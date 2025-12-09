Asesinada una mujer por su pareja en L'Hospitalet de Llobregat, quinto crimen machista en nueve días

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 46 años acusado de asesinar a su pareja en el domicilio que ambos compartían en L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. La policía catalana ha confirmado la detención y ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este crimen, que se habría producido durante la madrugada de este martes.

Los agentes se han hecho cargo de las pesquisas en la vivienda y trabajan para recopilar pruebas y determinar cómo se produjo el suceso. De confirmarse la naturaleza machista, se trataría de un nuevo caso de violencia contra la mujer en la provincia de Barcelona.

En un comunicado, los Mossos han detallado que a las 06:30 horas han recibido el aviso de una pelea en el interior de un domicilio de L'Hospitalet, por lo que efectivos de la policía catalana y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se han dirigido al lugar. Una vez han llegado al piso, han localizado el cadáver de la mujer, con signos de violencia. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC) afirma en otro comunicado que "no constan antecedentes judiciales entre la pareja".