De mito erótico del cine a azote de la inmigración y la islamización de Francia: la polémica vida de Brigitte Bardot
- BB, como era apodada, triunfó con películas como Y Dios creó a la mujer o El desprecio
- Ha muerto a los 91 años, ha anunciado este domingo la Fundación que lleva su nombre
Dios creó a la mujer, el cine al mito erótico y Brigitte Bardot se completó a sí misma. BB, como era apodada, ha sido una de las figuras que más ha contribuido al erotismo y la emancipación femenina en múltiples facetas como la danza, la música y, sobre todo, el cine. Pero Bardot aprovechó su influencia para retirarse con solo 40 años y dedicarse a la causa animalista. A su muerte, con 91 años, quedan escenas icónicas, pero también frases polémicas que incluso le han llevado a ser multada en cinco ocasiones por incitación al odio.
Desde su debut con 18 años, los directores que trabajaron con Bardot la mostraron en pantalla como un verso libre capaz de hipnotizar con sus movimientos y encandilar a todo el mundo, tanto que hasta la filósofa Simone de Beauvoir la definió como el arquetipo de la Lolita.
Sin embargo, a BB esa imagen y esa vida de estrella le parecía superficial, motivo por el que se retiró tras 21 años de carrera y casi 50 películas rodadas y enfocó sus esfuerzos en la protección de los animales. En 1986 creó la Fundación Brigitte Bardot y subastó objetos de su antigua fama: joyas, efectos personales, vestidos, fotografías y carteles, la mayoría autografiados. Llegó a liderar una campaña que logró prohibir la caza de crías de foca en varios países y se opuso al consumo de carne de caballo, a las corridas de toros y a la experimentación con animales.
Del amor con Vadim al prestigio de Godard
El inicio de Bardot en el cine está ligado con el director Roger Vadim, con quien se casó nada más cumplir 18 años y quien la dirigió en 1956 en Y Dios creó a la mujer, película en la que su baile descalza sobre una mesa fue un antes y un después que la catapultó a Hollywood. Sin embargo, su mala pronunciación en inglés hizo que fuera doblada en varias de sus películas y no se extendiera su carrera en Estados Unidos.
Paradójicamente, esa película también significó el inicio del fin de su relación con Vadim, puesto que BB comenzó un romance con el otro protagonista de la cinta, Jean-Louis Trintignant, que también dejó a su esposa. Antes de ese éxito, Bardot ya enloqueció al público en el Festival de Cine de Cannes cuando presentó en 1952 La chica del bikini, con un traje de baño de dos piezas.
Otro de los romances extramatrimoniales que marcaron la carrera de BB fue el que mantuvo con el cantante Serge Gainsbourg en 1967. Bardot le pidió "la canción de amor más bella que pudiese imaginar". En una sola noche, Gainsbourg escribió la erótica Je t'aime... moi non plus (Te quiero... yo tampoco) que grabaron en dúo.
Bardot estaba casada entonces con el tercero de sus cónyuges, el alemán Gunter Sachs, y tras una primera difusión en la radio que lo enfureció, la canción se quedó en el cajón. Los gemidos con los que la actriz interpreta la canción fueron tachados de "obscenos" por el Vaticano. Por ello, la versión más conocida sería la que Gainsbourg hizo con Jane Birkin en 1968. En 1986, BB accedió a que Serge Gainsbourg publicara su versión inédita con la condición de que las ganancias se donaran a organizaciones protectoras de animales.
Vista por parte de la prensa tradicional y conservadora de Francia como "una gran pecadora e incluso una prostituta", los cineastas Jean-Luc Gordard y François Truffaut, dos figuras de primer plano de la 'Nouvelle Vague', salieron en su defensa. Su monólogo, desnuda, al comienzo de El desprecio (1963) de Godard, es la otra gran escena que la carrera cinematográfica de Bardot deja en la historia.
BB compaginó la vida como actriz con la grabación de más de 60 canciones. Pese a que Bardot tenía una voz débil y no tan melódica, sus pinitos en la película Estrellas del Futuro (1955) le motivaron a lanzarse en varios proyectos personales. Una vez más, su capacidad para atraer, en este caso al oyente, se impusieron.
Bardot llegó a publicar cinco álbumes en la década de los 60, muy centrados en su figura desde el título: Brigitte Bardot, Brigitte, B.B., Brigitte Bardot Show y The Lost 70's Album. Más tarde, en los 80, focalizó sus canciones en la causa animalista como fuente de fondos para su fundación.
Por la boca 'vive' el pez
Pero no todo son luces. Sus últimos años están marcados por controversias de todo tipo. Desde los años 90, BB ha mantenido un discurso antiinmigración y xenófobo contra lo que considera la islamización de Francia, hasta el punto de apoyar al partido ultraderechista de Marine Le Pen, a quien tachó de "la Juana de Arco del siglo XXI". De hecho, su cuarto y último marido fue Bernard d'Ormale, asesor de Jean-Marine Le Pen en los años 90.
Frases como que "la población musulmana está destruyendo el país e imponiendo sus actos" han motivado que sea juzgada por discriminación e incitación al odio racial. Pero Bardot no se hundía en el fango, sino que nadaba de forma deliberada en busca de lo controversial. Un ejemplo es su ataque al movimiento "Me too", nacido en 2018 por varias denuncias de acoso sexual contra mujeres por parte de hombres poderosos del mundo del cine.
Para BB, varias de esas acusaciones eran "hipócritas", pues muchas artistas "calientan a los productores para conseguir un papel" y ocupaban tiempo de debate necesario para otros temas, según ella, más importantes. "Yo nunca he sido víctima de acoso sexual. Y me parecía encantador que me dijeran que era guapa o que tenía un buen culito. Este tipo de piropo es agradable", señaló una entrevista con la revista Paris Match.
Ya octogenaria avanzada cuando estalló la pandemia de la COVID-19, la artista se negó a vacunarse, alegando que era "alérgica a todos los productos químicos" y defendió que el coronavirus era bueno como "autorregulación de una superpoblación que no podemos controlar".
Sus momentos más oscuros están marcados por intentos de suicidio o abortos, aunque la negación de los médicos a uno de ellos originaron su odio a su propio hijo. En 1959, BB quedó embarazada fruto del matrimonio con el segundo de sus maridos: el actor Jacques Charrier. La continua negativa a tener hijos (abortó dos veces previamente en su matrimonio con Vadim) no fue escuchada esta vez y dio a luz a Nicolas el 11 de enero de 1960 en un apartamento de París asaltado por los paparazzi.
"Mi embarazo fueron nueve meses de pesadilla. Era un poco como un tumor que se había alimentado de mí, que había llevado en mi carne hinchada, esperando el momento bendito en que finalmente me libraría de él", dijo Bardot sobre su hijo en su autobiografía. A Charrier le describió como "violento, machista, impresentable y borracho". Ambos la denunciaron en 1996 por esas palabras.
BB, que no se habla desde entonces con su hijo, añadió en una entrevista: "Hubiera preferido dar a luz a un cachorro".