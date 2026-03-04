Las claves sobre la pasarela que cedió y causó cinco muertos en Santander.

El suceso de la pasarela de la playa del Bocal, en Santander, ya se encuentra judicializado. El Tribunal de Instancia de Santander ha abierto diligencias tras la muerte de cinco jóvenes al caer la estructura de madera este martes por la tarde. Los fallecidos son cinco jóvenes de entre 19 y 22 años, vecinos de Cantabria, País Vasco y Andalucía. Las labores de búsqueda de la persona que sigue desaparecida, una joven de Guadalajara, se han retomado a primera hora de esta mañana.

¿Qué es la pasarela de El Bocal? Hay que remontarse 23 años atrás, hasta 2003, para encontrar las primeras referencias al proyecto de senda litoral de Santander. Fue entonces cuando se esbozó la que estaba llamada a ser una de las grandes actuaciones medioambientales de la capital cántabra y el eje vertebrador del parque litoral del norte santanderino. En marzo de 2004 se aprobó el proyecto técnico. Al menos cinco muertos y un desaparecido al romperse una pasarela en la playa de El Bocal en Santander Pero no fue hasta 2013 cuando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sacó a licitación la obra para acondicionar la senda peatonal entre Cabo Mayor y la Virgen del Mar con un presupuesto de casi 2 millones de euros. Los trabajos, adjudicados a Dragados, preveían un plazo de ejecución de doce meses.

¿Cuándo se construyó? La actuación consistía en la construcción de un sendero pedestre de 10 kilómetros aprovechando los tramos de camino litoral ya existentes, con el fin de alterar lo menos posible el entorno natural de la costa norte del municipio de Santander. El impacto pretendía ser mínimo e incluía el balizamiento del sendero, la instalación de cartelería informativa y la construcción de tres miradores en los acantilados, uno de ellos en El Bocal. La pasarela colapsada salvaba una grieta muy profunda sobre el mar, por donde cayeron los jóvenes. Juanma Serrano JUANMA SERRANO / EP Pero una vez que Costas comenzó a ejecutar las obras, en febrero del año 2014, la realidad –al menos a ojos de los vecinos, paseantes y el Ayuntamiento– fue distinta. Consideraban que las alteraciones eran sustanciales y agresivas, lo que hizo aflorar la oposición al proyecto.

¿Qué pasó con esas obras? Los trabajos se paralizaron en noviembre de 2014. Para entonces, ya habían sido numerosas las movilizaciones ciudadanas, organizadas desde la Asamblea en Defensa de la Senda Costera. Los vecinos llegaron a colocarse frente a las máquinas que realizaban las obras para forzar su detención, que terminaron logrando. La senda discurre por el parque litoral del norte santanderino. Juanma Serrano JUANMA SERRANO / EP