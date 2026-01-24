Una mujer registrada en VioGén es asesinada en Alhaurín el Grande, Málaga, y el supuesto autor se entrega
- El caso estaba activo con riesgo bajo y medidas judiciales de prohibición de aproximación y comunicación
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
Una mujer ha sido asesinada este sábado en su casa de Alhaurín el Grande, Málaga. Una vecina llamó a las 11:40 a emergencias porque escuchó a la víctima pidiendo ayuda, la cual sabía que era víctima de VioGén, el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género.
Al llegar los primeros agentes de la Guardia Civil, observaron a la mujer con heridas en el cuello y los servicios médicos han confirmado su muerte. El presunto autor se ha entregado en la prisión de Alhaurín de la Torre, Málaga, y ha confesado el crimen. Se trataría del quinto asesinato machista en España este 2026.
El caso estaba activo en VioGén, con riesgo bajo y activo con medidas judiciales de prohibición de aproximación y comunicación.
Información de interés para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.