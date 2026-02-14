Inés Hernand, Nuria Marín y Marina Rivers presentarán la alfombra roja de los Goya en RTVE Play

La 40ª edición de los Premios Goya 2026 tendrá un trío de ases en el especial de RTVE Play. El próximo 28 de febrero, desde el Auditori Fòrum de Barcelona, Inés Hernand, Nuría Marín y Marina Rivers serán las presentadoras de la alfombra roja y la cobertura del backstage de la gala en la retransmisión que ofrecerá la plataforma digital. Un anuncio que compartía la propia Rivers, a solo una semana de la gran cita del cine español, durante el directo del Benidorm Calling.

Una apuesta que combina experiencia y frescura. Inés Hernand, uno de los rostros más reconocibles del momento, volverá a aportar su estilo cercano y espontáneo. A su lado, la periodista Nuria Marín sumará su trayectoria en televisión y su conocimiento del mundo cultural y social. Completa el equipo Marina Rivers, creadora de contenido y comunicadora con una sólida comunidad en redes, que aportará la mirada más joven.

Premios Goya 2026: También en el backstage La cobertura no se limitará a la alfombra roja. RTVE Play activará también un especial backstage que funcionará como segunda ventana simultánea durante la gala. Una propuesta multicámara para comentar en tiempo real todo lo que ocurra en la ceremonia, analizar los momentos más destacados, conversar con invitados y recibir a los ganadores del Goya nada más bajar del escenario, galardón en mano. Una forma de acercar la emoción de la noche al público desde un ángulo pocas veces visto. Todo ello, apoyado en una amplia cobertura en redes sociales. Luis Tosar y Rigoberta Bandini, presentadores de los Premios Goya 2026