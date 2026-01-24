Una mujer registrada en VioGén es asesinada en Alhaurín el Grande, Málaga, y el supuesto autor se entrega

Una mujer ha sido asesinada este sábado en su casa de Alhaurín el Grande, Málaga. Una vecina llamó a las 11:40 a emergencias porque escuchó a la víctima pidiendo ayuda, la cual sabía que era víctima de VioGén, el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género.

Al llegar los primeros agentes de la Guardia Civil, observaron a la mujer con heridas en el cuello y los servicios médicos han confirmado su muerte. El presunto autor se ha entregado en la prisión de Alhaurín de la Torre, Málaga, y ha confesado el crimen. Se trataría del quinto asesinato machista en España este 2026.

El caso estaba activo en VioGén, con riesgo bajo y activo con medidas judiciales de prohibición de aproximación y comunicación.