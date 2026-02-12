Última hora del temporal, en directo: Cataluña suspende las clases por el viento y, en el Cantábrico, aviso rojo
- Cinco heridos por el viento en Vilassar de Mar y Sant Boi de Llobregat
La entrada de la borrasca Nils, con fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en Cataluña, ha obligado a la Generalitat a suspender este jueves la actividad escolar, universitaria, deportiva y la sanitaria no urgente hasta las 20:00 horas de la tarde, mientras los servicios de trenes se han reanudado con restricciones de velocidad en Rodalies, una vez que el gestor Adif ha reconocido las posibles afectaciones a la infraestructura.
El temporal mantiene este jueves en aviso rojo el litoral de Cantabria y el País Vasco por mala mar, con olas que pueden alcanzar los 10 metros. Mientras, en Andalucía 3.180 personas que había desalojadas por el paso de las sucesivas borrascas aún no han podido volver a sus casas, la mayoría de ellas en Cádiz. También se ha suspendido la actividad lectiva en ocho municipios de Ciudad Real por la crecida del río Bullaque y la UME se encuentra desplegada en esta zona.
Última hora del temporal, en directo
-
12:05
Alerta en Soria por el aumento de caudal del río Duero
El Ayuntamiento de Soria ha solicitado a la población que evite acercarse a las márgenes del río debido al incremento de su cauce, según informa RTVE.
“Así se encuentra el Duero a su paso por Soria capital.— RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 12, 2026
Aunque la CHD no ha activado avisos, advierte del aumento de caudal en una jornada festiva en la ciudad.
El ayuntamiento ha pedido evitar las márgenes del río.
¿¿ @clmara2005 y @alibarrigo https://t.co/r5OhWirzWH pic.twitter.com/jt5hdJPisp“
Aunque la Confederación Hidrográfica del Duero no ha activado avisos oficiales, advierte de la crecida en una jornada festiva para la capital soriana.
-
12:01
Las lluvias provocan el colapso de cinco casas en el centro de Puertollano, Ciudad Real
Las persistentes precipitaciones han causado el derrumbe de al menos cinco viviendas abandonadas en la parte alta de Puertollano. Según fuentes municipales citadas por la Agencia EFE, los inmuebles ya estaban semiderruidos. Además, el temporal acumula 52 incidencias en el arbolado de la ciudad de Puertollano durante el último mes.
-
12:00
Un herido tras volcar su coche en la variante del Minero
Un hombre de 39 años ha resultado herido este jueves tras salirse de la vía y volcar su vehículo en Puertollano. La Agencia EFE señala que el accidente ocurrió en la calle Méjico, cerca del tramo cortado por desprendimientos. Los servicios de emergencia intervinieron en la zona tras el siniestro.
-
11:58
Cortes de tráfico por desprendimientos en Puertollano
Nuevos desprendimientos en la variante del Minero han obligado a cortar el carril de subida hacia la calle Méjico. Según informa la Agencia EFE, operarios trabajan con maquinaria pesada para consolidar el talud y retirar la tierra. El Ayuntamiento espera reabrir la circulación en las próximas horas tras garantizar la seguridad.
-
11:50
Heridos y cancelaciones masivas por el temporal en España
El temporal ha provocado más de cien vuelos cancelados y una veintena de heridos en Cataluña, según informa RNE.
“¿En Cataluña, una veintena de personas han tenido que ser atendidas y se han cancelado más de un centenar de vuelos por el temporal— Radio 5 (@radio5_rne) February 12, 2026
¿¿En Cáceres, se ha hundido parte de la CC-428 entre Berzocana y Logrosán. Una mujer ha tenido que ser atendida
¿¿Beatriz Morcillo | @RTVE_Ext pic.twitter.com/c2ITZ1CIco“
En Cáceres, el hundimiento de una carretera entre Berzocana y Logrosán ha causado un accidente en el que una mujer ha resultado herida.
-
11:46
Moreno modificará el presupuesto de 2026 para ayudar a los afectados por el temporal
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves en Jerez de la Frontera un "esfuerzo sin precedentes" para paliar los daños millonarios causados por las recientes borrascas. Según informa Europa Press, el líder autonómico se ha comprometido a reprogramar el presupuesto de 2026 para lanzar ayudas directas a los sectores más perjudicados, especialmente la agricultura, la ganadería y la pesca, tras un temporal que ha dejado más de 11.000 incidencias y 11.000 evacuados en la comunidad.
“Sin #Andalucía, España no va bien.— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) February 12, 2026
Todas las Administraciones se tienen que implicar al máximo en la recuperación tras las inundaciones.
Vamos a hacer un esfuerzo sin precedentes y le pido a @NunezFeijoo que traslade nuestras iniciativas a las Cortes Generales. pic.twitter.com/tMrKHvQlTd“
No obstante, Moreno ha advertido de que los recursos propios de la Junta no serán suficientes y ha reclamado al Gobierno central la activación urgente del Fondo de Contingencia, dotado con casi 4.000 millones de euros. Tal y como recoge Europa Press, el presidente andaluz también ha solicitado al Ministerio de Hacienda el uso de remanentes de tesorería y la activación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para acelerar la reconstrucción de las infraestructuras dañadas.
-
11:40
Un desprendimiento corta el acceso a Peñalba de Santiago, en León
Un nuevo desprendimiento en la LE-5238 ha cortado el acceso a la localidad leonesa de Peñalba de Santiago en ambos sentidos. Según informa Europa Press, la vía ya sufrió incidentes similares en enero. Además, la provincia de León registra otro corte entre Trabadelo y San Fiz Do Seo por deslizamientos y diversas inundaciones.
-
11:37
La borrasca Oriana traerá nieve en cotas bajas el sábado
La borrasca Oriana llegará este viernes con aire polar, fuertes vientos y lluvias abundantes. Según informa la Agencia EFE, la cota de nieve bajará hasta los 400-600 metros el sábado en el tercio oriental.
“¿Nombrada la borrasca Oriana.— AEMET (@AEMET_Esp) February 11, 2026
¿¿ El viernes y sábado provocará rachas muy fuertes de viento, temporal marítimo, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas.
¿¿ Oriana puede ser, al menos por unos días, la última borrasca de esta larga serie que comenzó a finales de diciembre. pic.twitter.com/3FW5xs4v5K“
Trece comunidades permanecen en alerta mientras se espera que este temporal cierre un ciclo meteorológico extremo.
-
11:33
Rachas de 148 km/h en Alicante y retrasos en el transporte
El temporal Nils azota la Comunitat Valenciana con vientos extremos. La Agencia EFE informa de rachas de 148 km/h en la Torre de les Maçanes. Los servicios de emergencia atienden numerosas incidencias por caída de árboles y carteles.
El transporte ferroviario sufre importantes afectaciones. Las líneas de Cercanías C1, C2, C3 y C6 registran retrasos de 20 minutos. Metrovalencia ya ha restablecido la línea 2 tras la caída de un árbol en la vía.
El aeropuerto de Valencia recupera la calma tras una noche de desvíos. Según la Agencia EFE, el viento alcanzó allí los 105 km/h. Por ahora no se reportan nuevas incidencias en la terminal aérea.
-
11:29
Vendaval en El Prat: 79 cancelaciones y nueve vuelos desviados
El temporal de viento que azota Cataluña ha provocado ya 79 cancelaciones y el desvío de nueve vuelos en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Según datos de Aena recogidos por la Agencia EFE, la mayoría de los aterrizajes afectados se han redirigido a Madrid, Girona y Valencia, mientras que hasta el momento se han logrado operar 107 de las 877 operaciones programadas para este jueves.
La intensidad de las rachas obliga al personal de tierra a realizar revisiones constantes de las pistas para retirar objetos arrastrados, lo que ha forzado a operar en pista única de forma intermitente. Aunque esta medida puede generar retrasos adicionales, la Agencia EFE informa que el gestor aeroportuario asegura que la capacidad actual permite absorber el tráfico previsto a pesar de las limitaciones operativas y la previsión de que la cifra de cancelaciones siga aumentando a lo largo del día.
-
11:26
Feijóo reclama una revisión urgente de todas las presas de España tras el temporal
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este jueves una auditoría exhaustiva de la seguridad de las 2.400 presas de España tras las lluvias torrenciales que han azotado especialmente a Andalucía. Durante su visita a las zonas inundadas de Jerez de la Frontera, el líder de la oposición ha advertido, según recoge Europa Press, de que las infraestructuras hidráulicas han trabajado bajo un "nivel de estrés máximo" y es prioritario asegurar que tanto los desagües como las compuertas funcionan correctamente para evitar tragedias.
Feijóo ha subrayado que España, como país con mayor número de presas de la Unión Europea, no puede permitirse incidentes críticos de seguridad. En sus declaraciones recogidas por la citada fuente, ha vinculado esta necesidad de mantenimiento con sucesos recientes como el "apagón" o el accidente ferroviario de Adamuz, señalando que se debe actuar "con determinación" ante el récord de agua embalsada que presentan muchas regiones. "Necesitamos revisar todas y cada una de ellas en las próximas semanas", ha insistido el dirigente popular.
Finalmente, el líder del PP ha aprovechado su intervención junto a Juanma Moreno para reclamar nuevamente un Plan Nacional del Agua que aborde tanto los periodos de sequía como las inundaciones. Según ha informado Europa Press, Feijóo defiende que esta planificación global debe incluir un apartado específico de inversión y mantenimiento para garantizar que las poblaciones que viven en el entorno de los embalses puedan hacerlo con total seguridad frente a futuros fenómenos meteorológicos extremos.
-
11:14
Una conductora herida tras caer su coche en un socavón en Cáceres
Una mujer ha tenido que ser rescatada y trasladada a un centro sanitario tras caer con su vehículo en un socavón de la carretera CC-428, entre Berzocana y Logrosán.
“Una conductora ha sufrido un accidente al caer su vehículo en en un socavón en una carretera de Cáceres https://t.co/YG2YEjFBeX pic.twitter.com/8cnN3okYnV“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 12, 2026
El hundimiento de la calzada, provocado por un desprendimiento de tierra, ha obligado a la Guardia Civil a cortar totalmente el tráfico en la vía mientras se evalúan los daños estructurales.
-
11:03
Cancelados 67 vuelos en El Prat por el fuerte vendaval
Según informa Europa Press, el Aeropuerto de Barcelona ha cancelado 67 vuelos y desviado otros ocho debido a rachas de viento de hasta 92 km/h. Aena realiza revisiones constantes de las pistas para retirar objetos arrastrados y advierte de que la operativa podría verse limitada hasta las 19:00 horas.
-
10:56
La borrasca Nils deja un muerto y 850.000 hogares sin luz en Francia
El paso del temporal Nils ha provocado el fallecimiento de una persona en las Landas y cortes eléctricos masivos en el sur de Francia, según informa RNE.
“¿La borrasca Nils está golpeando con fuerza también Francia: más de 850.000 hogares están sin luz en el sur del país y un fallecido en la zona de las Landas— Radio 5 (@radio5_rne) February 12, 2026
¿¿En Portugal, el río Mondego se ha desbordado tras la ruptura de un dique pic.twitter.com/JSowk8Nh3X“
Por su parte, la rotura de un dique ha causado el desbordamiento del río Mondego en Portugal, agravando la situación de emergencia en la península.
-
10:54
Alicante cierra el Castillo de Santa Bárbara y los parques por el temporal de viento
El Ayuntamiento de Alicante ha clausurado este jueves el Castillo de Santa Bárbara, así como parques y zonas arboladas, debido a rachas de viento que han alcanzado los 69 km/h. Según una nota de prensa del Ayuntamiento de Alicante, el alcalde Luis Barcala ha activado el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) para reforzar los servicios de emergencia, que ya han realizado una treintena de intervenciones por la caída de árboles y carteles. La incidencia más destacada ha sido la caída de un ejemplar sobre las vías del tren en San Gabriel, lo que interrumpió temporalmente el tráfico ferroviario.
Ante la alerta amarilla vigente hasta las 18:00 horas, y que se prevé se reactive el viernes y sábado, el consistorio ha ordenado el cierre preventivo de un circo y una actividad de hinchables. Además, se ha recomendado extremar la precaución en los colegios durante las fiestas de Carnaval y se ha pedido a los mercadillos desmontar toldos para evitar riesgos. Por otro lado, la fuente municipal confirma que el Centro de Acogida y Urgencia Social (CAUS) abrirá sus puertas con horario especial desde esta noche para proteger a las personas sin hogar mientras persista el temporal.
-
10:37
El fuerte viento obliga a desviar ocho vuelos y cancelar otros 53 en El Prat
El temporal de viento que azota el litoral catalán ha provocado importantes alteraciones en la operativa del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, con ocho vuelos desviados a aeródromos alternativos y 53 cancelaciones hasta el momento. Según datos del aeropuerto recogidos por la Agencia EFE, seis de los trayectos afectados han tenido que aterrizar en Madrid, uno en Girona y otro en Valencia. A pesar de las condiciones adversas, las instalaciones han logrado operar un total de 86 vuelos durante la mañana de este jueves.
“El Aeropuerto Josep Tarradellas #Barcelona-El Prat ha operado hasta ahora 86 vuelos.— Aena (@aena) February 12, 2026
¿ Para garantizar la seguridad se regulan las operaciones y también hay limitaciones en la operativa en rampa, como la carga y descarga de aeronaves.
¿¿ Las afectaciones por el episodio de… pic.twitter.com/fXOJiV0Fkw“
La situación meteorológica sigue siendo complicada, con una velocidad media del viento de 61 km/h y rachas máximas que han alcanzado los 92,5 km/h. Fuentes aeroportuarias citadas por EFE prevén que estas condiciones de viento intenso se mantengan al menos hasta las 19:00 horas de hoy. Se recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de desplazarse a la terminal, ya que la programación continúa sujeta a cambios por motivos de seguridad.
-
10:34
Moreno: "Vamos recuperando cierta normalidad y la vida" tras el temporal
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado Jerez de la Frontera para evaluar los estragos causados por el reciente río atmosférico, que ha dejado un balance de 11.752 incidencias y más de 11.000 evacuados. Según ha podido saber RTVE, Moreno ha destacado que, aunque "la vida vuelve a recuperarse", los daños económicos son millonarios, estimando que solo en la provincia de Cádiz las pérdidas podrían alcanzar los 1.200 millones de euros. Por ello, ha anunciado una modificación del presupuesto autonómico de 2026, aunque ha advertido que "necesitamos la ayuda del Gobierno central con el fondo de contingencia y fondos de solidaridad europeo" para la reconstrucción.
En el mismo acto, la alcaldesa de Jerez ha detallado el despliegue técnico para paliar los efectos de las inundaciones, especialmente en las zonas rurales donde todavía permanecen unas 500 personas aisladas. "No vamos a escatimar en medios para la vuelta a la realidad lo antes posible", ha afirmado la regidora, tras confirmar la contratación de servicios de limpieza externos y maquinaria de achique para las pedanías de Las Pachecas y otras áreas afectadas que aún sufren las consecuencias del agua.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha querido mostrar su apoyo a los damnificados y ha puesto en valor la respuesta de las administraciones locales y regionales. "La Junta ha hecho una gestión impecable, no era fácil", ha aseverado Feijóo, quien también ha apelado a la unidad institucional para que el presupuesto del Estado y los fondos europeos se pongan al servicio de los vecinos. El líder popular ha concluido recordando a los dos fallecidos durante el temporal y felicitando a los alcaldes por su labor ante una situación de tal impacto.
-
10:23
Una mujer herida al caer su coche en un socavón en la carretera CC-428
Una mujer ha resultado herida esta mañana tras caer con su vehículo en un socavón provocado por un desprendimiento de la calzada en la carretera CC-428, entre Berzocana y Logrosán (Cáceres).
Según ha informado la Guardia Civil a Europa Press, el incidente ha ocurrido en el punto kilométrico 7,500 y ha obligado a cortar totalmente el tráfico en la vía; la víctima ha tenido que ser rescatada del interior del socavón y trasladada a un centro sanitario para recibir atención médica, aunque por el momento no ha trascendido la gravedad de sus lesiones.
-
10:14
Barcelona cierra equipamientos públicos y obras por el fuerte viento
En Barcelona, el ayuntamiento ha suspendido las obras y los trabajos en el espacio público hasta las 20:00 horas, excepto aquellas que tengan carácter esencial. Están cerrados parques, centros cívicos, casales de barrio, casales de jóvenes, casales de personas mayores, instalaciones deportivas y bibliotecas, así como los museos municipales.
En lo que respecta a los comedores sociales de Barcelona, se mantienen operativos al 100%, así como el servicio de comidas a domicilio. En el ámbito de la movilidad, el servicio de Bicing de la capital catalana y el AMBici (el metropolitano) permanecen cerrados, mientras que metro y autobús funcionan con normalidad.
-
-
9:58
El temporal de viento corta y bloquea una decena de carreteras en Cataluña
El fuerte vendaval que azota Cataluña ha provocado afectaciones en una decena de vías principales, especialmente en el área metropolitana de Barcelona y la conexión con Francia, según datos del Servicio Catalán de Tráfico.
“Per caiguda d'arbres a la via incidències a:— Trànsit (@transit) February 12, 2026
BARCELONA:
¿AP-7 a Martorell ¿BCN (1 carril tallat)
¿ B-20 a la carretera d’Esplugues¿Llobregat (obstacles a la via)
¿C-1415a Terrassa
¿C-31 Castelldefels ¿TGN
¿C-32 Hospitalet-Cornellà de Llobregat ¿Castelldefels pic.twitter.com/B37bPWb5Vo“
Entre las carreteras con restricciones o cierres parciales destacan: la AP-7 con carriles cortados en Martorell (sentido Barcelona) y en Llers-Pont de Molins, donde también se ha restringido el paso a camiones; la B-20 en Esplugues de Llobregat; la C-31 en Castelldefels; la C-32 a su paso por L'Hospitalet, Cornellà y Castelldefels; la C-1415a en Terrassa; la C-59 en Sant Feliu de Codines; la N-II en Sant Andreu de Llavaneres, que opera con paso alternativo; y la AP-2 en el Pla de Santa Maria (Tarragona) con un carril cerrado hacia Lleida.
-
9:53
El río Júcar entra en nivel rojo en Cuenca con un caudal de 273 metros cúbicos
El río Júcar ha alcanzado el nivel rojo de alerta a su paso por Cuenca tras superar esta madrugada el umbral de los 200 metros cúbicos por segundo. Según datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar recogidos por la Agencia EFE, el caudal se situaba a las 9:30 horas de este jueves en los 273 metros cúbicos por segundo, lo que supone un incremento drástico respecto a los 171 registrados la noche anterior.
“El caudal del Júcar ha subido de forma drástica, alcanzando los 254,16 m3/s, lo que supone nivel rojo (que es a partir de 200 m3/s).— Avisos Cuenca (@AvisosCuenca) February 12, 2026
Todos los accesos al Júcar permanecen cerrados, también al Recreo Peral, y se pide a la ciudadanía que respete la señalización y las restricciones. pic.twitter.com/T1y64flWoP“
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Cuenca ha procedido al cierre de todos los accesos a las riberas del río y a la zona del Recreo Peral para garantizar la seguridad ciudadana. Las autoridades locales, citadas por EFE, han hecho un llamamiento urgente a la población para que respete escrupulosamente la señalización y las restricciones de paso vigentes debido a la peligrosidad de la crecida.
-
9:49
La borrasca Nils golpea Cataluña y el País Vasco con heridos, vuelos cancelados y olas de diez metros
El paso de la borrasca Nils ha activado la alerta roja en el litoral cantábrico y ha causado estragos en Cataluña, donde el temporal ya deja cinco heridos, el corte de varias carreteras y la suspensión de una treintena de vuelos en el aeropuerto de El Prat.
“¿Cataluña amanece en alerta por la borrasca Nils: hay 5 heridos, carreteras cortadas y una treintena de vuelos suspendidos en El Prat— Radio 5 (@radio5_rne) February 12, 2026
¿¿Situación similar en País Vasco. Alerta roja activa en la costa. Se esperan olas de hasta 10 metros
¿¿@txemikintana | @RTVEPaisVasco pic.twitter.com/sML8U4g0f8“
En el País Vasco, la situación es igualmente crítica debido a la previsión de olas de hasta diez metros de altura, mientras los servicios de emergencia permanecen en máxima alerta ante el impacto de este fenómeno meteorológico extremo en la costa.
-
9:46
La UME se despliega en Ciudad Real para combatir las inundaciones y el temporal
La Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene un despliegue activo en el norte de la provincia de Ciudad Real para realizar tareas de achique de agua y construcción de diques frente al avance del temporal.
“¿El temporal también causa problemas en el interior del país— Radio 5 (@radio5_rne) February 12, 2026
¿¿En Ciudad Real, en el norte de la provincia, sigue desplegada la UME. Están achicando agua y construyendo diques. Hay 8 pueblos sin clases y se han suspendido las rutas escolares
¿¿@Victoria_Glez7 | @RTVEclm pic.twitter.com/KcgXfaqfja“
Según informa RNE, la gravedad de la situación ha obligado a suspender las rutas escolares y las clases en ocho municipios de la zona, mientras los servicios de emergencia trabajan para contener los daños en el interior del país.
-
9:32
Salud suspende la actividad no urgente en Cataluña por el fuerte temporal de viento
El Departamento de Salud de la Generalitat ha desprogramado para este jueves toda la actividad asistencial y hospitalaria no urgente en Cataluña debido a la alerta roja por viento, manteniendo exclusivamente la atención de urgencias e incidencias.
Según ha informado el Departamento de Salud, el temporal ya ha provocado daños materiales leves, como el desprendimiento de un falso techo en el CUAP de L'Hospitalet de Llobregat y el riesgo de caída de elementos de la fachada en el CUAP de El Prat de Llobregat. En ambos casos, se han habilitado accesos alternativos para garantizar la continuidad del servicio sanitario mientras los bomberos aseguran las instalaciones, sin que se hayan registrado heridos hasta el momento.
-
9:29
El temporal de viento deja trece incidencias en Cantabria y un aviso rojo por fenómenos costeros
El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha gestionado un total de 23 llamadas y 13 incidencias relacionadas con las fuertes rachas de viento entre la tarde de ayer y la mañana de este jueves. Según informa el 112, la mayoría de los percances se han concentrado en las zonas litorales, afectando principalmente al mobiliario urbano, la señalética y el arbolado.
El incidente más destacado se produjo en San Miguel de Meruelo, donde la caída de un árbol sobre el tendido eléctrico y una vivienda obligó a la intervención de los bomberos para liberar el vial y asegurar el cableado dañado.
FOTO: EUROPA PRESS / 112 CANTABRIA
La región permanece en alerta ante unas condiciones meteorológicas adversas que mantienen activado el aviso rojo por fenómenos costeros hasta las 8:00 horas, pasando posteriormente a nivel naranja y amarillo durante el resto de la jornada.
Las autoridades recomiendan extremar las precauciones en las zonas de costa y áreas expuestas, mientras los servicios de emergencia continúan supervisando los daños causados por el temporal.
-
9:21
Varios heridos y un muro colapsado sobre un búnker radiactivo por el fuerte viento en Barcelona
El fuerte temporal de viento que azota este jueves el área metropolitana de Barcelona ha dejado al menos cinco personas heridas de diversa consideración en las localidades de Sant Boi de Llobregat y Vilassar de Mar. Según ha informado la consellera de Interior, Núria Parlon, en declaraciones a RAC1 recogidas por la Agencia EFE, cuatro de los afectados en Sant Boi son operarios que trabajaban en la retirada de árboles caídos; uno de ellos se encuentra en estado grave, mientras que el quinto herido es un peatón en Vilassar sobre el que ha cedido un muro.
Más allá de los daños personales, el incidente más crítico se ha registrado también en Sant Boi de Llobregat, donde el colapso de un muro ha afectado directamente a un búnker que contenía material radiactivo. Aunque la consellera no ha aportado detalles adicionales sobre posibles fugas o riesgos específicos, ha confirmado que los cuerpos de seguridad y emergencias ya se encuentran trabajando en la zona para asegurar la instalación y evaluar los daños estructurales provocados por las rachas de viento.
La situación meteorológica sigue siendo de alto riesgo en toda la costa central catalana, con rachas que han superado los 100 km/h en puntos estratégicos como Badalona, Mataró y el Puerto de Barcelona. Las autoridades mantienen la alerta ante la persistencia del temporal, que continúa dificultando las tareas de limpieza y representando un peligro para la seguridad ciudadana debido a la caída de elementos del mobiliario urbano y vegetación.
-
9:11
Los vecinos de Grazalema cumplen una semana desalojados
Los vecinos de Grazalema, un pequeño pueblo de la sierra de Cádiz, vieron el pasado miércoles 4 de febrero truncada su tranquilidad diaria al caer sobre ellos casi 600 litros de precipitaciones en unas 24 horas, una acumulación que inundó sus calles, convertidas en ríos de agua, y sus propias casas, con agua saliendo de enchufes, suelos y paredes.
Todo esto obligó a que un día después el pueblo entero, algo más de 1.600 personas, tuviera que ser desalojado, trasladando su mundo hasta el pabellón El Fuerte de Ronda (Málaga), donde ahora llenan sus horas entre la solidaridad de gente anónima con juegos, charlas, incertidumbre por el regreso y mucha paciencia para afrontar lo que les ha tocado vivir a gran parte de ellos, estando otra parte acogido entre familiares y amigos de otros pueblos como Zahara de la Sierra, El Gastor, Algodonales, El Bosque o Prado del Rey.
(Foto: EFE/Jorge Zapata)
Aunque Grazalema es uno de los municipios más lluviosos de España, lo cierto es que nadie vaticinaba días antes lo que pasó hace una semana. Ese es justo el tiempo que llevan ya sus vecinos fuera de sus casas, que han convertido el pabellón rondeño en un punto de encuentro y centro de día en el que estar juntos y compartir llantos pero también alegrías, como el reciente cumpleaños de Pepe Ramírez, un vecino de 94 años que ha tenido que festejar esta fecha lejos de su casa pero rodeado del cariño de mucha gente.
-
9:02
El alcalde de El Robledo (Ciudad Real) asegura que la situación se estabiliza
El alcalde de El Robledo, Gustavo Ormeño, ha asegurado que la situación en el municipio, afectado por la crecida del río Bullaque tras el desembalse histórico del embalse de Torre de Abraham, “se ha estabilizado” en las últimas horas, aunque "persisten el nerviosismo y la incertidumbre entre los vecinos".
El embalse ha elevado su desembalse hasta los 200 metros cúbicos por segundo y almacena 200,18 hectómetros cúbicos, el 109,2 % de su capacidad, lo que ha provocado inundaciones en las zonas más bajas del municipio.
“El agua ha bajado un poco o, al menos, ha dejado de subir con la intensidad de anoche. Más o menos se ha mantenido en el nivel de la última ronda que hicimos, así que estamos tranquilos dentro de la situación”, ha explicado a primera hora de este jueves a EFE el regidor.
No obstante, ha reconocido que el estado de ánimo entre la población es desigual tras las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento, los propios vecinos y las distintas administraciones para tratar de minimizar los efectos de la crecida del río.
-
8:47
Castilla-La Mancha suspende las clases en ocho municipios de Ciudad Real
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, anunció este miércoles la suspensión de las clases lectivas en los municipios de Horcajo de los Montes, Anchuras, Navalpino, Alcoba de los Montes, Arroba de los Montes, El Robledo, La Puebla de Don Rodrigo y Pueblonuevo del Bullaque, todos ellos en la provincia de Ciudad Real, a consecuencia de la situación del río Bullaque en la zona, que ha obligado al Gobierno regional a elevar al nivel 2 el Plan Regional de Inundaciones de Castilla-La Mancha.
Ruiz Molina explicó, tras la reunión que ha tenido lugar esta tarde en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), ha manifestado que en la región se han contabilizado 299 incidencias desde la activación del Pricam.
El consejero explicó que la suspensión de las clases se debe a la necesidad de limitar la circulación de vehículos y personas en la zona, más aún teniendo en cuenta el desembalse que se está produciendo en el pantano de Torre de Abraham, que "ya está teniendo afectación" en los municipios ribereños del Bullaque.
En la zona se encuentran ya trabajando efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que están permitiendo con sus medios el acceso a explotaciones ganaderas y también están colaborando en la construcción de muros de contención con los que "evitar el mayor daño que se pudiera producir en los municipios".
-
8:41
El 112 recibe 1.345 llamadas por el fuerte viento en Cataluña hasta las 6:00
El teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 1.345 llamadas por el fuerte viento hasta las 6 horas de este jueves, en alerta en todo Cataluña por riesgo extremo.
Las comarcas con más llamadas son el Barcelonès (412), el Vallès Occidental (197) y el Baix Llobregat (100), han informado en un apunte en X. Los Bombers, por su parte, han atendido 125 avisos por viento durante la alerta entre las 6 y las 7 horas de este jueves.
-
8:39
Buenos días. Comienza aquí este jueves 12 de febrero el minuto a minuto sobre la situación provocada por el paso de hasta ocho borrascas sucesivas por España. La última de ellas, Nils, ha obligado a suspender la actividad lectiva y a restringir la velocidad de Rodalies en Cataluña. Mientras, en Andalucía, siguen desalojadas cientos de personas afectadas por las inundaciones. Se esperan rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y olas de hasta 10 metros en el litoral de Cantabria y el País Vasco.