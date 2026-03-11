Tres muertos y cuatro heridos en el incendio de un edificio en Miranda de Ebro, en Burgos
- Dos de los heridos son menores, de 7 y 11 años de edad
- La Policía Nacional ya investiga las causas del incendio, por el momento se desconocen
Tres personas han muerto y otras cuatro están heridas, dos de ellas menores de 7 y 11 años, en el incendio que se produjo a última hora de este martes en un edificio de la calle de la Fuente, en Miranda de Ebro (Burgos).
Tal como ha detallado el servicio autonómico de emergencias 112, a las 22.44 horas recibió llamadas alertando de un incendio en dicha localidad, con al menos dos personas en el interior que no podían salir.
Emergencias avisó a la policía nacional y local, bomberos y emergencias sanitarias, que enviaron dos unidades de soporte vital avanzadas, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de primaria. Además, acudió al lugar una UVI móvil de La Rioja y otra de Álava.
Atendidas siete personas
En el lugar, el personal sanitario atendió a siete personas, de las que dos fallecieron en el lugar y otras cinco fueron trasladadas, aunque una de ellas ha muerto posteriormente en el hospital.
Las personas trasladadas por el servicio de salud de Castilla y León son una mujer de 30 años, evacuada en UVI móvil; un niño de 11 y una niña de 7 que fueron trasladados en ambulancia soporte vital básico; una mujer de 58 años que fue trasladada en una ambulancia soporte vital básico y una mujer de 23 que fue evacuada en UVI móvil.
Afectado un edificio de pocas alturas en el casco antiguo
El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Miranda, Pablo Gómez, ha explicado a EFE que por el momento de desconocen las causas del incendio, que como en los siniestros de este tipo investiga ya la Policía Nacional. El fuego se ha producido en un edificio de pocas alturas de la parte antigua de Miranda, sin que se puedan aventurar las causas de lo sucedido, según Gómez.
A las 11.00, la alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando, tiene previsto comparecer en rueda de prensa para dar más información sobre el suceso, han explicado a EFE fuentes municipales.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado a través de un mensaje en la red social X, su consternación por el incendio y el pésame y cariño a las familias de los fallecidos, con el deseo de una pronta recuperación de los heridos. Además, ha enviado un mensaje de fuerza a Miranda de Ebro en "momentos tan duros".