El tiempo hoy 4 de marzo en España: continúa la inestabilidad con fuertes chubascos y rachas de viento

La borrasca Regina mantiene la inestabilidad en la mayor parte del país con cielos nubosos que traerán chubascos y fuertes rachas de viento. Las precipitaciones se extienden de sur a norte, pero afectarán principalmente a la mitad sur y zona centro peninsular pero también afectarán al Pirineo. Estos chubascos, en forma de tormenta y granizo ocasional, es probable que sean fuertes en torno al estrecho y en regiones de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid, sin descartar Extremadura.

Viene acompañada de rachas muy fuertes de viento en Canarias y zonas del sureste peninsular.

El mapa meteorológico detalla la situación atmosférica el 4 de marzo de 2026 a las 0:30. La borrasca Regina al oeste de la Península Ibérica y dos anticiclones, uno sobre Europa central y otro al este. RTVE.es

Tanto las temperaturas máximas como las mínimas experimentarán un descenso notable en las zonas del sur peninsular y el Sistema Central, afectadas por los chubascos. Los cielos cubiertos van a predominar en todo el país a excepción del Cantábrico y tercio noroeste. La calima será constante en general pudiéndose extender también a Canarias y los bancos de niebla dominarán en el interior y alto Ebro.

La precipitación en forma de nieve se dará por encima de 1800/2000 metros en las islas y sureste peninsular.

RTVE.es