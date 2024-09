'Días contados' con Javier Bardem y Candela Peña en la (otra) película más nominada en los Goya

Hasta que llegó El buen patrón, la película Días contados ostentaba el récord de nominaciones en la historia de los Goya. La película hizo historia, por varios motivos, y abrió la puerta del cine español a otro tipo de historias y, sobre todo, a otra forma de contarlas. Imanol Uribe contó con un reparto brillante: Carmelo Gómez, Candela Peña, Karra Elejalde y Javier Bardem, y con ellos Elvira Mínguez, Pepón Nieto y Ruth Gabriel. Llegó a la ceremonia de los Premios Goya con nominaciones en 19 categorías y se llevó ocho premios. Tanto Candela Peña como Ruth Gabriel compitieron en dos categorías. Ruth Gabriel a Mejor actriz y Candela Peña a Mejor actriz de reparto y las dos, además, a Actriz Revelación. Finalmente cayeron los Goya a Mejor película, Mejor dirección, Mejor actor (para Carmelo Gómez), Mejor actor de reparto (Javier Bardem), Mejor actriz revelación (Ruht Gabriel), Mejor guion, Mejor montaje y Mejores efectos especiales.

La película se basa en el libro de Juan Madrid, pero Uribe centra más la cámara en los personajes femeninos . Mucho se ha habló sobre el título, pero el director dejó claro que hacía referencia al tiempo vital de los personajes, a que a todos tienen el tiempo contado. "Cada uno de ellos vive al límite y eso acelera su final", decía. Para Uribe fue primordial tener a actores noveles, que no fueran conocidos , y por eso hizo un casting entre jóvenes que todavía no habían hecho cine. Días contados fue la primera película de Candela Peña, Pepón Nieto y Elvira Mínguez, y el primer personaje de peso para Ruth Gabriel, nombre artístico que estrenó con Uribe: antes había tenido un pequeño papel en Beltenebros, de Pilar Miró, que firmó como Ruth Sánchez Bueno.

Cine y País Vasco

Una trama que, de hecho, no aparece en el libro, pero que Uribe -cuyo cine está indisolublemente unido al País Vasco, la tierra de sus padres- decidió incorporar en la película. Según declaraciones de Uribe en varias entrevistas de la época, la película no habla de ETA, sino de un personaje que pertenece a ETA y dos seres opuestos que comparten una situación de marginados de la sociedad, que viven al límite, que tienen sus días contados. “Cada uno tiene sus propios fantasmas y los míos van un poco por ahí, por la realidad de Euskadi y me gusta reflejarla en mi cine”, explicaba en una entrevista al Diario Vasco, años después. Un trazo que ya se vio en sus tres primeros filmes, los cuales no dejaban lugar a dudas sobre sus preferencias: El proceso de Burgos (1979), La fuga de Segovia (1981) y La muerte de Mikel (1984).