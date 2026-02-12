La familia del Benidorm Fest se reúne de nuevo para "seguir cumpliendo sueños"

El Centro Cultural de Benidorm ha acogido este jueves la reunión de algunos de los participantes más emblemáticos de la historia del Benidorm Fest. Artistas de las cuatro primeras ediciones, como Nebulossa, Daniela Blasco, Almácor, Agoney o Marta Sango, han contado cómo el certamen ha cambiado sus vidas, y han mostrado su apoyo a los protagonistas de esta edición, que celebra su segunda semifinal este jueves 12.

“Cada edición ha sido única e irrepetibe por los artistas que nos han acompañado. Gracias a ellos tenemos el festival de música mas importante del país”, ha comenzado el acto María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, antes de dar paso al grupo de artistas.

Marta Sango ha representado a la primera edición de 2022, rememorando que “tenía un toque más inocente”, y entonando en directo parte de su tema ‘Sigues en mi mente’. Sharonne, del Benidorm Fest 2023, también ha recordado ‘Aire’ y ha animado a futuros participantes: “No hay que tener dudas sobre presentarse, hay que lanzarse a conocer lugares seguros y sanos como este”.

Agoney, que participó en la misma edición con ‘Quiero arder’, ha vuelto a la ciudad por primera vez desde entonces y ha destacado que “en ningún programa se puede cantar en directo con esta calidad técnica y en todos los sentidos”.

Almácor, del Benidorm Fest 2024 ha confesado que “el festival fue un punto de inflexión en mi carrera” y ha recordado la gran oportunidad que supuso poder participar en la Eurocopa 2024 con su tema ‘Brillos Platino’.

Su compañero de edición, Jorge Gonzalez ha recordado en vivo su tema ‘Caliente’, con el que “he tenido oportunidad de viajar a un montón de países. Es un recuerdo que tengo atesorado”. “Volver a Benidorm se siente mágico y bonito, para todos nosotros significa mucho” ha añadido Sofía Coll, también participante de la edición 2024 con ‘HERE TO STAY’.

Dellacruz ha destacado que el festival “me ha traído mucho trabajo” y ha animado a los presentes entonando parte de su tema ‘Beso en la mañana’, del Benidorm Fest 2024. “El festival fue un subidón, os doy las gracias por haberme dejado ser feliz”, ha afirmado Angy Fernández, confesando que atravesaba un mal momento antes de su participación en 2024 con ‘Sé quién soy’. “Sentí mucho amor, fue como volver por la puerta grande”, ha añadido.

Mawot ha rememorado su ‘Raggio di sole’ de la más reciente edición: “Viniendo a Benidorm he sanado mucho a nivel personal, me ha dado mucho”. Su compañera del Benidorm Fest 2025 Mel Ömana se ha confesado feliz tras “el año frenético que te genera el festival”, recordando que ha prestado su voz al programa de RTVE ‘Make it up Stars’ y a la Eurocopa Femenina de 2025. "No conozco ningún caso, da igual en que punto de tu carrera estés, en el que el Benidorm Fest no sume", ha añadido.

Kuve ha conseguido que el público entone su tema ‘LOCA XTI’, también de la pasada edición: “todo ha sido maravilla, estoy muy agradecida por todo lo que ha pasado gracias a la exposición, visibilidad y medios”. Daniela Blasco, también del Benidorm Fest 2025, ha coincidido en que su participación “fue un antes y un después” en su vida y carrera. “Queríamos transmitir buen rollo con ‘Me gustas tú’ y estamos felices de haberlo conseguido”, han añadido los integrantes de KINGDOM! al recordar su participación en la anterior edición.

Nebulossa, ganadores del Benidorm Fest 2024, han finalizado el acto recordando su gran gira promocional hacia Eurovisión 2024 y volviendo a interpretar su canción ‘ZORRA’ junto a todos lo presentes.

Son solo algunos de los hitos logrados por participantes del Benidorm Fest, aunque hay muchos más: fenómenos como Chanel o Vicco, el crecimiento en el consumo de música, nuevos singles, canciones en otros eventos deportivos como los Juegos Olímpicos, La Vuelta o el Tour, o artistas con gran presencia televisiva como Gonzalo Hermida o st. Pedro, cada tarde en ‘La Promesa’ y ‘Valle Salvaje’.