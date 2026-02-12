Última hora del temporal, en directo: Cataluña suspende las clases por el viento y, en el Cantábrico, aviso rojo

10:34

Moreno: "Vamos recuperando cierta normalidad y la vida" tras el temporal

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado Jerez de la Frontera para evaluar los estragos causados por el reciente río atmosférico, que ha dejado un balance de 11.752 incidencias y más de 11.000 evacuados. Según ha podido saber RTVE, Moreno ha destacado que, aunque "la vida vuelve a recuperarse", los daños económicos son millonarios, estimando que solo en la provincia de Cádiz las pérdidas podrían alcanzar los 1.200 millones de euros. Por ello, ha anunciado una modificación del presupuesto autonómico de 2026, aunque ha advertido que "necesitamos la ayuda del Gobierno central con el fondo de contingencia y fondos de solidaridad europeo" para la reconstrucción.

En el mismo acto, la alcaldesa de Jerez ha detallado el despliegue técnico para paliar los efectos de las inundaciones, especialmente en las zonas rurales donde todavía permanecen unas 500 personas aisladas. "No vamos a escatimar en medios para la vuelta a la realidad lo antes posible", ha afirmado la regidora, tras confirmar la contratación de servicios de limpieza externos y maquinaria de achique para las pedanías de Las Pachecas y otras áreas afectadas que aún sufren las consecuencias del agua.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha querido mostrar su apoyo a los damnificados y ha puesto en valor la respuesta de las administraciones locales y regionales. "La Junta ha hecho una gestión impecable, no era fácil", ha aseverado Feijóo, quien también ha apelado a la unidad institucional para que el presupuesto del Estado y los fondos europeos se pongan al servicio de los vecinos. El líder popular ha concluido recordando a los dos fallecidos durante el temporal y felicitando a los alcaldes por su labor ante una situación de tal impacto.