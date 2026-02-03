España, en la diana de las próximas borrascas

Durante las últimas semanas, la atmósfera ha estado dominada por un marcado bloqueo anticiclónico en latitudes altas, especialmente en zonas próximas al Ártico. Este patrón ha alterado la circulación habitual del chorro polar, provocando que el canal de borrascas atlánticas se desplace hacia latitudes más meridionales y afectando de lleno a la península ibérica.

Un marcado bloqueo anticiclónico ha alterado la circulación habitual del chorro polar. RTVE.es

Como consecuencia, se ha establecido un flujo persistente de aire muy húmedo procedente de latitudes subtropicales, un fenómeno conocido como río atmosférico, bajo el cual gran parte del territorio ha permanecido durante buena parte del mes. El resultado ha sido un exceso de precipitación muy significativo, con acumulados que en algunos puntos han llegado a situarse hasta un 400–500% por encima de la media climática de enero. Las regiones más afectadas han sido Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, al quedar expuestas de forma continuada a la entrada de borrascas atlánticas.

Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, las regiones más afectadas al quedar expuestas de forma continuada a la entrada de borrascas atlánticas. RTVE.es

Destaca especialmente el caso de Grazalema (Cádiz), uno de los observatorios más lluviosos de España, donde se han superado los 1.200 mm acumulados, cuando la media mensual ronda los 200 mm. También se han registrado valores muy elevados en puntos de A Coruña, como Rois, con más de 600 mm, o en Garganta la Olla (Cáceres), donde se han superado los 400 mm, cifras muy por encima de lo habitual para estas fechas. Además, con los datos registrados hasta ahora, este invierno se posiciona como el mes más lluvioso desde el de 1995/1996.

Pero no solo las lluvias han sido extraordinarias. Las nevadas también han tenido un papel destacado. El manto nivoso acumulado durante las últimas semanas ha sido claramente superior al de los últimos años en los principales sistemas montañosos del país. En el Pirineo, por ejemplo, la reserva de nieve ha superado los 1.500 hm³, frente a los aproximadamente 300 hm³ del año pasado por estas fechas y una media de los últimos 5 años cercana a los 800 hm³.

Vista aérea de la nieve en el municipio de San Xoán de Río (Ourense), el 28 de enero. EFE/ Brais Lorenzo

Esta situación ha tenido un impacto notable en las estaciones de esquí. Casos como Port Ainé han llegado a situarse durante varios días entre las estaciones con mayor espesor de nieve del mundo, solo por detrás de algunos complejos de Japón y Suiza.