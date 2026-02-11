El Carnaval de Las Palmas cumple 50 años

Esta semana, en Memoria de delfín, celebramos como se merece el 50 aniversario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2017, e Internacional en 2023.

Conocemos sus grandes citas, entre ellas, la Gala de la Reina y la Gala Drag Queen, que comenzó su andadura en 1998, convirtiéndose en el primer carnaval del mundo en incluir dicho espectáculo. Lo sabe muy bien uno de sus impulsores, Paco Medina, involucrado en esta fiesta desde los ochenta. Quién mejor para compartir sus recuerdos con Arturo Martín en esta madrugada de disfraces, murgas y comparsas.

A su lado, desde Rne Las Palmas, interviene Josué Quevedo, actual director artístico de esta cita cultural, aunque vinculado a ella desde la cuna.

Analizamos la temática elegida para la presente edición, ambientada en Las Vegas, y nos detenemos con Patricia Costa en los diseñadores que cada año cubren Las Palmas con sus fantasías, como Mary Patrón.

Un año más, Las Palmas se llena de color para celebrar su famoso carnaval t

En la segunda parte de programa, regresamos a 1976, el año en el que el Carnaval de Las Palmas volvió de nuevo a las calles tras cuatro décadas de prohibiciones.

Mara Peterssen resume un año especialmente convulso en nuestro país: ETA asesinó a diecisiete personas, el GRAPO secuestró al presidente del Consejo de Estado, y se produjeron los famosos sucesos de Montejurra.

En la cara buena, el VHS llegaba a nuestras vidas. Lucía Sancho rescata el nacimiento de los videoclubs que hicieron el cine accesible a todos los públicos.

Aún así, la televisión era el entretenimiento principal de todos los españoles, fieles a series como Curro Jiménez, basada en el bandolerismo andaluz del siglo XIX, al que nos acerca Pastora Vega.

El Algarrobo, Curro Jiménez y el Estudiante

En sus Historias Mínimas, David Zurdo presenta a seres desconocidos como el “hombre búho”, avistado entonces por unas niñas en Cornualles (Inglaterra).

Y no menos inquietante aparece JPelirrojo con su selección musical porque, en aquel 1976, Bob Marley sufría un intento de asesinato. Dos días después, volvía al escenario.

Todo esto y más, el lunes 16 de febrero a partir de la una de la madrugada, aquí, en Radio Nacional de España, con Arturo Martín.