La 1 (11,7%) lidera el sábado y es referente para informarse sobre los efectos del temporal

Este sábado fue una intensa jornada televisiva, volcada en las consecuencias del temporal que azota España, y especialmente Andalucía, desde hace días. RTVE reforzó su despliegue para llegar a todos los puntos afectados y La 1 fue la cadena escogida por la audiencia para conocer la última hora.

Con un 11,7% de cuota de pantalla, se convirtió en la cadena más vista del sábado y lideró las franjas de madrugada (6,7%), mañana (12,7%), tarde (12,1%) y prime time (11,9%)

Referente informativo

Desde primera hora de la mañana, RTVE se volcó con información continua en La 1 y el Canal 24 horas, que alcanzó cuotas del 25,9% y más de 1,7 millones de espectadores únicos en el espacio Fin de Semana 24 horas, presentado por Igor Gómez.

Gran acogida también para los Telediarios este sábado, con Marc Sala y Lourdes Maldonado, en todos los lugares de España donde las intensas borrascas están causando más estragos. La primera edición del Telediario, promedió 1.703.000 espectadores y un 16,8% de cuota y alcanzó casi 3,2 millones de contactos. Y el Telediario 2 fue líder en su franja, con una media de 1.785.000 y un 15,9% de cuota y hasta 2.925.000 espectadores únicos.

A continuación, ‘Informe Semanal’, presentado por José Carlos Gallardo y muy centrado también en el temporal, fue lo más visto en su franja de emisión con 1.532.000 espectadores, una cuota del 13,2% y hasta 2.970.000 contactos.

Además, La 1 modificó ayer su programación de tarde: primero, con un avance informativo sobre la situación de alerta en Andalucía, con conexiones con los profesionales del Centro Territorial, líder con una media de 1.261.000 y 12,6%. Y después, en un especial de ‘Aquí la Tierra’, en directo con Jacob Petrus, que recorrió todo el país y lideró su franja de emisión ante 1.423.000 personas, el 14,3% de la cuota de pantalla. Llegó a superar los 4,3 millones de espectadores únicos.