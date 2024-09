Javier Bardem y Penélope Cruz: así fue el pacto que hicieron para no hacerse daño en 'Loving Pablo'

Javier Bardem y Penélope Cruz vivieron una de las noches más felices de sus vidas en la gala de los Premios Oscar de 2022 estaban los dos nominados, optando al Oscar a Mejor actor y mejor actriz, por Being de Ricardos y Madres Paralelas, respectivamente. Han rodado juntos ocho películas, y todas han tenido éxito: Todos lo saben, El mensajero, Vicky Cristina Barcelona, Sin noticias de Dios, El amor perjudica seriamente la salud, Carne Trémula y Jamón, jamón. Completa la lista, Loving Pablo. Se rodó en 2017, cuando la pareja llevaba diez años de relación, y está escrita y dirigida por Fernando León de Aranoa. La película cuenta el ascenso y caída del más célebre narcotraficante de la historia, Pablo Escobar, vistos desde la perspectiva de la que fue su amante, la periodista Virginia Vallejo. Pero también es "un acceso directo al interior de una de las mentes criminales más lúcidas de todos los tiempos".

El pacto para no hacerse daño

En la cinta hay secuencias muy duras, alguna de una violencia desmedida física y verbalmente, un peligro para los actores por ficción y realidad pueden llegar a confundirse. El actor recuerda la escena en la que Virginia amenaza a Pablo diciendo que ha visto cosas mientras estaba con él y que le implican. "Ay, si empezara a hablar". Pero él, con agresividad, le dice: "Nadie se acercara a ti, porque temerán que yo los mate. Vas a tener una vida de mierda. Perra". Es un de los momentos de más tensión en la película y dejó una huella en los dos actores. "Es una de las escenas más que más nos costó hacer, no ya juntos, sino cada uno por sí, por sí, por sí mismo. Pero hubo un momento en que tuvimos que parar. La habíamos preparado muchísimo con Fernando, que protege muchísimo al actor y es una maravilla trabajar con él. Pero hubo un momento en que tuvimos que hablar ella y yo a solas, y decir: ¡A ver, esto va de que, o entramos y tocamos lo que tenemos que tocar, o no entramos y no se hace la escena, y vamos para allá. Y fue, fue violento, fue violento por dentro, porque es verdad que es una escena que yo creo que ya está extraordinaria. Era violento, pero también era hermoso de pronto ver al personaje, no a tu mujer. De pronto vi a Virginia y ella vio a Pablo. Y eso nos asustó".

Declaraciones hechas en Historia de nuestro cine, de RTVE, que se suman a las de Penélope Cruz. "Sabía que me iba a afectar y que nos íbamos a meter en sitios muy feos y desagradables a nivel emocional", decía la actriz a EFE. "Estaba deseando terminar porque me dejó el cuerpo en shock. Tu cabeza sabe que es ficción, pero parte de ti está sometida a un nivel de estrés muy fuerte. Siempre hay esa parte que no puedes controlar y te afecta".