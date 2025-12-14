'Inocente, inocente' celebra su 30 aniversario: ¡Así puedes votar por tu broma favorita!

El programa Inocente, inocente de este año 2025 será especial porque se cumple el 30 aniversario de esta gala anual de bromas, que celebra el Día de los inocentes cada 28 de diciembre. Por esta efeméride, vamos a hacer un repaso por las mejores bromas de la historia: ¿Cuál es tu favorita?

Alejandro Sanz, Belén Esteban, Carmina Barrios, Diego Simeone, Iker Casillas, Jesulín de Ubrique, Jesús Gil o María del Monte son solo algunos de los inocentes ilustres que hemos seleccionado para que puedas escoger tu favorito.

Alejandro Sanz - 1992 El cantante de los Hombres G, David Summers, es el gancho en esta historia, en la que la víctima es un jovencísimo Alejandro Sanz. El músico descubre que el coche que le han encargado vigilar se queda más “partío” que su propio corazón, mientras él había salido oportunamente a llamar y luego le echa una bronca tremenda. No te pierdas las caras de ambos cuando ven su coche por los aires. 08.22 min 'Inocente Inocente' de 1992: Broma a Alejandro Sanz

Belén Esteban - 2000 Belén Esteban visita unas instalaciones científicas para ver el resultado de un experimento. Dos de los descubridores de la fórmula de la invisibilidad, se ponen a discutir por el nombre de la patente. La 'princesa del pueblo' no duda en defender que se ponga el nombre de los dos inventores y se implica en una situación hilarante para ayudar a uno de ellos, con el que empatiza. Incluso se niega a entregar los documentos que le ha dado. ¡Sencillamente genial! Un momento que es historia de la televisión en España. 14.26 min 'Inocente Inocente' en el 2000: Broma a Belén Esteban

Carmina Barrios - 2021 La actriz Gala Ramón interpreta a la directora que presenta un proyecto para inmortalizar a Carmina Barrios junto a Paco León en el Museo de Cera. La naturalidad y la simpatía de la 'madre de España' convierte la situación en un momentazo desternillante. ¡No podrás parar de reír! El propio Paco aparece detrás de las cámaras a carcajadas. 17.30 min 'Inocente Inocente' en 2021: Broma a Carmina Barrios

Diego Simeone - 1995 Diego Pablo Simeone, recién llegado al Atlético de Madrid como jugador con solo 25 años, es la víctima en esta broma histórica de Inocente, inocente. El ahora técnico colchonero se mete en una cabina telefónica, como José Luis López Vázquez, y acaba fuera de juego. Un jugador de fútbol encerrado en una situación surrealista. ¡No te lo vas a creer! 25.09 min 'Inocente Inocente' de 1995: Broma a Diego Simeone

Iker Casillas - 2006 Otra broma a un jugador de fútbol, en ese momento en activo. El portero del Real Madrid y de la selección española, Iker Casillas, descubre que el agente infiltrado más famoso de España… ¡Lo sabe todo! El madrileño llega a temer por su vida: "¡A ver si me van a pegar un tiro!". 28.01 min 'Inocente Inocente' 2006: Broma a Iker Casillas

Jesulín de Ubrique - 1994 Jesulín de Ubrique queda a comer en un restaurante con un camarero hambriento que se va comiendo las sobras de los clientes. Primero le hace gracia y le llega a decir: "¡Qué arte tienes, compadre! ¡Eres un fenómeno!". Todo parece ir bien, pero el torero se ve involucrado, sin comerlo ni beberlo, en una intoxicación alimentaria, como el mismo diría: im-presionante. 18.58 min 'Inocente Inocente', en 1994: Broma a Jesulín de Ubrique

Jesús Gil - 1993 El entonces presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, es la víctima de esta broma en la que uno de sus hijos es el gancho. Sin saber que lo que está viendo es una grabación y no televisión en directo, presencia atónito como aficionados ultras radicales del Real Madrid se cuelan en el estadio Vicente Calderón. El presidente comienza a hacer llamadas para enterarse bien de la situación. ¡Otra broma histórica! 25.19 min 'Inocente Inocente' en 1993: Broma a Jesús Gil

María del Monte -1993 María del Monte está rodando un reportaje sobre la ciudad de Sevilla, cuando una discusión y un supuesto despido de un trabajador, acaba en un intento de suicidio desde la Torre del Oro. La cantante intenta evitarlo a golpe de sevillanas. 12.30 min 'Inocente Inocente' en 1993: Broma a María del Monte

Maribel Verdú - 1992 Maribel Verdú, con 22 años y siendo una de las estrellas del momento, se ve involucrada en un rumor sobre un posible romance con Carlos de Inglaterra. La actriz ve como una rueda de prensa de promoción de una película, se acaba convirtiendo en un esperpento en el que solo tiene que negar una pregunta tras otra sobre su supuesta relación con la realeza. Eran otros tiempos, pero que vuelven, unos de los actores que interpretan a periodistas acusa a Carlos de Inglaterra de tener "inclinaciones ecologistas". 09.07 min 'Inocente Inocente' en 1993: Broma a Maribel Verdú