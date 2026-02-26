¿Cuándo son los Goya 2026? Horario, dónde ver en TV y dónde se celebran

Este sábado, 28 de febrero, a las 22:00 horas, el cine español celebra su gran noche. La 40ª gala de los Premios Goya, los galardones más importantes que entrega la Academia de Cine, tendrá lugar por primera vez en 26 años en la ciudad condal, Barcelona. La ceremonia estará presentada por la artista catalana Rigoberta Bandini y el actor gallego Luis Tosar. Una gala en la que el polifacético director Gonzalo Suárez recogerá el Goya de Honor y la actriz Susan Sarandon será distinguida con el Goya Internacional.

Con 13 nominaciones, Los domingos es la película más nominada de esta edición, seguida de Sirât, con 11 opciones a galardón. Maspalomas cuenta con 9 nominaciones y La cena con 8; mientras que Sorda, El cautivo y Los tigres suman 7 nominaciones cada una. Romería ha logrado 6 nominaciones y Ciudad sin sueño cuenta con 5.

Entre las actuaciones musicales de la noche estarán Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández, La Casa Azul, Ana Mena, Alma Molina y Ángeles Toledano, además de la propia Rigoberta Bandini, que también ejercerá como presentadora.

Dónde se entregan los premios Goya 2026 La gala de los Premios Goya 2026 se celebra en Barcelona, en el Edificio Fórum de la capital catalana. La Ciudad Condal toma el relevo a Granada, que acogió la última edición de los premios cinematográficos. Será la octava vez en la historia de los Premios Goya en la que la gala se celebre fuera de Madrid. Hasta el momento, los galardones han viajado a Sevilla, Málaga, Valencia, Valladolid y Barcelona, en el año 2000. "Han pasado cuatro décadas desde aquella primera gala y veinticinco años desde que los Goya viajaron por primera vez a Barcelona. Volver aquí, en una fecha tan simbólica, es mucho más que un gesto: es un reconocimiento profundo a una ciudad que respira cine", afirmó Fernando Méndez-Leite, quien insistió en que para la institución es "todo un honor" regresar a la capital catalana en el 40 aniversario de los premios.