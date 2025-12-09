El juez rechaza "por el momento" anular de la causa las grabaciones de Leire Díez por las que ha sido imputada

El juez Arturo Zamarriego ha rechazado "por el momento" la petición de la exmilitante del PSOE Leire Díez de anular las grabaciones que le han llevado a su imputación por presunto tráfico de influencias y cohecho, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, que ni siquiera han sido sometidas a un examen pericial.

De esta forma lo ha acordado el magistrado que investiga los presuntos ofrecimientos de favores a cambio de información contra miembros de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción por parte de Díez. Así consta en un auto de este martes, en el que Zamarriego deniega la solicitud de declaración de nulidad promovida por Díez sobre las grabaciones realizadas por el fiscal Ignacio Stampa y las efectuadas en el despacho del abogado Jacobo Teijelo.

La defensa de Díez reclamó al juzgado que fueran expulsadas de la causa estas grabaciones en las que ella se presentaba como la "mano derecha" del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Para ello, alegaron en su escrito que se habían vulnerado "los derechos a la intimidad, al secreto de las comunicaciones" contenidos en los artículos 18.1 y 3 de la Constitución Española, además del derecho a no declarar contra sí mismo.

No procede abordar "en este momento" la petición de Díez Sin embargo, el juzgado ha rechazado pronunciarse sobre esta cuestión en la fase actual del procedimiento, argumentando que la "pretensión de nulidad de la fuente de prueba derivada de las grabaciones aportadas" no procede abordarla "en este momento". La resolución incluye entre los investigados a Javier Pérez Dolset y Pere Rusiñol Costa. En el momento actual de procedimiento, indica el auto, existe "una imposibilidad material de adelantar aisladamente valoraciones sobre validez y eficacia" de los medios de prueba, "pues se corre el riesgo de respuestas incompletas y de hipertróficas soluciones excluyentes". En este sentido, el auto recuerda que existe un momento procesal específico para plantear estas cuestiones de nulidad, que es "la propia fase de juicio oral, mediante el planteamiento de cuestiones previas", siguiendo la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en sentencias previas. Sobre los motivos que alega la exmilitante socialista, el juez precisa que tiene que ser tratadas en un momento procesalmente conveniente", que no es la fase de instrucción actual. El juez del caso Leire Díez cita como testigos a Santos Cerdán y Antonio Hernando el 2 de febrero de 2026