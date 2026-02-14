La comparsa 'DSAS3' y la chirigota 'Ssshhhhh!!!' ganan la final del Carnaval de Cádiz 2026

Casi a las 7:00 de la mañana, el jurado ha anunciado un fallo histórico de los ganadores del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) del Carnaval de Cádiz, con la chirigota del Bizcocho Ssshhhhh!!! como la primera agrupación sevillana en llevarse el primer premio en la historia del certamen.

En comparsas, Jesús Bienvenido ha destronado definitivamente a Antonio Martínez Ares, con su segundo primer premio consecutivo.

En coros, Julio Pardo júnior ha ganado por primera vez como autor en solitario tras la muerte de su padre, el galardonado autor, en 2023. Y en cuartetos continúa la hegemonía de Ángel Gago y Miguel Ángel Moreno.

Actuación de las agrupaciones ganadoras

Ssshhhhh!!!

La chirigota de Antonio Álvarez 'Bizcocho' ha roto esa barrera invisible que parecía haber en el COAC y se ha convertido en la primera agrupación sevillana en ganar el concurso, en un año especial en el que ha unido fuerzas con Pablo de la Prida, en la autoría. Un tándem que ejemplifica aún más un hito que tenía que terminar ocurriendo un año u otro.

Huyendo del 'tipo' fatalista que solían representar, este año la chirigota sevillana ha encandilado al público con sus 'saetas' desde un balcón privilegiado en plenas tablas del Gran Teatro Falla. El público se integra también en el ambiente, pidiendo silencio (ssshhh) cuando aparecen los penitentes. Toda una procesión en pleno febrero carnavalero.

Sin hablar, la chirigota del Bizcocho ha comenzado su actuación en la final con carga para el cuarteto del Gago, con cuatro de los nazarenos figurantes vestidos de blanco y dirigiéndose en modo de queja al jurado por la presencia de esta agrupación sevillana en la última fecha. Una alusión velada al cuarteto del año pasado del Ku Klux Klan Klan.

Al empezar a cantar, el segundo golpe ha sido muy fresco, haciendo alusión a que ahora tienen como vecino en otro balcón a un papa, en referencia a la chirigota del Yuyu, que cambió su escenografía para la final solo horas antes.

Chirigota 'Ssshhhhh!!' Álvaro Geneiro

En su primer pasodoble, cargado de sorna, han descrito ciertos estilismos modernos que no les gustan para defender el bigote clásico, hasta terminar 'la saeta' con carga contra ellos mismos, que están afeitados y siguen siendo "los mismos carajotes". De nuevo con el humor absurdo que les caracteriza, en el segundo pasodoble han ironizado con lo que cuestan los seguros de vida, arrancando las carcajadas del público, hasta que en el quiebro final se convierte en crítica al Gobierno de Pedro Sánchez y a la ultraderecha a la vez, denunciando que actúan como una mafia que se lleva el dinero para "dárselo a los negritos".

En la tanda de cuplés, primero han criticado la cantidad de horas que su hijo utiliza el móvil y luego se han reído del caso viral en un concierto de Coldplay donde pillaron a unos amantes, comparándolo con su prima, a la que pillaron en el carnaval cuando estaba de baja laboral.

Lo más destacable es que la totalidad del estribillo fue cantado al unísono por todo el teatro en las dos tandas, en lo que es un indicativo claro de lo mucho que gusta, así como el final del popurrí: "Ay, ay, ay, ay ay, que cuando llega febrero, ay, ay, ay, ay ay, no me quiero recoger, ay, ay, ay, ay ay, porque por Cádiz yo muero, ay, ay, ay, ay ay, y resucito otra vez", al que le ha seguido el grito de "campeones, campeones" del público. Se olía el primer premio en el ambiente.

DSAS3

A las 6 en punto de la mañana, la comparsa de Jesús Bienvenido ha puesto punto y final al COAC 2026 con su crítica clara y directa al Servicio Andaluz de Salud (SAS), que considera un desastre.

En el primer pasodoble han descrito de qué está hecho el Cádiz que enamora a la gente y por la que ellos dan la vida para defenderla junto a la lucha obrera. En el segundo han hablado de la belleza de engendrar un hijo: "El milagro de la vida", y es que el autor va a ser padre este año, con un mensaje de cariño para la madre incluido.

En la tanda de cuplés primero han atacado a Vox y sus ideas contra los inmigrantes, pidiendo echar a la ultraderecha del país, y después, tras varias dicotomías, lo rematan al estilo saetero de la chirigota del Bizcocho, todo un hit de estos carnavales. Han cerrado el popurrí con su canto de agradecimiento por poder vivir la vida con salud.

Ni la sanción de cinco puntos heredada de la ronda de preliminares ha conseguido frenar el cuarto primer premio del autor, el segundo consecutivo.

Comparsa 'DSAS3'

El sindicato

El conjunto del histórico autor Julio Pardo sigue con su legado en el tercer año tras su muerte. Con la autoría de su hijo, Julio Pardo Carrillo, junto a Antonio Rivas y Antonio Pedro Serrano, más conocido como 'Canijo de Carmona', este año han representado al sindicato 'Comisiones Copleros'.

Simulan ser trabajadores de una factoría de coplas que deciden organizarse para defender los derechos de los copleros y artistas del carnaval, para que regresen autores como Tino Tovar y Vera Luque, y la esencia del concurso. Es el 17º primer premio si contamos todas las participaciones del grupo y el primero bajo la autoría de Julio Pardo júnior (en 2023 ganaron por última vez, días después de la muerte de Julio Pardo sénior).

Coro 'El sindicato' Jesús Marín / Diario de Cádiz

El primer tango se lo han dedicado a las personas mayores que tienen que trabajar de becarios y demuestran a los demás que "no se puede jubilar la sabiduría" y dan lecciones a sus compañeros de cómo buscarse la vida.

En el segundo han explicado cómo bailar un tanguillo, tanto cantando como con María Pardo, hermana del autor, que ha entrado al escenario como una bailaora a bailar con uno de los integrantes.

En la tanda de cuplés se han dirigido a la actual mala racha del Cádiz CF, que de rezarle al Nazareno van a tener que "rezarle al Descendimiento", y han hecho burla del peso de su carroza, que en vez de ser ellos los que avancen, va a tener que ser el público quien dé vueltas alrededor suya.

¡Que no vengan!

El conocido como cuarteto del Gago sigue con su idilio en el concurso y alza su octavo primer premio en el Falla. El grupo cumple 20 años desde que Ángel Gago, Miguel Ángel Moreno y los suyos se unieran para sacar 'Un cuarteto con gancho', consiguiendo el primer premio en 2006. Son los auténticos dominantes de una modalidad que, desde la marcha del cuarteto del Morera, ha vivido muchos altibajos.

Haciendo referencia a su constante petición de que solo participen en el COAC quienes estén bien preparados, los cuarteteros intentan en la parodia coronar la cima de un masificado Everest.

El cuarteto llega en la final a la cumbre, con chistes repetidos de semifinales en su parodia (algo que esta agrupación suele hacer todos los años), pero con algún toque nuevo (y algún que otro problema con la 'nieve') y sus clásicos ataques a la chirigota del Bizcocho. Una vez alcanzada la cima, clavan una bandera con su mensaje: ¡Que no vengan!

Coronado el Everest, en los cuplés han criticado los autobuses de Cádiz y su mal mantenimiento y un fichaje del Cádiz CF del verano pasado que quiere talar un árbol que Medio Ambiente no le deja. En el tema libre han jugado a comparar los serpas como cargadores del equipaje en el descenso de la montaña con los cargadores (equivalente a costalero en Cádiz) de los pasos de Semana Santa, además de repetir golpes de otros pases anteriores.