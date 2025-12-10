Detenida la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas irregularidades en contratos públicos
- Además, han arrestado al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández
- En directo, la última hora política de este miércoles
La Guardia Civil ha detenido este miércoles a la exmilitante socialista Leire Díez y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Ambos pasarán a disposición judicial el viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña.
Según fuentes del entorno de la exsocialista, Díez ha sido trasladada al calabozo en Tres Cantos y aún no ha prestado declaración. Su defensa está a la espera de novedades y cree que no declarará hasta el jueves o el viernes, ya que aún están preparando el atestado.
Su detención viene derivada de una nueva investigación que está bajo secreto de sumario, en la que participa la Fiscalía Anticorrupción y que está siendo instruida por el juez Antonio Piña. Estas diligencias estarían también vinculadas con Servinabar, empresa implicada en el caso Cerdán y en la que trabajó durante un par de años el expresidente de la SEPI. Por el momento, fuentes de esta institución confirman a Radio Nacional que no han recibido ningún requerimiento ni hay registros en marcha.
Díez está imputada también por cohecho y tráfico de influencias
Díez, que lideró el PSOE en el municipio cántabro de Vega de Pas y pidió su baja voluntaria como afiliada en junio, está siendo investigada también en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil con los que, según el juez, pretendía malbaratar investigaciones judiciales y sacar trapos sucios de las dos instituciones.
De hecho, el magistrado Arturo Zamarriego le tomó declaración el pasado 11 de noviembre por presuntamente ofrecer favores a cambio de información. Durante algo más de una hora, Díez negó "todo" y reiteró que en realidad se trataba todo de un trabajo de investigación sobre las "cloacas del Estado".
Saltó al ojo público por un reportaje de El Confidencial que desveló audios en los que solicitaba información sobre la Unidad Central Operativa de la benemérita (UCO) a un empresario que es juzgado en la Audiencia Nacional por el caso Hidrocarburos, en el que, entre otros, se encuentran involucrados Víctor de Aldama y Koldo García.
Entre otros indicios, en la causa en su contra figura la grabación de una reunión mantenida con el fiscal Ignacio Stampa en la que dice ser "mano derecha" del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y "la persona que ha puesto el PSOE" para investigar posibles irregularidades. Más tarde, sin embargo, afirmó que solo se reunió dos veces con el exdirigente socialista y que lo hizo en calidad de "periodista".
Por su parte, Fernández Guerrero fue nombrado por el Gobierno presidente de la SEPI en junio de 2018 y dimitió del cargo en octubre de 2019 por su imputación en el caso Aznalcóllar, por el que fue absuelto la semana pasada. La Audiencia Provincial de Sevilla determinó que no había pruebas de un supuesto amaño del concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis la explotación en la reserva minera sevillana.
El PSOE habla del "tiempo de la justicia" y el PP ve "un Gobierno en descomposición"
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha trasladado el "respeto absoluto" del partido por la labor judicial o de la Guardia Civil. En declaraciones en los pasillos del Congreso, ha recordado que Díez ya no es militante socialista y que ahora "es el tiempo de la justicia".
El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha acotado a un ámbito particular la detención de Leire Díez. No obstante, ha advertido que el límite para su formación es que se "cruce la línea" de una hipotética financiación irregular de un partido. En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Santiago ha lamentado que "cada día" se están conociendo casos de corrupción, aunque ha lanzado que de momento son "bastante más" los que afectan a PP y Vox".
Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha tildado la jornada de este miércoles como "dantesca" por las informaciones sobre el PSOE. "Leire, la mujer socialista que nadie conocía y que se reunía con todos. Dice Sánchez que quiere llegar hasta 2027", ha cuestionado.
A su juicio, "con el ritmo de escándalos y detenciones que llevamos, del PSOE no van a quedar ni las raspas y las cárceles se van a quedar pequeñas": "Es un Gobierno en descomposición que se va apagando poco a poco".