Los primeros palestinos cruzan de Egipto hacia Gaza tras la reapertura del paso de Ráfah

Un primer grupo de palestinos ha cruzado este lunes de Egipto hacia Gaza por el paso de Ráfah tras la reapertura de este cruce vital que llevaba dos años cerrado y cuya puesta en marcha era parte central del plan de paz auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, según han informado medios egipcios.

Egipto ha puesto en alerta decenas de hospitales y miles de médicos para recibir y tratar a los enfermos y heridos que llegarán de la Franja de Gaza tras la apertura del cruce de Ráfah que conecta el norte del país norteafricano con el enclave palestino.

Según ha informado este lunes el Ministerio de Salud, el titular de este departamento, Jaled Abdelghafar, mantuvo una reunión con responsables del sector en el que se ha coordinado un "plan nacional de servicios de salud de emergencia", y se ha decidido "la elevación del nivel de preparación en todos los centros sanitarios" del país.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN )