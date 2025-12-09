Asesinada una mujer por su pareja en L'Hospitalet de Llobregat, quinto crimen machista en nueve días
- Los Mossos d'Esquadra han detenido cerca de la vivienda al presunto autor del asesinato cometido esta madrugada
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 46 años acusado de asesinar a su pareja en el domicilio que ambos compartían en L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. La policía catalana ha confirmado la detención y ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este crimen, que se habría producido durante la madrugada de este martes.
Los agentes se han hecho cargo de las pesquisas en la vivienda y trabajan para recopilar pruebas y determinar cómo se produjo el suceso. De confirmarse la naturaleza machista, se trataría de un nuevo caso de violencia contra la mujer en la provincia de Barcelona.
En un comunicado, los Mossos han detallado que a las 06:30 horas han recibido el aviso de una pelea en el interior de un domicilio de L'Hospitalet, por lo que efectivos de la policía catalana y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se han dirigido al lugar. Una vez han llegado al piso, han localizado el cadáver de la mujer, con signos de violencia. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC) afirma en otro comunicado que "no constan antecedentes judiciales entre la pareja".
Quinta mujer asesinada en nueve días
Tras confirmarse este nuevo caso, las víctimas mortales por violencia de género ascienden a 43 en 2025, y a 1.338 desde que empezaron a contabilizarse en 2003. Los nueve primeros días de diciembre de 2025 se han visto empañados por cinco presuntos feminicidios íntimos en España, con un patrón de violencia extrema y, en algunos casos, con menores como testigos.
El mes comenzó con el caso de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde una mujer de 45 años fue asesinada; tanto ella como el presunto agresor figuraban en el sistema VioGén desde 2022, aunque el caso estaba inactivo en el momento del crimen. El día siguiente, 2 de diciembre, otra mujer de 29 años era asesinada por su pareja en Alicante. En este caso no había denuncias previas ni constaban en el sistema VioGén.
El 3 de diciembre una mujer de 39 años, identificada como Rosmery, era asesinada en Torrijos (Toledo) por su expareja en presencia de sus dos hijos menores, y en este caso, no existían denuncias previas por violencia. Finalmente, el día 7 se registró la detención de un hombre por el asesinato de una mujer de 30 años en El Viso del Alcor (Sevilla); el agresor constaba en el sistema policial por una denuncia de violencia machista interpuesta previamente por una expareja distinta a la víctima.
Información de interés para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.