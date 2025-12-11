Urdangarin se confiesa sobre su paso por la prisión en una entrevista en RTVE: "Emocionalmente me estaba rompiendo"

La condena por corrupción a Iñaki Urdangarin hace ocho años sacudió a España. El entonces marido de la infanta Cristina y cuñado de Felipe VI se convertía en el primer familiar de un monarca español en entrar a prisión en democracia. Fue condenado a cinco años y diez meses de cárcel, de los cuales pasó cerca de tres privado de libertad.

Ahora ha concedido su primera entrevista tras salir de la cárcel al programa de La 2Cat Pla Seqüència, que se estrena este jueves. En ella, Urdangarin ha recordado que en los primeros momentos en prisión lo pasó "muy mal". "He llorado muchísimo los primeros tres meses, no se lo deseo a nadie", ha relatado al periodista Jordi Basté, quien conoce personalmente al exjugador de balonmano desde hace años.

"Emocionalmente me estaba rompiendo", ha relatado, y entró en un "bucle negativo", lo que le llevó a buscar ayuda psicológica. Hizo un curso de bienestar emocional y estudió un "máster de Psicología Coaching" por la UNED, además de sacarse un curso de entrenador profesional de balonmano.

Un "castigo doble" Urdangarin ingresó en 2018 en la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila). Le recomendaron que fuera a una prisión para mujeres "por seguridad" ha contado. Estaba en un módulo que entonces se encontraba vacío, lo que le supuso un "castigo doble", la "pérdida de libertad y comunicación", especialmente con la suspensión de visitas y salidas que supuso la pandemia. Ha señalado asimismo que recibió mucho apoyo de sus seres queridos, pero también de desconocidos. "Reconforta cuando estás dentro que fuera hay gente que se acuerda de ti, tanto amigos como gente que no conoces". ¿"Quién se acuerda hoy de la gente en la cárcel?", se ha preguntado. En los cerca de tres años que estuvo en este centro, antes de pasar a una condición de semilibertad o al tercer grado, el deporte fue su "medicina", ha confesado. "Sin deporte no hubiera podido salir". Le ayudó un balón de balonmano que le regaló su amigo y compañero del Barça David Barrufet, así como una bici estática que tenía en la habitación. También le fue de gran ayuda el poder leer y escribir cartas y cuadernos. El exjugador fue trasladado posteriormente al Centro de Inserción Social (CIS) de Alcalá de Henares (Madrid) para someterse al programa de reinserción para condenados por delitos económicos y su último paso por la cárcel fue en la de Zaballa (Álava).

La pérdida del "amor" de su vida Urdangarin ha recordado que los casi seis años de condena, más los siete de instrucción y juicio le conllevaron grandes pérdidas. "Materialmente perdí prácticamente todo lo que tenía", ha señalado y ha añadido: "Hay otra pérdida muy grande, uno de los amores de mi vida, que es Cristina". El excuñado de Felipe VI se separó en 2022 de Cristina de Borbón tras casi 25 años de matrimonio. "Lo pasamos muy mal durante todo ese periodo, es una mujer a la que quiero mucho", ha admitido ahora. Sobre sus hijos, ha asegurado que solo les puede estar "agradecido": "Son un ejemplo de resiliencia y de entender su rol en el momento en que su padre desaparece y el proyecto tiene que seguir adelante". Y sobre su madre, con quien convivió en sus primeros momentos tras salir de la cárcel, ha defendido que ha sido su "primer apoyo siempre" La entrevista se ha rodado en un solo plano secuencia de 55 minutos, en los que Basté se ha centrado en los aspectos personales de la vida de Urdangarin, especialmente en su paso por la cárcel y en sus nuevos proyectos empresariales.

"Había una estigmatización, todo no acaba cuando sales de la cárcel" Una vez cumplida la condena no acaba el juicio de la opinión pública, ha señalado también el protagonista de la entrevista. "Salir de la cárcel no es fácil", ha apuntado. "Es una situación que se ha ido diluyendo, pero había una estigmatización, todo no acaba cuando sales de la cárcel". "La gente esta transformación no la vive, pero yo ya era un nuevo Iñaki. Cuando me encontraba con esta estigmatización y juicio lo pasaba muy mal", ha afirmado. Sin embargo, ahora puede vivir con "normalidad" en el día a día y ha señalado que en la cárcel aprendió a no sentir rencor. Durante la entrevista Urdangarin ha llamado a su segundo hijo, Pablo, también jugador de balonmano. Este ha defendido que no le pesa tener este apellido: "Es algo que me ha ayudado por tener el padre que tengo".