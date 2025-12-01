Asesinada una mujer de 45 años en un posible caso de violencia de género en Torrejón de Ardoz, Madrid

Una mujer de 45 años ha sido asesinada por arma blanca en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz (Madrid) en un caso que se investiga como presunto crimen machista, según ha informado la Policía Nacional.

El suceso tuvo lugar sobre sobre las 22:00 horas de este domingo cuando los servicios de emergencias SUMMA 112 encontraron primero el cadáver de un hombre de 44 años, que se había precipitado desde una vivienda.

Al acceder al interior del domicilio desde el que esta persona se había arrojado -cuya puerta fue abierta por los bomberos- localizaron el cuerpo de la mujer de 45 años con varias heridas de arma blanca. Los servicios sanitarios certificaron el fallecimiento de ambos.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.