Una mujer de 52 años es asesinada en Mos, Pontevedra, donde la Guardia Civil busca a su expareja como supuesto autor
- La víctima ha sido encontrada muerta por su hermana, momento en el que el sospechoso del crimen ha huido
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
Una mujer ha sido asesinada este domingo en Mos, Pontevedra, donde la Guardia Civil busca al presunto autor y expareja de la víctima. De 52 años, María Belén ha sido encontrada muerta por su hermana, momento en el que el sospechoso ha huido. Tenía heridas provocadas por un arma blanca
No había antecedentes en el sistema VioGén. De confirmarse como asesinato machista, sería el sexto de 2026, el número 1.348 desde que hay datos (2003).
La alcaldesa de la localidad, Nidia Arévalo, ha declarado a EFE que se trata de vecinos de la zona "de toda la vida" y que, pese a haber mantenido una relación sentimental duradera, "llevaban separados un tiempo". Arévalo ha expresado el pesar de todo el ayuntamiento por un suceso "inesperado" que tiene "consternados" a sus habitantes y ha agregado que esta tarde a las 19:00 hora peninsular se concentrarán frente al consistorio en repulsa por lo acontecido. Además, convocan para este lunes una reunión extraordinaria del pleno municipal para proceder a la declaración del luto oficial.
Hace apenas una semana, el pasado sábado, un hombre se entregó tras asesinar a su expareja, una madre de tres hijos de nacionalidad británica y 33 años, en Alhaurín el Grande (Málaga). Días después, el juez decretó prisión provisional para él. En tres de los cinco feminicidios de 2026 constaban denuncias previas por violencia machista, el 60%.
Información de interés para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.