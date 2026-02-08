El Benidorm Fest Junior celebra su primera edición dirigida al público más familiar y en colaboración con Clan

La primera edición del Benidorm Fest Junior se ha celebrado este domingo con el objetivo de acercar la música y el entretenimiento a un público más familiar. María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, y Gonzalo Pinillos, representante de España en Eurovisión Junior 2025, han sido los encargados de conducir el evento, que ha reunido a la familia de Clan y ha contado con la participación de Carlos Higes, Levi Díaz, Soleá y Chloe DelaRosa.

María Eizaguirre ha comenzado el acto mandando un cariñoso saludo a Sandra Valero, representante en Eurovisión Junior 2023. La directora de Comunicación y Participación ha añadido que se trata de “un día importante para RTVE, porque da comienzo una nueva iniciativa, un nuevo espacio dedicado a la música”.

Foto de familia de los asistentes RTVE

Benidorm Fest reúne a la familia de Eurovisión Junior Carlos Higes ha sido el primer artista en pisar el escenario interpretando la canción con la que representó a España en Eurovisión Junior 2022 ‘Señorita’ y el tema ‘Greatest show’, y ha recordado “todos los momentos vividos en Armenia”. “Lo mejor de Eurovisión es la gente que conoces. Me encantaría seguir sacando música nueva, es lo que más feliz me hace”, ha afirmado. Levi Díaz también ha rememorado su tema ‘Reír’, de Eurovisión Junior 2021, recordando “el calor del público” que sintió durante su participación y destacando “la gente y los amigos que sumó”. Además, ha regalado al público una versión del éxito ‘Wildflower’. Soleá ha interpretado en directo ‘Palante’, canción que llevó a Eurovisión Junior 2020, compuesta por ASHA, con la que se ha reencontrado en el Centro Cultural de Benidorm, y a la que ha animado a “darlo todo” en el Benidorm Fest 2026. Ha finalizado su participación mostrando su “orgullo de pertenecer a la familia del Benidorm Fest” y recibiendo una ovación del público tras cantar un medley de éxitos de Whitney Houston. Chloe DelaRosa ha puesto en pie al público su nuevo sencillo, ‘La fiesta de mi recreo’, no sin antes recordar ‘Como La Lola’, su canción para Eurovisión Junior 2024, edición en la que España fue el país anfitrión. Se ha mostrado con “ganas de conocer a los participantes de esta edición del Benidorm Fest” y ha presumido de nominación al Premio Iris, pidiendo el voto al público. Gonzalo Pinillos ha cerrado el evento por todo lo alto con ‘Érase una vez (Once upon a time)’, repitiendo el impresionante vestuario que lució en Tiflis. A continuación, ASHA, Izan Llunas y Atyat han subido al escenario y han rememorado momentos de su infancia y contado sus sensaciones a pocos días de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026. Colofón final de la primera edición del Benidorm Fest Junior RTVE