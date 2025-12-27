Hora y dónde ver en TV gratis la Gala Inocente Inocente 2025
- La actriz Itziar Miranda o el exfutbolista Santi Cazorla, entre los famosos protagonistas
- La Navidad como en casa en RTVE
La Gala Inocente, Inocente está de aniversario. RTVE se une a la Fundación Inocente en una gala para recorrer sus tres décadas de historia y que incluye un ranking con sus mejores bromas en estos 30 años, elegidas por el público a través de RTVE Play. Este año, el domingo 28 de diciembre, la causa será el cáncer infantil para impulsar programas asistenciales y de investigación para menores y sus familias. Paula Vázquez, Juanma Iturriaga, Jacob Petrus y Carolina Casado presentan el programa.
Los famosos se convertirán en las víctimas de las ya clásicas inocentadas de la Gala Inocente, Inocente. Veremos a la actriz y presentadora de La Pirámide, Itziar Miranda, la actriz Nadia de Santiago, el exfutbolista de Santi Cazorla o la actriz Leire Martínez, entre sus víctimas. En 2024 recaudó más de 1,6 millones de euros para ayudar a los niños hospitalizados y a sus familias.
Estas son algunas de las bromas favoritas de Inocente, inocente
2025 es un año muy especial para la gala de Inocente, inocente, ya que cumple 30 años. Por esta efeméride, RTVE hizo un repaso por las mejores bromas de la historia, entre las que destacan las siguientes: el cantante Alejandro Sanz, la colaboradora de televisión, Belén Esteban, la actriz Carmina Barrios, el entrenador de fútbol, Diego Simeone, el exfutbolista Iker Casillas, el extorero y participante de MasterChef, Jesulín de Ubrique, el expresidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil o la cantante María del Monte.
Hora, canal y dónde ver la Gala Inocente 2025 en TVE y en RTVE Play
La Gala Inocente, Inocente podrá seguirse en directo el domingo 28 de diciembre, a partir de las 22.00 horas (hora peninsular) en La 1 de TVE y a través de streaming, en la plataforma RTVE Play. Este año, para colaborar y ayudar a los niños hospitalizados y a los menores afectados por el cáncer infantil, existen diversas opciones: se podrá donar a través de Bizum, PayPal, la web de la Fundación Inocente o llamando a un teléfono gratuito.