El juez del caso Leire Díez interroga a Cerdán y Hernando como testigos por sus reuniones con la exmilitante del PSOE

El juez que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presunto cohecho y tráfico de influencias para presuntamente tratar de influir en procedimientos judiciales tiene previsto interrogar este lunes como testigos al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al secretario de Estado de Telecomunicaciones y exportavoz de los socialistas en el Congreso, Antonio Hernando.

Hernando se encuentra ya en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, en la Plaza de Castilla, para la declaración a la que ambos están citados a las 10:30 horas.

Sus declaraciones ante el juez instructor, Arturo Zamarriego, se enmarcan en la causa en la que indaga a Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, de la que el juez ha sacado al empresario Víctor de Aldama y al magistrado Manuel García-Castellón al no considerarlos víctimas.

La propia Díez reconoció en su declaración ante el juez el pasado 17 de noviembre que mantuvo dos encuentros con Cerdán en abril de 2024 en la sede del PSOE en la calle madrileña de Ferraz, añadiendo que lo hizo en calidad de periodista y en compañía de Pérez Dolset, entre otras personas.

El empresario, que declaró ese mismo día, confirmó su presencia en las dos reuniones en las que estuvo Cerdán y precisó que en una estuvo también presente Hernando, que en aquellas fechas era director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno.