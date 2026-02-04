Israel bombardea Gaza durante la noche y mata a una decena de personas

Al menos una decena de personas han muerto en distintos bombardeos del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza a lo largo de la noche, pese al alto el fuego vigente, según los recuentos de los hospitales y servicios de emergencia del enclave. Según Defensa Civil eleva el número de muertos a 17 personas.

Entre los muertos se ha identificado a cuatro menores de edad, uno de ellos un bebé de cinco meses, y los ataques se han producido en varios puntos a lo largo del norte y sur del territorio palestino, fuera del área que sigue bajo control militar de Israel.

El Ejército de Israel ha asegurado en un comunicado que milicianos gazatíes han abierto fuego contra las tropas en el norte de Gaza e hirieron gravemente a un soldado, tras lo cual "unidades blindadas y naves de las Fuerzas Aéreas llevaron a cabo ataques de precisión en el área". No se ha pronunciado sobre el resto de zonas atacadas.

El Hospital Nasser ha registrado tres fallecidos Preguntado respecto a los menores fallecidos y los bombardeos en el sur y el barrio de Zeitún en la ciudad de Gaza (norte), al incluir solo el comunicado del Ejército ataques en la zona de Tuffah de la capital (norte), un portavoz castrense respondió a EFE: "Lo que podemos decir es lo que hay en el comunicado, que es sobre el área de Tuffah". El Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de Gaza) registró la llegada de tres fallecidos: Mahmud Ayman Al Rass, de 21 años; Suleiman Abu Sitta, de 28, y Farid Suleiman Abu Sitta, de 12. Fuentes locales señalan que el Ejército ha disparado fuego de artillería contra tiendas de campaña y residencias de la población en la zona de Qizan Abu Rashwan, al sur de Jan Yunis. También denunciaron fuego desde vehículos militares al este de la ciudad y ataques disparos desde navíos israelíes en las zonas costeras. En el barrio de Tuffah de la ciudad de Gaza, objetivo de los ataques según el comunicado de las fuerzas armadas, murieron cuatro personas identificadas como Youssef Haboush (36 años), Bilal Haboush (16), Rital Haboush (12) y Ahmad Talaat Haboush (22), según el registro del Hospital Shifa de la capital.