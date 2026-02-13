Final del Benidorm Fest 2026: este será el orden de actuación de los doce finalistas

Estos son los 12 finalistas del Benidorm Fest 2026: Kenneth, Mikel Herzog Jr., Izan Llunas, María León ft. Julia Medina, KITAI, Tony Grox y LUCYCALYS, Miranda! y bailamamá, MAYO, Rosalinda Galán, Dani J, The Quinquis y ASHA. A solo 24 horas de la gran final, que se celebrará el sábado 14 de febrero, se ha llevado a cabo el sorteo del orden de actuación de una gala decisiva.

Este año, el sorteo ha incorporado novedades con el objetivo de agilizar el ritmo del espectáculo y dotar de mayor coherencia al desarrollo de la final. En lugar de asignar directamente las 12 posiciones, se han repartido cuatro boletos para actuar en la primera mitad (puestos 1º al 6º), cuatro para la segunda mitad (puestos 7º al 12º) y otros cuatro de libre elección artística, que permiten decidir en qué posición actuar dentro del total de la gala.

Para esta ocasión, Mery y Mark de Nebulossa, ganadores del Benidorm Fest 2024 con "ZORRA", han ejercido de mano inocente. KITAI, The Quinquis, Izan Llunas y Dani J han quedado encuadrados en la primera mitad de la gala, mientras que María León ft. Julia Medina, Kenneth, Mikel Herzog Jr. y Rosalinda Galán actuarán en la segunda. Por su parte, MAYO, Tony Grox y LUCYCALYS, ASHA y Miranda! & bailamamá verán su posición decidida directamente por la dirección artística del certamen.

Tras el sorteo, el equipo artístico se ha reunido para cerrar el orden definitivo de actuación de la gran final del Benidorm Fest 2026, que queda de la siguiente manera.

Orden de actuación de la final del Benidorm Fest 2026 La gran final de la quinta edición del Benidorm Fest se celebra este sábado 14 de febrero y podrá seguirse en directo a partir de las 22:00 horas en La 1, RNE y RTVE Play. Una noche decisiva en la que volveremos a disfrutar de las 12 actuaciones finalistas, aunque solo una logrará alzarse con la Sirenita de Oro y el premio de 150.000 euros. Los espectadores podrán votar de forma gratuita por sus artistas favoritos desde el inicio de la gala a través de RTVE Play. Con todo listo para la gran cita, así queda el orden de actuación de la final del Benidorm Fest 2026. MAYO - "Tócame" KITAI - "El Amor Te Da Miedo" ASHA - "Turista" Dani J - "Bailándote" The Quinquis - "Tu No Me Quieres" Izan Llunas - "¿Qué vas a hacer? Mikel Herzog Jr. - "Mi Mitad" María León ft. Julia Medina - "Las Damas y el Vagabundo" Rosalinda Galán - "Mataora" Kenneth - "Los Ojos No Mienten" Miranda! & bailamamá - "Despierto Amándote" Tony Grox y LUCYCALYS - "T AMARÉ"