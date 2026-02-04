Los informativos de RTVE alcanzan un 15,4% y tienen el mayor crecimiento en enero de su historia
- Suben 3,1 puntos de enero de 2025 a enero de 2026 y consiguen su mejor enero desde 2018
- El ‘Telediario 1’ (1.663.000 y 17,2%), con Alejandra Herranz, logra el mayor crecimiento de su historia en enero tras sumar 4,3 puntos en un año. Es su mejor dato este mes desde 2018
- El ‘Telediario 2’ (1.744.000 y 14,3%), con Pepa Bueno, consigue el mayor crecimiento de su historia tras sumar 2,6 puntos en un año, logrando su mejor enero desde 2018
- El TD Fin de Semana 1 (1.594.000 y 16,1%), con Lourdes Maldonado y Marc Sala, logra su mayor crecimiento de enero de su historia tras sumar 3,2 puntos y logra su mejor enero desde 2018. El TD Fin de Semana 2 (1.688.000 y 13,9%) recupera su liderazgo con su mejor enero desde 2012
- El ‘Telediario Matinal’, con Lorena Baeza y Alex Barreiro, se mantiene como líder absoluto con un 22,1% de cuota y consigue su mejor enero desde 2021
- El Canal 24 horas tiene el mejor enero de su historia con un 1,5% y crece 4 décimas en un año. ‘La noche en 24 horas’, con Xabier Fortes, alcanza un 2,6%, crece y logra también su mejor cuota de enero de su historia.
- RTVE Noticias registra el mejor arranque de año de su historia con casi 15 millones de visitantes únicos, duplicando las cifras de enero de 2025
Los informativos de RTVE anotan en enero 1.683.000 espectadores y un 15,4% de cuota. Se mantienen en enero como 2ª opción y mejoran 3,1 puntos respecto a enero de 2025 y logran su mejor dato en enero desde 2018. Esa mejora de 3,1 puntos de enero 2026 frente a enero 2025 es la mayor de un mes de enero de toda su historia. El Canal 24 Horas consigue el mejor enero de su historia con un 1,5% y crece 4 décimas respecto al año anterior. RTVE Noticias logra su mejor dato histórico en enero con casi 15 millones de visitantes únicos.
Los Telediarios crecen
Por ediciones, el ‘Telediario 1’ (1.663.000 y 17,2%), con Alejandra Herranz, logra el mayor crecimiento de su historia en enero tras sumar 4,3 puntos respecto a enero de 2025 y su mejor dato este mes desde 2018. El ‘Telediario 2’ (1.744.000 y 14,3%), con Pepa Bueno, consigue el mayor crecimiento de su historia tras sumar 2,6 puntos respecto a enero 2025, logrando su mejor enero desde 2018.
El TD Fin de Semana 1 (1.594.000 y 16,1%), con Lourdes Maldonado y Marc Sala, logra su mayor crecimiento de un enero de su historia tras sumar 3,2 puntos y logra su mejor enero desde 2018. El TD Fin de Semana 2 (1.688.000 y 13,9%) recupera su liderazgo con su mejor cuota de enero desde 2012.
El ‘Telediario Matinal’, con Lorena Baeza y Alex Barreiro, se mantiene como líder absoluto con un 22,1% de cuota, y suma 4.8 puntos, con su mejor enero desde 2021.
Destacan también los datos del informativo ‘Fin de Semana 24h’, con Igor Gómez, en La 1 y Canal 24 horas. Suma 4,8 puntos respecto a su anterior enero, y hace en enero 2026 su mejor cuota de un mes de toda su historia con un 20,9% y 330.000 espectadores. Es, a su vez, su mes más visto desde noviembre 2024.
La 1ª edición de los ‘Informativos Territoriales’ consigue un 13,7% y 1.460.000 contactos. Es su mejor cuota en enero desde 2011, con un crecimiento de 6,7 puntos respecto a su anterior enero, el mayor en un enero de su historia. La 2ª edición (13,3%) registra su mejor cuota en enero desde 2018, con un crecimiento de 3,1 puntos respecto al mismo mes de 2025. Es el mayor crecimiento en enero de su historia.
‘Informe semanal’ sube 2,4 puntos, anota un 10,3% y 1.156.000 espectadores y logra su mejor enero desde 2022. ‘Audiencia abierta’ obtiene su 2ª mejor cuota de enero de su historia con un 10,7% y 287.000 espectadores.
‘La noche en 24 horas’, con Xabier Fortes, alcanza un 2,6%, crece y logra también su mejor cuota de enero de su historia.
RTVE continua otro mes más como referente informativo
RTVE continua otro mes más como referente informativo, con acontecimientos como la captura de Maduro, la tragedia ferroviaria en Adamuz y la misa funeral por las víctimas en Huelva.
Más de 12,7 millones de espectadores únicos eligieron alguna cadena de RTVE para informarse sobre la captura de Maduro. Su despliegue informativo especial lideró con un promedio de un 15,6%. Lleva a La 1 al liderazgo el 3 de enero con un 14,7%, a 4,1 puntos de la siguiente opción.
La 1 también lideró el domingo 18 (11,4%) y fue el principal referente informativo de los españoles para enterarse de la tragedia en Adamuz. El avance informativo lideró su franja de las 22.00h con más de 6,8 millones de espectadores únicos y un 14,1% entre La 1 y Canal 24 horas.
El 29 de enero, el especial informativo de la misa funeral por las víctimas en Huelva, presidida por los Reyes y organizada por el Obispado de Huelva, lideró con un 11,3% en La 1 y Canal 24 horas. Registró 952.000 espectadores de media y más de 3,9 millones de contactos.
Récord de RTVE Noticias
RTVE Noticias consolida otro récord, tras hacerlo en diciembre, y registra su mejor dato histórico en enero al rozar los 15 millones de visitantes únicos (14.974.373). Se trata de su mejor arranque de año desde que existe el portal RTVE Noticias. Se duplica el dato del año anterior con una espectacular subida del 97,2% respecto a 2025.
Los usuarios confían en RTVE Noticias para informarse coincidiendo con una actividad informativa vertiginosa en este comienzo de 2026 con la crisis en Venezuela y el trágico accidente de Adamuz.
En redes sociales, RTVE Noticias lidera el ranking de marcas de RTVE del mes. En enero, la cuenta supera los 387 millones de visualizaciones, impulsada por contenidos como la detención de Maduro y las informaciones sobre los aranceles y Groenlandia vinculadas a Trump. En total, Noticias crece casi un 49 % respecto al mes anterior, liderando el ranking de marcas por visualizaciones. En enero, RTVE Noticias es el que tiene mayor crecimiento del sector audiovisual en Instagram, TikTok, X y YouTube en número de nuevos seguidores.