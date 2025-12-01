Asesinada una mujer de 45 años en un posible caso de violencia de género en Torrejón de Ardoz, Madrid
- Un hombre falleció al precipitarse desde la misma vivienda donde fue hallada muerta la mujer
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
Una mujer de 45 años ha sido asesinada por arma blanca en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz (Madrid) en un caso que se investiga como presunto crimen machista, según ha informado la Policía Nacional.
El suceso tuvo lugar sobre sobre las 22:00 horas de este domingo cuando los servicios de emergencias SUMMA 112 encontraron primero el cadáver de un hombre de 44 años, que se había precipitado desde una vivienda.
Al acceder al interior del domicilio desde el que esta persona se había arrojado -cuya puerta fue abierta por los bomberos- localizaron el cuerpo de la mujer de 45 años con varias heridas de arma blanca. Los servicios sanitarios certificaron el fallecimiento de ambos.
El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.
La mujer estaba en el sistema VioGén en situación "inactiva"
Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que la pareja, que tenía dos hijas de 13 y 17 años, estaba registrada en 2022 en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, VioGén, con riesgo "no apreciado" y en estos momentos este caso estaba en situación "inactiva".
Añaden estas fuentes que, según las llamadas al 091, varios vecinos alertaron de que antes de arrojarse al vacío el hombre, de nacionalidad española, como la mujer, había amenazado con matar a sus hijas y quitarse la vida.
De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 41 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.336 desde 2003.
Información de interés para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.