España, en la diana de las próximas borrascas
- Seguirá lloviendo donde más lo hizo en el mes de enero: Galicia, Extremadura y Andalucía
- Los suelos están saturados en muchas zonas y allí aumenta el riesgo de inundaciones
Durante las últimas semanas, la atmósfera ha estado dominada por un marcado bloqueo anticiclónico en latitudes altas, especialmente en zonas próximas al Ártico. Este patrón ha alterado la circulación habitual del chorro polar, provocando que el canal de borrascas atlánticas se desplace hacia latitudes más meridionales y afectando de lleno a la península ibérica.
Como consecuencia, se ha establecido un flujo persistente de aire muy húmedo procedente de latitudes subtropicales, un fenómeno conocido como río atmosférico, bajo el cual gran parte del territorio ha permanecido durante buena parte del mes. El resultado ha sido un exceso de precipitación muy significativo, con acumulados que en algunos puntos han llegado a situarse hasta un 400–500% por encima de la media climática de enero. Las regiones más afectadas han sido Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, al quedar expuestas de forma continuada a la entrada de borrascas atlánticas.
Destaca especialmente el caso de Grazalema (Cádiz), uno de los observatorios más lluviosos de España, donde se han superado los 1.200 mm acumulados, cuando la media mensual ronda los 200 mm. También se han registrado valores muy elevados en puntos de A Coruña, como Rois, con más de 600 mm, o en Garganta la Olla (Cáceres), donde se han superado los 400 mm, cifras muy por encima de lo habitual para estas fechas. Además, con los datos registrados hasta ahora, este invierno se posiciona como el mes más lluvioso desde el de 1995/1996.
Pero no solo las lluvias han sido extraordinarias. Las nevadas también han tenido un papel destacado. El manto nivoso acumulado durante las últimas semanas ha sido claramente superior al de los últimos años en los principales sistemas montañosos del país. En el Pirineo, por ejemplo, la reserva de nieve ha superado los 1.500 hm³, frente a los aproximadamente 300 hm³ del año pasado por estas fechas y una media de los últimos 5 años cercana a los 800 hm³.
Esta situación ha tenido un impacto notable en las estaciones de esquí. Casos como Port Ainé han llegado a situarse durante varios días entre las estaciones con mayor espesor de nieve del mundo, solo por detrás de algunos complejos de Japón y Suiza.
¿Qué tenemos por delante?
Por el momento, la tendencia no muestra un cambio claro. La predicción semanal del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (ECMWF) mantiene un escenario de anomalías positivas de precipitación muy significativas, especialmente en el extremo occidental peninsular. En áreas de Galicia, Extremadura y Andalucía, los modelos apuntan a acumulados que podrían superar los 90 mm por encima de la media climática, lo que sugiere que el patrón húmedo podría prolongarse en los próximos días.
Y es que para esta semana se prevé cantidades cercanas a los 400 mm en zonas montañosas de Cádiz y Málaga, más de 250 de las Rías Baixas y en torno a los 200 en Gredos.
La tendencia para la segunda semana es que las precipitaciones sigan siendo ligeramente superiores a las habituales para la época, aunque todo parece indicar que la situación se normalizaría durante la segunda quincena de mes.