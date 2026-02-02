Bad Bunny hace historia en los Grammy y carga contra las políticas de Trump: "Fuera ICE"
- El artista puertorriqueño se lleva el 'Mejor Álbum del Año', primera vez para una obra en español
- El rapero Kendrick Lamar fue el más galardonado de la noche con cinco gramófonos
Bad Bunny dio la campanada en los Grammy 2026 y marcó un profundo hito no solo en su carrera sino para la música en español en general al ganar el gramófono a 'Mejor Álbum del Año', la categoría reina, en la 68ª edición de unos galardones muy combativos en lo político llenos de críticas al muy polémico Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Y, por extensión, claro, a Donald Trump.
DeBÍ TiRAR MáS FOToS se convierte así en el primer álbum totalmente en español en coronarse en la gran categoria, signo de unos tiempos que han llevado a un artista en nuestro idioma a ser el cantante más escuchado del mundo una vez más, en un premio en donde el Conejito Malo desbancó algunos de los favoritos de la noche como Mayhem, de Lady Gaga, o Swag de Justin Bieber.
El puertorriqueño está de dulce y sumó tres gramófonos estadounidenses más a su trayectoria al también alzarse con los premios a 'Mejor Álbum de Música Urbana' y el de 'Mejor Interpretación de Música Global' con 'EoO'. Y, al contrario que en los Globos de Oro, muy contenidos en lo político, aquí los protagonistas fueron muy aguerridos contra las políticas migratorias del Gobierno.
"Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE", declaró directamente Bad Bunny, quien, recordemos, protagonizará la actuación el próximo domingo en el descanso de la Super Bowl, el evento deportivo más importante de Estados Unidos, y que ha sido vituperado por el presidente Donald Trump llegando a declarar: "Soy anti ellos", en referencia a Bad Bunny y a Green Day, que también tocarán.
Kendrick Lamar supera a Jay-Z
No obstante, también hay otro artista que hizo historia. El músico más galardonado de la noche fue, por segundo año consecutivo, el rapero californiano Kendrick Lamar, quien con cinco premios superó el récord de Jay-Z como el rapero con más Grammy en la historia, alcanzando un total de 26 gramófonos. Kanye West aún estaría más detrás, con 24.
Durante la ceremonia celebrada esta pasada madrugada, Lamar fue reconocido en múltiples categorías relacionadas con el rap, incluyendo 'Mejor Álbum de rap' por GNX, 'Mejor Canción de rap', 'Mejor Interpretación de rap melódico' y 'Mejor Interpretación de rap'.
En esta gala celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Bad Bunny y Lamar eran los artistas que partían en la posición de favoritos junto a Lady Gaga, que se llevó al morral dos premios, por 'Mejor Álbum Vocal Pop' y 'Grabación Dance-Pop' pero que perdió sorpresivamente frente a Lola Young en 'Mejor Interpretación Pop Solista' por "Messy" y con un discurso muy simpático: "No se que decir, no tenía nada preparado, soy messy (desastre), como dice la canción", apuntó.
Y Billie Eilish y Finneas se convirtieron en los primeros en ganar el premio a 'Mejor canción del año' ya por tres veces, por "Windflower", con la cantante mostrando sin ambages su postura contra el ICE: "Nadie es ilegal en tierras robadas", dijo sobre el escenario. "Es muy difícil saber qué decir o qué hacer ahora mismo... tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando".
Primer gramófono para el k-pop
Además, otro hecho relevante de la gala fue que con "Golden", de Las guerreras del k-pop, por primera vez una canción de este género se llevó un Grammy, poniendo fin a su extraña sequía para uno de los fenómenos globales más indiscutibles del pop en siglo XXI. Fue en la categoría 'Mejor canción escrita para medios visuales' por su aparición en la película de Netflix, la más vista en su historia. Ojo esto.
Sobre el escenario, la audiencia de los premios más importantes de la industria musical pudo ver a Bruno Mars y Rosé abrir con un vibrante "APT", y también a Justin Bieber y Sabrina Carpenter, quien, en su caso, transformó las tablas en un aeropuerto para, vestida de azafata, interpretar "Manchild" contagiando al graderío su buen humor.
Otra que se mostró crítica contra el ICE y las políticas migratorias fue Olivia Dean, quien recibió el gramófono a la 'Mejor Artista Revelación' de manos de Chappell Roan. "Estoy aquí como nieta de un inmigrante", dijo entre aplausos. "Soy producto de la valentía y creo que esas personas merecen ser celebradas".
Trump amenaza a Trevor Noah
La ceremonia de los 68 Premios Grammy estuvo marcada por dos proezas (Bad Bunny y Kendrick Lamar) y por una atmósfera de denuncia desde la propia alfombra roja hasta la labor del presentador, el cómico Trevor Noah, que no paró en toda la noche de denunciar el momento político en Estados Unidos.
«Benito (preguntándole a Bad Bunny), si las cosas se siguen poniendo mal en EEUU, ¿puedo ir a vivir contigo a Puerto Rico?», espetó el presentador estadounidense, a lo que Bad Bunny respondió: «Trevor, tengo malas noticias para ti, Puerto Rico es parte de EE.UU.». «No se lo digas a esta gente (en referencia al Gobierno de EE.UU)», agregó el comediante, provocando la risa del público.
E incluso contra Trump directamente con un chiste que puede traerle cola. «Desde que no está Epstein necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton», dijo, en referencia al presidente de Estados Unidos y a su fijación por Groenlandia.
Raudo, Trump ya ha amenazado con demandar a Noah por decir que estuvo en la isla de Jeffrey Eipstein: "Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador", ha dicho en la red social Truth.
GRAMMY 2026, TODOS LOS GANADORES POR CATEGORÍA
Álbum del Año:
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny (GANADOR)
- Let God Sort Em Out- Clipse, Pusha T & Malice -
- Swag - Justin Bieber
- GNX - Kendrick Lamar
- Mayhem - Lady Gaga
- Mutt - Leon Thomas
- Man’s Best Friend -Sabrina Carpenter
- Chromakopia - Tyler, the Creator
Canción del Año:
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
- Wildflower - Billie Eilish (GANADORA)
- Anxiety - Doechii
- Golden - Huntr/x
- Luther - Kendrick Lamar & SZA
- Abracadabra - Lady Gaga
- Apt. - Rosé & Bruno Mars
- Manchild - Sabrina Carpenter
Grabación del Año:
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
- Wildflower - Billie Eilish
- The Subway - Chappell Roan
- Anxiety - Doechii
- Luther - Kendrick Lamar & SZA (GANADOR)
- Abracadabra - Lady Gaga
- Apt. - Rosé & Bruno Mars
- Manchild - Sabrina Carpenter
Artista Revelación:
- Olivia Dean (GANADORA)
- Addison Rae
- Alex Warren
- Katseye
- Leon Thomas
- Lola Young
- The Marías
- Sombr
Mejor videoclip:
- Anxiety - Doechii (GANADORA)
- Manchild - Sabrina Carpenter
- So Be It - Clipse
- Love - OK Go
- Young Lion - Sade
Mejor Interpretación Pop Solista
- Messy — Lola Young (GANADORA)
- Daisies — Justin Bieber
- Manchild — Sabrina Carpenter
- Disease — Lady Gaga
- The Subway — Chappell Roan
Mejor Álbum Pop Vocal
- MAYHEM – Lady Gaga (GANADORA)
- SWAG – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Something Beautiful – Miley Cyrus
- I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Mejor álbum de country contemporáneo
- Beautifully Broken — Jelly Roll (GANADOR)
- Patterns — Kelsea Ballerini
- Snipe Hunter — Tyler Childers
- Evangeline vs. the Machine — Eric Church
- Postcards From Texas — Miranda Lambert
Mejor álbum de música urbana
- DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS — Bad Bunny (GANADOR)
- Mixteip — J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
- NAIKI — Nicki Nicole
- EUB DELUXE — Trueno
- SINFÓNICO (En Vivo) —Yandel
Mejor Álbum Rap
- GNX — Kendrick Lamar (GANADOR)
- Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice
- Glorious — GloRilla
- God Does Like Ugly — JID
- Chromakopia — Tyler, the Creator
Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa
- PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADOR)
- Genes Rebeldes — Aterciopelados
- ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
- ALGORHYTHM —Los Wizzards
- Novela — Fito Páez
Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejana)
- Palabra De To’s (Seca) — Carín León (GANADOR)
- MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera
- Y Lo Que Viene — Grupo Frontera
- Sin Rodeos — Paola Jara
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía. Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido
Mejor Álbum Latino Tropical
- Raíces — Gloria Estefan (GANADORA)
- Fotografías — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
- Clásicos 1.0 — Grupo Niche
- Bingo — Alain Pérez
- Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa
Mejor álbum de pop latino
- Cancionera — Natalia Lafourcade (GANADORA)
- Cosa Nuestra — Rauw Alejandro
- Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda
- Tropicoqueta — Karol G
- ¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz
Mejor Álbum Rock
- Never Enough — Turnstile (GANADOR)
- Private Music — Deftones
- I Quit — Haim
- From Zero — Linkin Park
- Idols — Yungblud
Mejor Canción Rock
- As Alive as You Need Me to Be — Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails) (GANADOR)
- Caramel — Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)
- Glum — Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
- Never Enough — Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)
- Zombie — Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblud)
Mejor álbum de música alternativa
- Songs of a Lost World – The Cure (GANADOR)
- Sable, Fable – Bon Iver
- Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
- Moisturizer – Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams
Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo
- Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande (GANADORAS)
- Golden [From “KPop Demon Hunters”] – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
- Gabriela – Katseye
- APT. – Rosé, Bruno Mars
- 30 for 30 – SZA With Kendrick Lamar
Mejor álbum dance/electrónico
- Eusexua — FKA Twigs (GANADORA)
- Ten Days — Fred Again..
- Fancy That — PinkPantheress
- Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
- F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex
Mejor Grabación de Pop Dance
- Abracadabra — Lady Gaga (GANADORA)
- Bluest Flame — Selena Gomez & Benny Blanco
- Midnight Sun — Zara Larsson
- Just Keep Watching (From F1® The Movie) — Tate McRae
- Tyler Spry & Ryan Tedder
- llegal — PinkPantheress
Mejor Canción de R&B
- Folded — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani) (GANADORES)
- Heart of a Woman — David Bishop y Summer Walker, compositores (Summer Walker)
- t Depends — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent y Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown con Bryson Tiller)
- Overqualified — James John Abrahart Jr. y Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)
- Yes It Is — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl y Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)
Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)
- Sinners – Ludwig Göransson, compositor (GANADOR)
- How to Train Your Dragon – John Powell, compositor
- Severance: Season 2 – Theodore Shapiro, compositor
- Wicked – John Powell & Stephen Schwartz, compositores
- The Wild Robot – Kris Bowers, compositor
Mejor álbum de R&B
- MUTT — Leon Thomas (GANADOR)
- Beloved — Giveon
- Why Not More? — Coco Jones
- The Crown — Ledisi
- Escape Room — Teyana Taylor
Mejor canción country
- Bitin’ List — Tyler Childers, compositor (Tyler Childers) (GANADOR)
- Good News — Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman y Jacob Torrey, compositores (Shaboozey)
- I Never Lie — Carson Chamberlain, Tim Nichols y Zach Top, compositores (Zach Top)
- Somewhere Over Laredo — Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson y Lainey Wilson, compositores (Lainey Wilson)
- A Song to Sing — Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert y Chris Stapleton, compositores (Miranda Lambert y Chris Stapleton)
Mejor álbum de country tradicional
- Ain’t in It for My Health — Zach Top (GANADOR)
- Dollar a Day — Charley Crockett
- American Romance — Lukas Nelson
- Oh What a Beautiful World — Willie Nelson
- Hard Headed Woman — Margo Price
Mejor canción escrita para medios visuales
- Golden - KPop Demon Hunters (GANADORA)
- As Alive as You Need Me to Be - Tron: Ares
- I Lied to You - Sinners
- Never Too Late - Elton John
- Pale, Pale Moon - Sinners
- Sinners - Sinners