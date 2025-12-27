Hora y dónde ver en TV gratis la Gala Inocente Inocente 2025

La Gala Inocente, Inocente está de aniversario. RTVE se une a la Fundación Inocente en una gala para recorrer sus tres décadas de historia y que incluye un ranking con sus mejores bromas en estos 30 años, elegidas por el público a través de RTVE Play. Este año, el domingo 28 de diciembre, la causa será el cáncer infantil para impulsar programas asistenciales y de investigación para menores y sus familias. Paula Vázquez, Juanma Iturriaga, Jacob Petrus y Carolina Casado presentan el programa.

Los famosos se convertirán en las víctimas de las ya clásicas inocentadas de la Gala Inocente, Inocente. Veremos a la actriz y presentadora de La Pirámide, Itziar Miranda, la actriz Nadia de Santiago, el exfutbolista de Santi Cazorla o la actriz Leire Martínez, entre sus víctimas. En 2024 recaudó más de 1,6 millones de euros para ayudar a los niños hospitalizados y a sus familias.

01.07 min 'Inocente, Inocente' cumple 30 años: así será la gala especial aniversario

Estas son algunas de las bromas favoritas de Inocente, inocente 2025 es un año muy especial para la gala de Inocente, inocente, ya que cumple 30 años. Por esta efeméride, RTVE hizo un repaso por las mejores bromas de la historia, entre las que destacan las siguientes: el cantante Alejandro Sanz, la colaboradora de televisión, Belén Esteban, la actriz Carmina Barrios, el entrenador de fútbol, Diego Simeone, el exfutbolista Iker Casillas, el extorero y participante de MasterChef, Jesulín de Ubrique, el expresidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil o la cantante María del Monte. 'Inocente, inocente' celebra su 30 aniversario: ¡Así puedes votar por tu broma favorita! Fran Mena