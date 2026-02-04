Los informativos de RTVE alcanzan un 15,4% y tienen el mayor crecimiento en enero de su historia

Los informativos de RTVE anotan en enero 1.683.000 espectadores y un 15,4% de cuota. Se mantienen en enero como 2ª opción y mejoran 3,1 puntos respecto a enero de 2025 y logran su mejor dato en enero desde 2018. Esa mejora de 3,1 puntos de enero 2026 frente a enero 2025 es la mayor de un mes de enero de toda su historia. El Canal 24 Horas consigue el mejor enero de su historia con un 1,5% y crece 4 décimas respecto al año anterior. RTVE Noticias logra su mejor dato histórico en enero con casi 15 millones de visitantes únicos.

Los Telediarios crecen Por ediciones, el ‘Telediario 1’ (1.663.000 y 17,2%), con Alejandra Herranz, logra el mayor crecimiento de su historia en enero tras sumar 4,3 puntos respecto a enero de 2025 y su mejor dato este mes desde 2018. El ‘Telediario 2’ (1.744.000 y 14,3%), con Pepa Bueno, consigue el mayor crecimiento de su historia tras sumar 2,6 puntos respecto a enero 2025, logrando su mejor enero desde 2018. El TD Fin de Semana 1 (1.594.000 y 16,1%), con Lourdes Maldonado y Marc Sala, logra su mayor crecimiento de un enero de su historia tras sumar 3,2 puntos y logra su mejor enero desde 2018. El TD Fin de Semana 2 (1.688.000 y 13,9%) recupera su liderazgo con su mejor cuota de enero desde 2012. El ‘Telediario Matinal’, con Lorena Baeza y Alex Barreiro, se mantiene como líder absoluto con un 22,1% de cuota, y suma 4.8 puntos, con su mejor enero desde 2021. Destacan también los datos del informativo ‘Fin de Semana 24h’, con Igor Gómez, en La 1 y Canal 24 horas. Suma 4,8 puntos respecto a su anterior enero, y hace en enero 2026 su mejor cuota de un mes de toda su historia con un 20,9% y 330.000 espectadores. Es, a su vez, su mes más visto desde noviembre 2024. La 1ª edición de los ‘Informativos Territoriales’ consigue un 13,7% y 1.460.000 contactos. Es su mejor cuota en enero desde 2011, con un crecimiento de 6,7 puntos respecto a su anterior enero, el mayor en un enero de su historia. La 2ª edición (13,3%) registra su mejor cuota en enero desde 2018, con un crecimiento de 3,1 puntos respecto al mismo mes de 2025. Es el mayor crecimiento en enero de su historia. ‘Informe semanal’ sube 2,4 puntos, anota un 10,3% y 1.156.000 espectadores y logra su mejor enero desde 2022. ‘Audiencia abierta’ obtiene su 2ª mejor cuota de enero de su historia con un 10,7% y 287.000 espectadores. ‘La noche en 24 horas’, con Xabier Fortes, alcanza un 2,6%, crece y logra también su mejor cuota de enero de su historia.

RTVE continua otro mes más como referente informativo RTVE continua otro mes más como referente informativo, con acontecimientos como la captura de Maduro, la tragedia ferroviaria en Adamuz y la misa funeral por las víctimas en Huelva. Más de 12,7 millones de espectadores únicos eligieron alguna cadena de RTVE para informarse sobre la captura de Maduro. Su despliegue informativo especial lideró con un promedio de un 15,6%. Lleva a La 1 al liderazgo el 3 de enero con un 14,7%, a 4,1 puntos de la siguiente opción. La 1 también lideró el domingo 18 (11,4%) y fue el principal referente informativo de los españoles para enterarse de la tragedia en Adamuz. El avance informativo lideró su franja de las 22.00h con más de 6,8 millones de espectadores únicos y un 14,1% entre La 1 y Canal 24 horas. El 29 de enero, el especial informativo de la misa funeral por las víctimas en Huelva, presidida por los Reyes y organizada por el Obispado de Huelva, lideró con un 11,3% en La 1 y Canal 24 horas. Registró 952.000 espectadores de media y más de 3,9 millones de contactos.