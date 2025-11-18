Feijóo pide al Gobierno que aclare el papel de Hernando en la "mafia" de Leire mientras Moncloa habla de "reunión puntual"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado al Gobierno a que de explicaciones inmediatas sobre "qué hacía" Antonio Hernando, hombre de confianza de Pedro Sánchez y exdirector adjunto del Gabinete de la Presidencia, en "unas reuniones" con la exmilitante socialista Leire Díez y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la sede de la calle Ferraz. Asimismo, el dirigente popular se ha preguntado cómo es posible que una "de las personas más importantes del Gabinete" de Sánchez haya mantenido encuentros para "activar conductas delictivas contra jueces, fiscales y la Guardia Civil". Por su parte, fuentes de Moncloa han asegurado que fue un encuentro "puntual".

Así se ha pronunciado el líder de los populares este martes a su salida de la cuarta edición del Foro Metafuturo, después de que el empresario Javier Pérez Dolset, investigado en la trama de Leire Díez, haya asegurado que en uno de los encuentros que mantuvo en Ferraz también estuvo presente el ahora secretario de Estado Antonio Hernando.

Tras conocer estas informaciones, Feijóo ha visto claro que no solamente el PSOE "impulsaba la mafia, sino que estaba el Gobierno" implicado a través de Antonio Hernando: "No con cualquier miembro, sino con el Gabinete del presidente del Gobierno".

Por tanto, el líder del PP ha pedido que "en los próximos minutos" el Ejecutivo de explicaciones sobre "qué hacía allí una de las personas de máxima confianza de presidente".

En términos similares se ha pronunciado la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, que ha reiterado que el "comando de Leire Díez" se dedicaba a "limpiar sin límites la corrupción del PSOE" que puede salpicar a Sánchez.

Sobre Hernando, ha recordado que fue su homólogo en el Congreso, por lo que "no era un afiliado cualquiera, aparte de estar en el núcleo central de Sánchez, era un destacado socialista". Además, considera que es "ridículo que nos intenten hacer creer que es una persona sin relación" con el PSOE o el Gobierno. "Lo que no sabemos es quién le daba las órdenes, si la directora de la Guardia Civil, Santos Cerdán o Pedro Sánchez", ha subrayado la portavoz de los populares.

Moncloa asegura que solo fue una "reunión puntual" Fuentes de Moncloa también han asegurado que Hernando participó en esta "reunión puntual" porque estaba al frente del caso Villarejo y era portavoz del grupo en el Congreso cuando estalló el caso: "Nunca volvieron a reunirse", han insistido esas fuentes del Gobierno. "Se atendió a esas personas cuando se acercaron al partido y en ese marco se llamó a la persona que sabía de esos temas", han recalcado las mismas fuentes, que aseguran que "hubo una reunión y se escuchó". Junto a esto, han negado que Hernando recabase en esa reunión información para llevarla después al Palacio de la Moncloa, sino que se "entregó a la Fiscalía". De hecho, el propio Sánchez ha negado que Hernando le informase del contenido de la reunión. "La respuesta es bien sencilla, no", ha señalado en una rueda de prensa en La Moncloa junto al presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, de visita oficial en España. De este modo, sin ofrecer más detalles, ha rechazado que su entonces colaborador le reportara tras el encuentro.

El PSOE no descarta llevar a Leire a la justicia Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, no ha descartado recurrir a los tribunales para "defender siempre el buen nombre" del partido: "Si hace falta en un momento determinado acudir a la justicia, acudiremos" Además, cuando le han preguntado en la rueda de prensa de la Cámara Baja sobre por qué Leire afirma que Hernando tenía un rol crucial en las reuniones, ha respondido que desconoce las causas: "No sé, pregúntaselo a ella, no voy a interpretar". No obstante, sí que ha asegurado que exdirector adjunto del Gabinete de Sánchez participó en la reunión con Cerdán porque era el experto del PSOE en el tema de las "cloacas" del Partido Popular: "Pues no sé muy bien, supongo que preguntaron quién estaba al tanto de estas cosas como Villarejo y lo sabía Antonio Hernando. El PSOE insiste en que "Leire Díez no forma parte del partido" y señalan que "se está desdiciendo de sus palabras"