El tiempo hoy 4 de marzo en España: continúa la inestabilidad con fuertes chubascos y rachas de viento
- Fuertes chubascos y tormentas en la mitad sur de la península
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
La borrasca Regina mantiene la inestabilidad en la mayor parte del país con cielos nubosos que traerán chubascos y fuertes rachas de viento. Las precipitaciones se extienden de sur a norte, pero afectarán principalmente a la mitad sur y zona centro peninsular pero también afectarán al Pirineo. Estos chubascos, en forma de tormenta y granizo ocasional, es probable que sean fuertes en torno al estrecho y en regiones de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid, sin descartar Extremadura.
Viene acompañada de rachas muy fuertes de viento en Canarias y zonas del sureste peninsular.
Tanto las temperaturas máximas como las mínimas experimentarán un descenso notable en las zonas del sur peninsular y el Sistema Central, afectadas por los chubascos. Los cielos cubiertos van a predominar en todo el país a excepción del Cantábrico y tercio noroeste. La calima será constante en general pudiéndose extender también a Canarias y los bancos de niebla dominarán en el interior y alto Ebro.
La precipitación en forma de nieve se dará por encima de 1800/2000 metros en las islas y sureste peninsular.
Rachas fuertes de viento en el archipiélago balear y canario
Soplará viento con rachas muy fuertes en Canarias con probabilidad de que pierdan fuerza a lo largo del día. En el caso de Baleares las rachas serán muy fuertes principalmente en regiones del sureste. Los cielos nubosos con intervalos marcarán la jornada en Baleares con algunos chubascos. También en Canarias habrá cielos cubiertos con precipitaciones que podrían ser localmente fuertes en algunos puntos, lo que puede hacer que se formen tormentas en las islas orientales.
