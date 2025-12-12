RTVE celebra Eurovisión Junior 2025 con una programación especial por 'el gran día de los deseos'

RTVE se prepara para vivir Eurovisión Junior 2025 y ha diseñado una programación especial para acompañar a Gonzalo Pinillos, representante de España en el festival en su edición infantil. El 13 de diciembre se convertirá en ‘el gran día de los deseos’, con una oferta televisiva para todos los públicos.

La tarde comenzará en La 1 con el gran estreno de ‘Wish: el poder de los deseos’, la película que celebra un siglo de aventuras Disney y que se emitirá a las 15:35 horas.

A continuación, a partir de las 17:00 horas, RTVE retransmitirá en directo la gala de Eurovisión Junior 2025, que podrá seguirse tanto en La 1 como en RTVE Play. Los espectadores podrán comentar el festival en redes sociales utilizando la etiqueta oficial #EurovisiónJuniorRTVE.

La espectacular puesta en escena de Gonzalo Pinillos Corinne Cumming

Las redes sociales de Eurovisión TVE ofrecerán un seguimiento minuto a minuto de la participación de Gonzalo Pinillos, además de compartir fragmentos de todas las actuaciones para que los usuarios puedan revivir los mejores momentos del certamen.

Programa especial tras la gala en La 1 Una vez se conozca el resultado del festival y quién se lleva el mini micrófono de cristal, La 1 emitirá un programa especial postgala presentado por Javier de Hoyos y Ana Prada, en el que se analizará la clasificación definitiva y se recogerán todas las reacciones. En conexión en directo desde Georgia, los espectadores podrán escuchar las primeras palabras de Gonzalo Pinillos tras darse a conocer su posición en la tabla. El programa incluirá también grandes sorpresas para el joven representante español y mostrará cómo se ha vivido su actuación desde España. El espacio, que combinará emoción y análisis, contará además con la participación de Chloe DelaRosa, representante española en Eurovisión Junior 2024, y con el periodista especializado en Eurovisión Alberto Guzmán. Una gran tarde en La 1 acompañando a Gonzalo Pinillos Corinne Cumming