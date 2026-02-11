El tiempo hoy 11 de febrero en España: la borrasca Nils prolonga la inestabilidad

El arranque de 2026 está marcado en España por una sucesión de borrascas que suma ya ocho. Nils, que coge el relevo a Marta, no impactará de manera directa sobre la Península, pero el temporal que lleva asociado sí que se dejará notar en una jornada marcada de nuevo por la inestabilidad y los avisos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles una jornada nubosa y lluviosa en buena parte del país, salvo en zonas mediterráneas y en los dos archipiélagos. Lloverá principalmente en el oeste y el sur de la península Ibérica, que ya en los últimos días ha sufrido los estragos de un temporal del que aún no se han recompuesto varias provincias, y no se descartan lluvias localmente fuertes en Galicia y el oeste del Sistema Central.

Previsión meteorológica del miércoles 11 de febrero El Tiempo RTVE

El viento volverá a ser protagonista, razón por la que la Aemet ha puesto bajo aviso naranja a gran parte del litoral gallego y a toda la costa de Cantabria y el País Vasco, así como a áreas de Tarragona, Valencia, Murcia y Almería. Las rachas pueden alcanzar en algunos puntos los 90 o los 100 kilómetros por hora.

La masa de aire húmedo y relativamente cálido para la época del año se traducirá en temperaturas más altas de lo habitual, sin muchos cambios con respecto a la jornada del martes. La cota de nieve se mantiene elevada y el deshielo, por tanto, se agudizará, en un contexto marcado por varias semanas en las que prácticamente no ha dejado de llover o nevar en algunos puntos.

Si enero está considerado como el más lluvioso del último cuarto de siglo, en los primeros ocho días de febrero se acumuló en España cuatro veces más agua que lo habitual. En poco más de una semana llovió casi un 50% más de lo que suele registrarse en todo el mes de febrero, según los registros oficiales

Previsión de temperaturas máximas para el 11 de febrero El Tiempo RTVE