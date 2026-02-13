Amor, sexo y erotismo en siete libros para celebrar San Valentín este 14 de febrero

El amor en los tiempos del chat se desmaterializa o se convierte en un producto de consumo, como nos recuerda el mercado cada 14 de febrero. Una fecha propicia para reflexionar sobre un sentimiento universal, con un gran poder generador, que parece domesticado bajo la lógica del capitalismo, según reflejan Byung-Chul Han o Sara Torres.

Poemarios, novelas, relatos y ensayos nos muestran que no todo está perdido. Ahí van siete recomendaciones para San Valentín sin fecha de caducidad:

La agonía del Eros "El pensamiento en sentido enfático comienza por primera vez bajo el impulso de Eros. Es necesario haber sido un amigo, un amante, para poder pensar. Sin Eros el pensamiento pierde toda vitalidad, toda inquietud, y se hace represivo y reactivo." En La agonía del Eros, publicado por Herder, Byung-Chul Han aborda la erosión del deseo bajo un capitalismo que elimina la alteridad para someterlo todo al consumo. La exposición como mercancía y el fin de la intimidad intensifican lo pornográfico, sexualidad en serie en la que desaparece el otro, e imposibilitan la experiencia erótica. Traducido del alemán por Raúl Gabás y Antoni Martínez Riu, el ensayo denuncia el "excesivo narcisismo" en el que el otro "queda degradado a la condición de espejo del uno, al que confirma en su ego". El filósofo surcoreano habla del "infierno de lo igual" y sostiene que "lo erótico nunca está libre de misterio". "El Eros es el medio de incrementar la vida hasta la muerte", concluye.

Sitsiritsit Karessa Malaya Ramos Aguiñot evoca el sonido de una canción infantil filipina para titular un poemario en el que desnuda sus emociones, habla con ironía del amor y el despecho y expande su pensamiento entre dos lenguas, el tagalo y el español. "Tú, ¿qué miras? ¿Te excita lo exótico? "¿De dónde eres?" Siguiente pregunta: Que si es un país al lado de Cuba, que si los zapatos de Imelda, que si la Preysler y cómo los caza. Que sí, pero no me toques con esa manaza". Publicado en La Parcería Edita, en Sitsiritsit la autora se define como "la dama de la lengua bífida" e incluye dos poemas sin traducir, en uno de ellos, un cangrejo se dirige al norte y busca "la sal de otro mar" y "el lecho de un corazón libre". Fotógrafa y escritora, el nombre de la poeta significa "caricia de libertad".

Zezé Publicada en 1909, Zezé es la primera novela en español que describe abiertamente relaciones lésbicas. Kaótica libros recupera este texto de Ángeles Vicente, que narra la conversación nocturna entre dos pasajeras de un vapor entre Buenos Aires y Montevideo, una escritora (alter ego de la autora) y una cupletista. El libro critica los pilares sociales de la familia, la escuela y la religión y es un alegato a favor del deseo y del amor entre mujeres. Nacida en Cartagena en 1878, Vicente pasó parte de su infancia y juventud en Argentina, aunque luego regresó a España, colaboró en periódicos y revistas, publicó dos novelas y dos colecciones de cuentos. "Los ojos nos relampagueaban. Los cabellos sueltos en la lucha lujuriosa nos envolvían; los senos erectos daban esa sensación de saciedad, como si quisieran derramar el néctar que no poseían, y, en la frenética convulsión, las bocas buscaron ávidamente el fruto del placer". Librepensadora y progresista, el rastro de Ángeles Vicente se pierde en 1920.

El pensamiento erótico "Eros, la arquera, tensa su cuerpo y en esa tensión, inicia lo sexual. Está a punto de ponerse en riesgo: no es un riesgo de muerte, como canta la épica heterosexual, sino de dulzura". En su ensayo El pensamiento erótico, publicado por Reservoir Books, Sara Torres, se atreve a pensar fuera del binarismo heterosexual y busca prácticas gozosas que se alejen progresivamente de lo que llama la “fantasía hetero-real”, una falsa construcción identitaria basada en un combate entre opuestos. "Amantes son los cuerpos que sonríen antes de comer, que miran a los ojos antes de besar. Su pulsión está orientada al encuentro intersubjetivo, y por ello existe en la dimensión de lo ético. Los cuerpos amantes desean derrocar el sistema heterosexual racializante y patriarcal porque desean borrar en la mirada de la otra el fantasma de una violencia vivida antes del encuentro". Torres mantiene la esperanza en una "comunicación más veraz" en la que los cuerpos amantes "sobre todo, desearán haber amado bien".

En un lugar limítrofe "Quisiera atravesar el lago-cuerpo mi cuerpo con esa vara oxidada. No se puede ejecutar el amor si me llaman puta. No se puede atravesar-te-nos el lago-cuerpo con las manos amputadas". La Imprenta publica el primer poemario de Elsa Moreno Calabuig, artista que investiga la relación entre el cuerpo y la poesía. Cofundadora de la compañía de danza-teatro Cía L'abocador, está preparando la adaptación escénica de En un lugar limítrofe. Un libro que nos invita a un viaje por el bosque, las fronteras del agua y las heridas del amor que nos construyen. Con prólogo de Sara Torres, los versos se pueden disfrutar envueltos en las atmósferas sonoras de Leo Rizzi, cuya música submarina acompaña los poemas.

La abolición de la familia La mujer trans estadounidense ME E. O'Brien aborda en La abolición de la familia. El capitalismo y la comunización de los cuidados (Traficantes de sueños) la imbricación profunda del modelo de familia blanca heteropatriarcal con la estructura económica y social del capitalismo. Repasa la destrucción de los lazos familiares para las personas negras durante la esclavitud y la segregación de los niños de las naciones indias para su asimilación cultural. También denuncia el sesgo racista de los servicios sociales que imponían a las madres solteras modelos rígidos y normas de conducta sexual para obtener subsidios. En el ensayo, la autora no propone separar a los hijos de sus madres, sino poner en común los cuidados de los dependientes para no estar atados de por vida a sus familias. Así, habla de la reproducción social insurgente, que se produce en acampadas de protesta en las que se comparte la comida y la atención médica o de las comunas. "La abolición de la familia ha de ser la creación positiva de una sociedad en la que los cuidados humanos y el amor 'queer' sean prevalentes. La abolición de la familia y las relaciones sociales comunistas son la materialización de la comunidad amada".