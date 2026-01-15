El jurado declara culpable por unanimidad al acusado de un asesinato machista en Nohales, Cuenca, en 2022

El jurado popular ha declarado, por unanimidad, culpable de asesinato al acusado de matar a su exmujer en Nohales (Cuenca) en abril de 2022, así como del resto de delitos que se le imputaban. Después de alrededor de cinco horas de deliberación, el jurado ha votado este jueves por unanimidad prácticamente todos los puntos del objeto del veredicto, un total de 27, y ha declarado al acusado culpable del asesinato de Victoria Cristina; del intento de asesinato de la pareja de ella; de allanamiento de morada; y de quebrantamiento de condena.

Asimismo, ha rechazado por unanimidad la posibilidad de indulto al acusado y otros puntos, como el consumo de drogas el día del crimen.