Asesinada una mujer en Badajoz en un posible nuevo caso de violencia de género

Una mujer de 78 años ha fallecido este lunes tras haber sido agredida el pasado viernes presuntamente por su marido, de 81 años, en Badajoz, en un posible caso de violencia de género que, si se confirma, sería el cuarto en lo que va de 2026.

La Policía Nacional investiga el caso como presunta violencia machista y el hombre ya está en prisión provisional. Fuentes policiales han confirmado a RTVE que no había denuncias previas.

El número de mujeres asesinadas en España desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, asciende a más de 1.340.

En este 2026 ya han muerto a manos de sus parejas o exparejas tres mujeres de 38, 43 y 58 años en Quesada (Jaén), Las Palmas y Olvera (Cádiz), respectivamente.