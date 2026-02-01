Una mujer de 52 años es asesinada en Mos, Pontevedra, donde la Guardia Civil busca a su expareja como supuesto autor

Una mujer ha sido asesinada este domingo en Mos, Pontevedra, donde la Guardia Civil busca al presunto autor y expareja de la víctima. De 52 años, María Belén ha sido encontrada muerta por su hermana, momento en el que el sospechoso ha huido. Tenía heridas provocadas por un arma blanca

No había antecedentes en el sistema VioGén. De confirmarse como asesinato machista, sería el sexto de 2026, el número 1.348 desde que hay datos (2003).

La alcaldesa de la localidad, Nidia Arévalo, ha declarado a EFE que se trata de vecinos de la zona "de toda la vida" y que, pese a haber mantenido una relación sentimental duradera, "llevaban separados un tiempo". Arévalo ha expresado el pesar de todo el ayuntamiento por un suceso "inesperado" que tiene "consternados" a sus habitantes y ha agregado que esta tarde a las 19:00 hora peninsular se concentrarán frente al consistorio en repulsa por lo acontecido. Además, convocan para este lunes una reunión extraordinaria del pleno municipal para proceder a la declaración del luto oficial.

Hace apenas una semana, el pasado sábado, un hombre se entregó tras asesinar a su expareja, una madre de tres hijos de nacionalidad británica y 33 años, en Alhaurín el Grande (Málaga). Días después, el juez decretó prisión provisional para él. En tres de los cinco feminicidios de 2026 constaban denuncias previas por violencia machista, el 60%.