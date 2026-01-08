Benidorm Fest 2026 celebra su quinto aniversario con nuevos presentadores y el regreso de Chanel

Cuenta atrás para la quinta edición del Benidorm Fest, que llega por todo lo alto con el objetivo de ser el mayor festival de la música de España. Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus serán los maestros de ceremonias de la nueva edición del certamen alicantino que se celebrará los días 10, 12 y 14 de febrero en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm.

El director de TVE, Sergio Calderón, ha declarado que la corporación arranca el año en un momento muy ilusionante. “La programación de Navidad es la constatación de que llegamos a todos los públicos, abrazamos la transversalidad y nuestra diversidad. Nuestro objetivo es ser la Casa de la Música y el Benidorm Fest es la piedra angular. Vais a poder apreciar la calidad de la que va a ser la mejor edición del festival”.

César Vallejo, director del Benidorm Fest, ha avanzado que los ensayos con los 18 artistas ya han terminado y cuáles son los siguientes pasos: “El trabajo de las actuaciones está muy avanzado. Ahora estamos con la parte del show, de los artistas invitados a las galas. Además, la guionista, Pilar de Francisco, ya está trabajando con los presentadores”.

Vallejo se ha dirigido a los seguidores del festival: “Espero que entendáis que el Benidorm Fest es una apuesta muy fuerte por el amor a la música. Más allá de las circunstancias, el Benidorm tiene que brillar. Hay artistas estupendos, con voces estupendas y las actuaciones que vamos a ver en el escenario van a ser increíbles”. Ha concluido diciendo que “el público no va a saber por quién votar”.

La directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha puesto en valor la buena acogida que han tenido las canciones. En comparación con los datos de diciembre de 2024, la playlist oficial del Benidorm Fest en Spotify acumula más de un 23% de oyentes diarios de media y más de un 35% de tiempo de escucha. Además, nueve de las dieciocho canciones tienen más de 100.000 reproducciones. Una de ellas, ‘Despierto Amándote’, de Miranda! & bailamamá, suma casi un millón de streams.

María Eizaguirre ha anunciado que Chanel se sumará al cartel de artistas invitados para la gran final: “Es la vuelta de un icono del festival. Va a hacer algo muy grande”. La directora de Comunicación y Participación ha recordado que el pistoletazo de salida de la Casa de la Música, con el especial de Nochevieja, consiguió casi un 40% de cuota de pantalla. Para encontrar programas en Nochevieja con cuotas superiores hay que remontarse a las Campanadas de 2015, al programa de José Mota en 2011 o al programa de bienvenida al 2007.

Presentadores de lujo El presentador Jesús Vázquez se incorpora a RTVE después de una brillante trayectoria en la televisión privada. Se ha mostrado muy ilusionado con esta nueva etapa: “Estoy como un niño con zapatos nuevos, por fin en la tele de todos. Es un giro en mi carrera que quería hacer desde hace tiempo porque es el último gran sitio en el que me faltaba por trabajar”. Vázquez ha asegurado que presentar el Benidorm Fest es un reto porque nunca ha presentado un festival: “Tenía ganas de nuevos desafíos; es un reto personal y profesional. Hoy, al conocer a mis compañeros, veo que también va a ser un reto trabajar con los tres porque están muy locos”. El director de TVE ha alabado a Jesús Vázquez: “Es pura televisión. Lleva a su espalda grandes programas de éxito, es un gran comunicador del entretenimiento de este país y estamos muy felices de recibirle en la casa de todos”. RTVE presenta a los presentadores del 'Benidorm Fest' Después de presentar la gala de los Premios Goya 2024, el director de cine, productor, guionista y actor Javier Ambrossi debutará como presentador del Benidorm Fest. Ambrossi se ha declarado un gran fan del festival: “amo el Benidorm Fest, la televisión y, además, he estado obsesionado con Jesús Vázquez toda la vida. Esto me viene en un momento personal en el que necesitaba retos que me dieran alegría. Estoy feliz”. Ha confesado que cuando recibió la propuesta no tuvo dudas: “Fue un sí rotundo, lo vi clarísimo. Cuando ves algo tan claro, no puede salir mal. En este festival nunca sabes lo que puede pasar y eso me encanta”. Inés Hernand ya es una veterana del festival que ha participado en todas las ediciones. “El equipo detrás del Benidorm Fest es muy bueno y eso se traduce en las audiencias, en el interés que genera y en las ganas”, ha dicho. RTVE ofrecerá una programación especial previa a las semifinales en RTVE Play y a la final en La 1. ‘Benidorm Calling’, en RTVE Play, tendrá a Lalachus y a Ángela Fernández como presentadoras. Lalachus, que regresa al certamen tras participar en 2025 en ‘La noche del Benidorm Fest’, ha agradecido que la corporación piense en ella “para algo tan divertido”. Además, se sumará a los presentadores de la gran final. Por su parte, Ángela Fernández se ha mostrado feliz de compartir espacio con su compañera: “Con Lala me lo paso genial siempre, empezamos juntas en ‘El Grand Prix’ y ya no nos podéis separar”.

Chanel regresa al Benidorm Fest El Benidorm Fest celebra sus primeros cinco años de historia con una edición muy especial y cuidada. María Eizaguirre ha anunciado a la primera artista invitada para la final: Chanel volverá al escenario del Benidorm Fest. “El regreso de Chanel al escenario del festival es una buenísima noticia”, ha afirmado. Según el director de TVE, “va a ser un momento televisivo para recordar”. La artista, ganadora de la primera edición de Benidorm Fest con ‘SloMo’, consiguió el mejor resultado para España en Eurovisión en 27 años con un gran tercer puesto. Una actuación que pasó a la historia del festival ya bautizada como “chanelazo”. Además, los seguidores del festival podrán disfrutar de la actuación de Chanel en el ensayo de la final, el día 13 de febrero. Todavía pueden adquirirse las entradas en la web de Viva Ticket. El cartel del Benidorm Fest 2026 está formado por ASHA, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, KU Minerva, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, MAYO, Mikel Herzog Jr., Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán, The Quinquis, y Tony Grox y LUCYCALYS.