Jesús Vázquez sorprende y canta en directo en la final del Benidorm Fest: ¡así fue su momentazo con Javier Ambrossi!

La gran final Benidorm Fest 2026 ha dejado un momento inolvidable que va a pasar a los anales de la historia del certamen alicantino y que ha supuesto el inesperado retorno de uno de los artistas que más discos vendió en los años 90: Jesús Vázquez ha vuelto a cantar "Y yo te besé".

En este día de San Valentín, Jesús Vázquez ha vuelto a enamorarnos con uno de los éxitos con los que triunfó a finales del siglo pasado, después de recoger el guante que Javier Ambrossi le lleva lanzando desde la primera semifinal. El pasado jueves, después de que nuevamente Ambrossi emulara otro de los looks más reconocibles del presentador gallego, comenzaba a dejarse convencer para cantar en riguroso directo en la gala final.

Una promesa que finalmente ha terminando cumpliendo por partida doble. Por un lado, ha demostrado ser un hombre de palabra entonando el reconocible tema noventero. Por otro, permitiendo uno de los sueños de Ambrossi: cantar junto a Jesús Vázquez.

El momentazo, convertido en trending topic en segundos Las redes sociales no han tardado en arder después de ver la improvisada actuación de ambos presentadores. Los benifans estaban esperando este 'momentazo' como agua en mayo y rápido han acudido para compartirlo con todo el mundo, destacando la complicidad que ha surgido entre los comunicadores.