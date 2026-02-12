El agua del río Bullaque provoca inundaciones en dos municipios de Ciudad Real, donde trabaja la UME
- Las lluvias y el desembalse del pantano de Torre de Abraham han provocado la subida del caudal del río desbordado
- Hay locales y garajes inundados y se ha recomendado a residentes en viviendas diseminadas que pasen la noche en otras casas
Las lluvias de estos días y el desembalse del pantano de Torre de Abraham han provocado este miércoles una subida de caudal del río Bullaque y el agua ha entrado en los núcleos urbanos de las localidades de El Tormo y El Robledo, en la provincia de Ciudad Real.
Se han producido inundaciones en locales y garajes y se ha recomendado a los residentes en viviendas diseminadas que pasen la noche en otras residencias o en casas de familiares o amigos.
Ante esta situación, la Junta de Castilla la Mancha ha elevado al nivel 2 el Plan Regional de Inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam). La Unidad Militar de Emergencias (UME) trabaja en la zona con más de una treintena de efectivos.
Por otro lado, se ha suspendido la actividad lectiva en nueve municipios del entorno del Bullaque (Agudo, Horcajo de los Montes, Anchuras, Navalpino, Alcoba de los Montes, Arroba de los Montes, El Robledo, Pueblonuevo del Bullaque y Puebla de Don Rodrigo) y un total de catorce carreteras de la provincia de Ciudad Real están cortadas al tráfico.
El Consejo de Ministros de este martes aprobó la declaración de Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas como zonas afectada por una emergencia por las borrascas de los últimos días. La próxima semana está previsto aprobar un decreto con medidas específicas para paliar los estragos causados por estas inclemencias meteorológicas.
La nueva borrasca Nils afectará a toda la Península y Baleares
Tras el paso de la borrasca Marta y la entrada inmediata de Nils, la situación meteorológica se complica. En toda la Península y en Baleares habrá lluvias abundantes, viento intenso y un fuerte temporal marítimo.
Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca 'Nils' pondrá este jueves en aviso a 15 comunidades autónomas (CCAA) y Melilla por lluvia, deshielos, pero sobre todo, olas y viento en un día en el que Cantabria, Galicia y País Vasco tienen avisos de nivel rojo por fenómenos costeros.
Se espera que las olas puedan alcanzar los 10 metros de altura en el litoral de Gipuzkoa y Bizkaia, impulsadas por vientos marinos que llegarán a los 88 kilómetros por hora.
El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha pedido extremar la "precaución con la caída de ramas, árboles y objetos en lugares elevados" debido a las rachas de viento que Nils dejará sentir tanto en el litoral gallego como en el este peninsular.
A primera hora continuarán las lluvias en zonas del oeste y norte peninsular, aunque en general serán débiles e irán yendo a menos. Sin embargo, volverá a llover a últimas horas del día en esas misma zonas y en Andalucía. En este caso, las lluvias podrían ser además fuertes y estar acompañadas de tormenta.
Afortunadamente, habrá un respiro para tanta lluvia. El largo periodo de precipitaciones que ha registrado la Península durante las últimas semanas finalizará con las precipitaciones generalizadas previstas para el viernes, según las predicciones de la Aemet.
Ya el sábado, comenzará a ganar protagonismo el anticiclón, dejando un domingo de cielos poco nubosos en casi todo el país, salvo en el extremo norte, donde aún podrían persistir algunas precipitaciones residuales.