Detenida la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas irregularidades en contratos públicos

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a la exmilitante socialista Leire Díez y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Ambos pasarán a disposición judicial el viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña.

Según fuentes del entorno de la exsocialista, Díez ha sido trasladada al calabozo en Tres Cantos y aún no ha prestado declaración. Su defensa está a la espera de novedades y cree que no declarará hasta el jueves o el viernes, ya que aún están preparando el atestado.

Su detención viene derivada de una nueva investigación que está bajo secreto de sumario, en la que participa la Fiscalía Anticorrupción y que está siendo instruida por el juez Antonio Piña. Estas diligencias estarían también vinculadas con Servinabar, empresa implicada en el caso Cerdán y en la que trabajó durante un par de años el expresidente de la SEPI. Por el momento, fuentes de esta institución confirman a Radio Nacional que no han recibido ningún requerimiento ni hay registros en marcha.

Díez está imputada también por cohecho y tráfico de influencias Díez, que lideró el PSOE en el municipio cántabro de Vega de Pas y pidió su baja voluntaria como afiliada en junio, está siendo investigada también en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil con los que, según el juez, pretendía malbaratar investigaciones judiciales y sacar trapos sucios de las dos instituciones. Leire Díez dice que se reunió dos veces con Cerdán como "periodista" y niega que trabajase para el PSOE Félix Donate Mazcuñán De hecho, el magistrado Arturo Zamarriego le tomó declaración el pasado 11 de noviembre por presuntamente ofrecer favores a cambio de información. Durante algo más de una hora, Díez negó "todo" y reiteró que en realidad se trataba todo de un trabajo de investigación sobre las "cloacas del Estado". Saltó al ojo público por un reportaje de El Confidencial que desveló audios en los que solicitaba información sobre la Unidad Central Operativa de la benemérita (UCO) a un empresario que es juzgado en la Audiencia Nacional por el caso Hidrocarburos, en el que, entre otros, se encuentran involucrados Víctor de Aldama y Koldo García. Entre otros indicios, en la causa en su contra figura la grabación de una reunión mantenida con el fiscal Ignacio Stampa en la que dice ser "mano derecha" del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y "la persona que ha puesto el PSOE" para investigar posibles irregularidades. Más tarde, sin embargo, afirmó que solo se reunió dos veces con el exdirigente socialista y que lo hizo en calidad de "periodista". Por su parte, Fernández Guerrero fue nombrado por el Gobierno presidente de la SEPI en junio de 2018 y dimitió del cargo en octubre de 2019 por su imputación en el caso Aznalcóllar, por el que fue absuelto la semana pasada. La Audiencia Provincial de Sevilla determinó que no había pruebas de un supuesto amaño del concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis la explotación en la reserva minera sevillana.