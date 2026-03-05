El tiempo hoy 5 de marzo en España: continúan las fuertes lluvias y rachas de viento por todo el país
- Las temperaturas máximas descienden en la mayor parte de la península
La situación de inestabilidad se mantiene en toda España con predominio de cielos nubosos o cubiertos y fuertes precipitaciones. Los chubascos serán especialmente fuertes que han activado los avisos amarillos en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Asturias, sin descartar Baleares, donde hay probabilidad de tormentas que podrían afectar también al este peninsular.
Se producirán rachas de viento especialmente fuertes en el litoral de Galicia, donde también se experimentará un notable descenso de la temperatura.
Bajada generalizada de temperaturas
Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la península y también en Baleares, excepto en el sur de Andalucía donde la temperatura subirá levemente. En el caso de las mínimas, pocos cambios en Canarias, mientras que predominarán los descensos de nuevo en Baleares además de en la mitad sur y extremo noroeste peninsular con heladas débiles en cumbres del extremo norte y sureste peninsular.
La cota de nieve se mantiene en los 1.800/2.000 metros de forma general, aunque baja a los 1.300/1.500 m en el noroeste del país. En Canarias se espera una tendencia a la estabilización, si bien con cielos nubosos y precipitaciones en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto, con posibilidad de algún chubasco ocasional.
Continúa la calima por todo el país
La borrasca Regina arrastra una gran cantidad de polvo sahariano que ha cubierto la península, Baleares y Canarias por una espesa calima. Sin embargo esta tenderá a desaparecer progresivamente debido en parte al viento que soplará en el resto del país de forma moderada, con intervalos fuertes en el este peninsular y en Canarias. De menor manera afectará también a la región del Estrecho. También pueden darse bancos de niebla en interiores del tercio oriental peninsular, regiones de Andalucía, Galicia y entornos de montaña en general.
LLuvias que perderán fuerza a fines de semana
La borrasca se ha mantenido al sur, pero se irá desplazando hacia el norte, lo que mantiene las precipitaciones que crecerán en intensidad por todo el país a lo largo de la semana para perder intensidad durante el fin de semana. Sin embargo aunque cesen las lluvias, la bajada de las temperaturas continuará pronunciándose al menos hasta el próximo domingo.
