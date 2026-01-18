Muere un hombre en un alud en el barranco de Puimestre en Benasque, Huesca

Un hombre ha fallecido este domingo tras quedar atrapado en un alud originado en el barranco de Puimestre, fuera de pistas de la estación de esquí de Cerler, en el término municipal de Benasque (Huesca), según ha confirmado a RTVE la Guardia Civil.

La propia estación de esquí ha sido la que ha dado aviso, alrededor de las 14.00, a los Grupos de Rescate e Información de Montaña (GREIM) de Benasque de que tenían conocimiento de que una persona había quedado atrapada fuera de las pistas tras producirse dos pequeñas avalanchas.

Los grupos de rescate han rescatado al hombre inconsciente, pero finalmente ha fallecido.

Esta es la quinta víctima mortal en menos de un mes en el Pirineo aragonés sepultada por aludes después de que el pasado 29 de diciembre fallecieran tres personas cuando practicaban esquí de montaña en la ladera oeste del pico Tablato, en el zona del Balneario de Panticosa. Dos días después, el 1 de enero, la Guardia Civil rescató el cadáver el hombre sepultado por un alud en la zona de Urdiceto, en el Valle de Bielsa.