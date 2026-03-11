Tres muertos y cuatro heridos en el incendio de un edificio en Miranda de Ebro, en Burgos

Tres personas han muerto y otras cuatro están heridas, dos de ellas menores de 7 y 11 años, en el incendio que se produjo a última hora de este martes en un edificio de la calle de la Fuente, en Miranda de Ebro (Burgos).

Tal como ha detallado el servicio autonómico de emergencias 112, a las 22.44 horas recibió llamadas alertando de un incendio en dicha localidad, con al menos dos personas en el interior que no podían salir.

Emergencias avisó a la policía nacional y local, bomberos y emergencias sanitarias, que enviaron dos unidades de soporte vital avanzadas, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de primaria. Además, acudió al lugar una UVI móvil de La Rioja y otra de Álava.

Atendidas siete personas En el lugar, el personal sanitario atendió a siete personas, de las que dos fallecieron en el lugar y otras cinco fueron trasladadas, aunque una de ellas ha muerto posteriormente en el hospital. Las personas trasladadas por el servicio de salud de Castilla y León son una mujer de 30 años, evacuada en UVI móvil; un niño de 11 y una niña de 7 que fueron trasladados en ambulancia soporte vital básico; una mujer de 58 años que fue trasladada en una ambulancia soporte vital básico y una mujer de 23 que fue evacuada en UVI móvil.