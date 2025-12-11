Urdangarin asegura que lloró "muchísimo" los primeros meses de cárcel en una entrevista en 'Pla seqüència' de La 2Cat

Iñaki Urdangarin ha concedido su primera entrevista en televisión tras salir, hace un año y medio, de la cárcel, en la que reconoce que lloró "muchísimo" durante los primeros tres meses en prisión. La experiencia del exmarido de la infanta Cristina, excuñado del rey Felipe VI y exyerno del emérito Juan Carlos I en prisión se podrá conocer en el estreno este jueves del programa Pla seqüència de La 2Cat con Jordi Basté.

Urdangarin, casado hasta 2022 con Cristina de Borbón, fue condenado a cinco años y diez meses encerrado por prevaricación, fraude, tráfico de influencias y dos delitos contra Hacienda.

"Se abre y presenta lo mal que lo ha pasado y que le ha servido para aprender y saber cual es su proyecto futuro", explica Basté. Sobre la implicación del protagonista, el presentador destaca que "es muy sincero y va a decir muchas cosas de su pasado reciente y de su futuro más inmediato".

Urdangarin se convirtió el 18 de junio de 2018 en el primer pariente directo del rey en ingresar en prisión tras un proceso judicial de doce años que concluyó con el castigo de cinco años y diez meses por su papel en el caso Nóos.

Ingresó en la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila), donde estuvo hasta enero de 2021, momento en el que logró permiso para hacer voluntariado unos días a la semana en la ONG El Hogar de Don Orione, dedicada a atender a personas con discapacidad en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón.

El excuñado de Felipe VI fue trasladado posteriormente al Centro de Inserción Social (CIS) de Alcalá de Henares (Madrid) para someterse al programa de reinserción para condenados por delitos económicos y su último paso por la cárcel fue en la de Zaballa (Álava).