El tiempo del fin de semana del 13 de febrero en España: la borrasca Oriana toma el relevo con lluvias
- El fuerte viento volverá a ser protagonista en algunas zonas del este peninsular
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
Después de un jueves marcado por el temporal de viento, la del viernes será una jornada que traiga de vuelta las precipitaciones y la inestabilidad, con una nueva borrasca, Oriana, como principal responsable de las enésimas complicaciones meteorológicas.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé por la mañana lluvias intensas en Extremadura, Castilla-La Mancha, el sur de la Comunidad de Madrid, áreas del interior de Andalucía y el entorno del sistema Ibérico. Algunas zonas de Galicia y el Cantábrico pueden registrar tormentas localmente fuertes.
Ya de tarde, las precipitaciones serán en líneas generales menos significativas, pero la bajada de las temperaturas vendrá acompañada de nevadas copiosas en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos. En ambos macizos la cota de nieve puede bajar hasta los 1.100 o los 1.200 metros.
El viento que generó alertas en los días previos seguirá siendo fuerte en zonas del Mediterráneo, según la Aemet, que vuelve a marcar en naranja algunas zonas del este peninsular ante la posibilidad de que puedan registrarse rachas superiores a los 100 kilómetros por hora.
En cambio, el tiempo estable será la tónica en el archipiélago canario, pese a algunos cielos nubosos y a la posibilidad de que caiga alguna llovizna en la parte norte de las islas montañosas.
Un fin de semana que tiende a la estabilidad
El fin de semana arrancará el sábado con un descenso térmico que provocará una nueva bajada de la cota de nieve, que puede caer a los 800 metros de altura. Las precipitaciones y las nevadas copiosas se mantendrán en la mitad norte, mientras que la parte meridional vivirá su particular tregua con respecto a las lluvias y a la sucesión de borrascas.
El domingo, las temperaturas suben en líneas generales y las lluvias quedan restringidas al cuadrante noroeste. Será el preludio de un inicio de semana que prolongará la tranquilidad meteorológica en la mayor parte de España.
*Sigue las últimas noticias sobre El tiempo y la previsión meteorológica en RTVE.es