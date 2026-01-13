Asesinada una mujer en Badajoz en un posible nuevo caso de violencia de género
- De confirmarse, sería el cuarto asesinato en lo que va de año por violencia machista
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
Una mujer de 78 años ha fallecido este lunes tras haber sido agredida el pasado viernes presuntamente por su marido, de 81 años, en Badajoz, en un posible caso de violencia de género que, si se confirma, sería el cuarto en lo que va de 2026.
La Policía Nacional investiga el caso como presunta violencia machista y el hombre ya está en prisión provisional. Fuentes policiales han confirmado a RTVE que no había denuncias previas.
El número de mujeres asesinadas en España desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, asciende a más de 1.340.
En este 2026 ya han muerto a manos de sus parejas o exparejas tres mujeres de 38, 43 y 58 años en Quesada (Jaén), Las Palmas y Olvera (Cádiz), respectivamente.
Información de interés para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.