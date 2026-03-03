Ya estÃ¡ aquÃ­ la nueva borrasca de gran impacto: Regina. Â¿DÃ³nde y cuÃ¡ndo nos afectarÃ¡?

El pasado 18 de febrero, la borrasca Pedro fue la última de gran impacto que nos afectó y que puso fin así al tren de borrascas que nos llevaba afectando prácticamente desde principios de año. Desde entonces, hemos disfrutado de un periodo dominado por las altas presiones que se ha traducido en tiempo muy tranquilo y temperaturas superiores a las habituales para la época.

Al comenzar la primavera meteorológica con el mes de marzo, esta tregua está a punto de romperse: llega la borrasca Regina.

Durante la tarde del lunes ha comenzado a configurarse el centro y los frentes de esta borrasca en el seno de una zona de inestabilidad asociada a una vaguada. A partir del martes, se espera que se aísle de la circulación general, convirtiéndose así en una borrasca fría aislada.

La borrasca Regina traerá de nuevo inestabilidad y lluvias a partir del martes. EL TIEMPO TVE

¿Qué es una borrasca fría aislada (BFA)? Básicamente, es el reflejo en superficie de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). En ocasiones, estas no llegan a formar una borrasca en superficie con circulación cerrada y bien definida; otras veces, como en este caso, sí lo hacen. Esto provoca que el viento en superficie presente una circulación ciclónica —en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte— y marcada, favoreciendo, en caso de situarse cerca del Mediterráneo- un flujo de humedad más persistente y organizado.

¿Cómo y dónde nos afectará? La zona afectada irá cambiando según el movimiento del núcleo de la borrasca. Durante el martes, habrá lluvias en Canarias, Ceuta y el oeste de Andalucía. EL TIEMPO TVE Durante el martes, el centro se situará al oeste de Marruecos, dejando lluvias en Canarias —más persistentes en el norte de las islas de mayor relieve—, Ceuta y el oeste de Andalucía, principalmente por la tarde. Con esta configuración, el viento de noreste que empezará a soplar con persistencia en el Mediterráneo ayudará a generar lluvias orográficas en el sur del golfo de Valencia. También serán probables chubascos en Cataluña, Cuenca, Guadalajara y la Comunidad de Madrid. El miércoles, el centro de la borrasca se trasladará hacia el norte de Marruecos. EL TIEMPO TVE El miércoles, el centro de la borrasca se trasladará hacia el norte de Marruecos, provocando que las lluvias —acompañadas de tormentas— descarguen localmente con intensidad en Andalucía, la Región de Murcia, el sur de Extremadura y el sur de Castilla-La Mancha. Un día más, contaremos con flujo de componente marítima afectando a la Comunidad Valenciana, donde seguirán registrándose precipitaciones, principalmente en áreas prelitorales y del sur de Valencia. Continuarán también los chubascos en el norte del archipiélago canario. El jueves se esperan se esperan lluvias más generalizadas en la mitad este peninsular y Baleares. EL TIEMPO TVE El jueves, con el centro de la borrasca situado en el norte de Argelia, se esperan lluvias más generalizadas en la mitad este peninsular y Baleares, más intensas en Castellón y el sur de Cataluña. Por otra parte, entrará un frente por el Atlántico que también dejará lluvias en Galicia y en el Cantábrico oriental. De cara al viernes, es probable que continúen las lluvias generalizadas en la península y Baleares. EL TIEMPO TVE De cara al viernes, existe incertidumbre sobre la posición final de los centros de inestabilidad, pero es probable que continúen las lluvias generalizadas en la península y Baleares, así como chubascos en Canarias. Durante los próximos días, llegará una gran cantidad de polvo sahariano hacia la península y Baleares. EL TIEMPO TVE