor Octopus, El lagarto...y su peor enemigo, el Duende Verde, del que encontareis un antecedente en una de las historias de Strange Suspense) y de el Doctor Extraño (con el que llevó la magia a los cómics...) pero nunca habría llegado a imaginar esos Universos sin haber dibujado antes estas historias fantásticas en las que sólo hay dos certezas: nada es imposible de dibujar para Ditko y espera lo inesperado.