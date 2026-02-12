El agua del río Bullaque provoca inundaciones en dos municipios de Ciudad Real, donde trabaja la UME

Las lluvias de estos días y el desembalse del pantano de Torre de Abraham han provocado este miércoles una subida de caudal del río Bullaque y el agua ha entrado en los núcleos urbanos de las localidades de El Tormo y El Robledo, en la provincia de Ciudad Real.

Se han producido inundaciones en locales y garajes y se ha recomendado a los residentes en viviendas diseminadas que pasen la noche en otras residencias o en casas de familiares o amigos.

Ante esta situación, la Junta de Castilla la Mancha ha elevado al nivel 2 el Plan Regional de Inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam). La Unidad Militar de Emergencias (UME) trabaja en la zona con más de una treintena de efectivos.

Crecida del río Bullaque en El Robledo, Ciudad Real. Eusebio García del Castillo Eusebio García del Castillo (Europa Press)

Por otro lado, se ha suspendido la actividad lectiva en nueve municipios del entorno del Bullaque (Agudo, Horcajo de los Montes, Anchuras, Navalpino, Alcoba de los Montes, Arroba de los Montes, El Robledo, Pueblonuevo del Bullaque y Puebla de Don Rodrigo) y un total de catorce carreteras de la provincia de Ciudad Real están cortadas al tráfico.

El Consejo de Ministros de este martes aprobó la declaración de Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas como zonas afectada por una emergencia por las borrascas de los últimos días. La próxima semana está previsto aprobar un decreto con medidas específicas para paliar los estragos causados por estas inclemencias meteorológicas.